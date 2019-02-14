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機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

距離英國正式脫離歐盟的期限只剩兩個月，但英國首相梅伊（Theresa May）花了兩年多才與歐盟談成的脫歐協議，反而被自己的國會否決掉。現在，不只歐盟已經厭煩、也沒多少時間與英國重啟談判、英國內部的歧見也是愈來愈深；未來英國與歐盟的關係，還有英國自己的政經發展策略，真的只能用「前途茫茫」來形容。

2016年6月23日，英國舉行著名的脫離歐盟公投（Brexit vote），雖然該公投沒有強制力，但是英國朝野還是促成《退出歐盟法案（European Union Withdrawal Act 2018）》，英國女王伊莉莎白二世也已經簽署，英國預計在2019年3月29日夜間，正式退出歐盟。

當年的英國首相卡麥隆（David Cameron）本來只是想先緩和自加保守黨內部的紛爭，辦一場「應該」不會通過的公投，結果這場公投的結果竟然是有51.9%的英國選民支持脫離歐盟。接下來，卡麥隆雖然下台了，但他留給了接任的首相梅伊（Theresa May）一個大難題：要怎麼盡可能佔歐盟便宜且減少承擔義務的情況下，順利脫離歐盟。後來，梅伊做好做滿一位稱職的砲灰，去跟歐盟談判那高難度的「脫歐協議」，耗費2年多，她跟歐盟談完了以後，這份協議卻在脫歐前夕被自己的國會被否決，如今英國大概不知道，未來會是脫歐還是留歐了！

歐盟的主要目的是在歐洲組成一個跨越國界的單一市場，在這個經濟共同生活圈的貨物、金融、服務、產業和人民可以自由互通，也就是二次大戰以後，英國首相邱吉爾（Winston Churchill）所希望的歐洲共同市場（Common Market）。那是一個新歐洲的概念，但英國與這個新歐洲概念是一種奇特的關係，英國覺得她們跟歐洲是經濟生活圈，但是英國不是歐洲的一份子，從1957年的歐洲經濟共同體到現在，英國對歐洲大陸始終是若即若離，50年來，加入的時候想脫離，脫離的時候又想加入，英國知道自己的國力逐漸走下坡，但又覺得自己好歹是「大英帝國」。

英國自認與歐盟是「夥伴」而非「成員」關係

「三環外交」是英國認為重要的國際外交策略，包含英國和大英國協，英國聯邦這是一個環，然後英國和美國這個環，最後是英國和歐洲這個環。英國處於這三大環勢力的交集，透過三環外交，英國在地球上仍然可以掌握重要的國際影響力，所以英國認為她們跟歐洲是平起平坐的，不是下對上的關係。

英國本來對歐洲經濟共同體的前身，「歐洲煤鋼共同體」不感興趣，你們玩你們的，我英國不想加入，但是隨著西歐經濟發展越來越好，英國覺得她逐漸失去帶領歐洲的能力，於是後來又三心二意的提出申請；後來歐洲共同體打算實施關稅統一，會員國在團體內經貿合作，英國只好加強對歐洲的關係，剛好又遇到美國與蘇聯冷戰，於是美國、英國、西歐國家就越交流越深，而且為了商業利益和經濟成長，英國覺得自己「很勉強」的向歐洲靠攏。英國內部一直都有這樣的矛盾，一派政治人物主張向歐盟靠攏，一派政治人物主張和歐盟保持距離，英國內部的政治長期都面對這樣的兩派勢力，才逐漸演變出，英國想要保留在歐盟的相關經濟與貿易利益，但是英國不太想背負歐盟成員國的責任和義務。

歐盟覺得英國不太重視歐盟，只考慮英國自己的利益，但經過梅伊背黑鍋跟歐盟談了兩年的協議，還是勉強妥協，結果這協議在英國自家否決了，因為英國各派系覺得脫歐以後，維持的利益不夠多，而且要背的責任不夠少，再加上三大地區覺得，沒有談到滿意的答案，不願意妥協，於是談判破裂，接下來只好回到談協議的迴圈，歐盟也覺得很不爽：談了兩年多，英國竟然還想要更多的利益，和更少的責任與義務。

圖1：聯合王國版圖 （圖片來源：https://beta.visitenglan...
圖1：聯合王國版圖 （圖片來源：https://beta.visitengland.com/uk-united-kingdom）
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但為何英國自家會談不攏呢？因為英國其實不是一個國家，她是一個聯合王國（United Kingdom），包含英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭四個區域。北方的蘇格蘭，早年就是為了經濟問題，蘇格蘭對英格蘭妥協，經過很多「複雜」的交易與妥協，蘇格蘭和英格蘭決定一起經營這塊土地，但是蘇格蘭認為留在歐盟對經濟比較有利，所以公投的結果，蘇格蘭超過一半民意是傾向留歐的。

另一塊區域是北愛爾蘭，本來英國是把整個愛爾蘭島都吞併的，但是1948年以後，愛爾蘭就脫離大英國協而獨立，剩下北愛爾蘭留在英國，愛爾蘭是很希望與北愛爾蘭統一，但是愛爾蘭多數信仰的是天主教，而北愛爾蘭和英國三個地區主要信仰基督新教，雖然他們同宗同源，但宗教差異讓他們的認同感非常高，高於民族和文化的認同感，經過公投，北愛爾蘭較傾向維持在英國的國界內。

圖2：脫歐公投結果，在各區域內差異甚大 （圖片來源：www.nytimes.co...
圖2：脫歐公投結果，在各區域內差異甚大 （圖片來源：www.nytimes.com/.../how-britain-voted-brexit-referendum.html）
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脫歐協議未成，英國內部歧見反而更深

這個歷史背景，對脫歐協議有什麼影響呢？關鍵就在於愛爾蘭是歐盟成員，如果英國脫歐，那北愛爾蘭就不是歐盟成員，愛爾蘭和北愛爾蘭邊境要不要有實質邊界，會是一個很棘手的問題，因為在1998年北愛爾蘭和平協議簽訂以前，雙方是有嚴重暴力衝突的，如果脫歐後，沒有這條實質邊界，北愛爾蘭會覺得被英國放鴿子了，而且後續搞不好會被愛爾蘭統一，蘇格蘭認為，我的民意超過60%主張留在歐盟，結果可以繼續留在歐盟做生意賺錢發大財的是北愛爾蘭，那蘇格蘭自己獨立加入歐盟就好了，反正本來就一直吵著想要獨立了。

各方意見談不攏，脫歐協議還沒通過，英國內部搞不好就先解體了，所以梅伊只好繼續在各方派系之間周旋。但不管怎麼談，後續的政治變數都非常多，許多英國人2016年公投前根本不知道何謂Brexit，投票時間截止後，在Google上搜尋「脫歐會發生什事？」的數據，比投票前多了數倍，顯然英國選民當初沒想好公投結果，就大膽投票，結果如今遇到大難題。


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