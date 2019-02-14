從2018年度WIPI統計報告 檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢

分享 facebook 【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

本文介紹WIPI報告中有關工業設計的部分，以各種統計數據來說明及解析全球的設計申請活動、居民及非居民申請與國內及海外市場的保護、最常申請類別等議題，希望能提供給國內廠商及專利業界在準備申請設計專利保護參考。

※本文摘錄自[從2018年度WIPI統計報告檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢]

2018年12月3日WIPO發布了2018年世界知識產權指標（WIPI）年度報告，說明在全球經濟穩健增長的背景下，2017年全球知識產權申請活動創下新記錄。專利申請量達到317萬件，比2016年成長5.8%；商標申請總數為1239萬件，比2016年成長26.8%；工業設計申請活動超過124萬個。

全球的工業設計申請總量的統計與分析

2017年全球估計有945,100件設計申請，這些申請包含的設計數量總共有124萬個。不過，無法計算出有意義的成長率，因為CNIPA在2017年改變了其計算方法，2016年及之前的數據為專利及外觀設計申請受理量，2017年只計算已支付申請費的專利及外觀設計申請。

2017年，CNIPA收到的設計申請包含628,658個設計，佔全球總量的50.6%，其次是EUIPO（歐盟）的111,021個，第三是韓國的67,357個。排名前20名IP主管局收到的設計數量佔全球所有申請設計量的92.3%。由於前面提到的中國的計算方式改變，CNIPA在2017年的年成長率無法計算，其餘19個主管局中，13個申請設計量成長了，其中6個的成長率達到兩位數（見表1）。相較之下，德國減少18.5%、法國減少17.8%和摩洛哥減少12.5%。

表1：2017年全球排名前10名的國家及區域的設計申請數量 分享 facebook

居民與非居民的設計申請

「居民申請」是指申請案中第一申請人向居住的國家或司法管轄區的知識產權局提出申請或代理申請，居民申請的設計佔2017年全球總設計數量的83.7%，該比例得益於中國居民的設計申請之97.2%高比例。在前20名知識產權局中，只有加拿大的12.5%、瑞士的32.9%和澳大利亞的37%較低。

表2：2017年前20名主管局的居民與非居民的申請設計數量 分享 facebook

「非居民（non-resident）」申請是指申請案中第一申請人向其未定居的國家或司法管轄區的知識產權局提出設計申請或代理申請。這與海外申請（application abroad）不同，後者是由指定國或轄區的居民向另一國或轄區的知識產權局提出的申請。例如：居住在法國的申請人向JPO提交的申請，以法國的觀點認為是法國的「海外申請」。

非居民申請佔全球設計申請總量的16.3％，佔設計註冊總量的19.0%，遠低於專利的非居民比重（申請29%），這數據顯示出企業在國外市場上使用設計保護的比例較低。不過，瑞士非居民申請的百分比為67.1%、美國是48.6%、EUIPO有32.3%、澳洲為63%及加拿大87.5%。

表3：2016-2017年居民和非居民申請設計對前20名主管局成長率的貢獻 分享 facebook

設計總數的計算方式

一些主管局允許一設計申請中包含多個相同商品之設計，例如：中國的多設計合案申請（如圖1）及美國的一申請案多實施例（如圖2）；有些主管局允許一設計申請中包含多個同一類別的設計，例如：EUIPO及WIPO的一申請案多設計制度（如圖3所示）。為了獲得各主管局申請歸檔系統的差異，需要比較各自的申請和註冊設計數量。

在一些區域性主管局（例如：EUIPO）提交申請的一設計相當於在其對應的成員國提交申請對應的多倍數設計，稱為等效設計數量（equivalent design count）。亦即，計算有17個成員國的非洲知識產權組織（OAPI）、比荷盧知識產權局（BOIP）的三個成員國和EUIPO的28個成員國的等效設計數量，就是將每一設計乘以對應的成員國數量。

圖1：中國外觀設計專利的多設計合案申請 分享 facebook

圖2：Marking Modem公司2017年申請核准的設計專利 分享 facebook

圖3：Nissan公司2017年申請核准的設計專利 分享 facebook





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