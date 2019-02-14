搜狗百度輸入法專利大戰反思：遲到的保護 對創新也是傷害

分享 facebook 【李俊慧／中國政法大學知識産權研究中心特約研究員】

「遲到的保護，也是一種傷害」。

對於搜狗與百度之間因輸入法引發的專利大戰來說，可能正在陷入這種困境。

日前，就百度訴搜狗輸入法專利侵權案件，北京知識產權法院進入集中開庭審理階段，這預示著雙方圍繞輸入法始於2015年的專利較量，將會迎來階段性結果。

更重要的是，作爲最高人民法院知識產權法庭正式掛牌之後，北京知識產權法院審理的一審發明專利案件，後續如果發生上訴，將會由最高人民法院知識產權法庭受理。

這不僅將會是大陸知識產權司法保護新模式運作效率和專業能力的全新檢驗，也將有望成爲大陸知識產權司法保護新模式是時候的典範或代表性案件之一。

當然，對於捲入專利紛爭的百度和搜狗來說，雙方之間的這場專利較量，周期還是有點過長了。

畢竟，雙方這場持續已有三年多時間的紛爭，才快要走完一審程序，距離判決正式發生法律效力還有一段路要走。

首次交手：搜狗2015年率先起訴百度輸入法侵權

2015年10月，搜狗將百度訴至北京知識產權法院，訴稱百度旗下的「百度輸入法」產品侵犯了由其所享有的8項與輸入法技術相關專利，要求賠償人民幣（以下同）8000萬元。

2015年11月，搜狗又將百度分別訴至北京知識產權法院、上海知識產權法院及上海市高級人民法院，訴稱百度輸入法侵犯其享有9項專利權，並提出1.8億元的賠償請求。

短短兩個月時間，圍繞輸入法專利技術保護和維權，搜狗先後發起近20起訴訟。

當時的背景是，大陸嚴格知識產權保護的趨勢正在形成。

2014年11月至12月，北京、廣州和上海三家知識產權法院陸續掛牌成立，不僅開啓了大陸知識產權專門法院的全新時代，也掀開了大陸知識產權司法保護的新篇章。

可以說，當時的時空條件和政策取向，讓很多前期在技術投入大量精力和資金的企業，看到了全新的希望。

一方面，日趨嚴格的知識產權保護傾向，將會引導更多企業重視研發投入和創新保護；另一方面，不斷提高的司法判賠額度，也讓很多前期投入巨大的企業看到了創新變現的可能。

因此，堪稱「互聯網專利第一案」的搜狗訴百度專利侵權系列案件，從一開始就引發了衆多關注和廣泛熱議。

出手反擊：百度2016年全面訴訟反攻搜狗輸入法

2016年10月，百度將搜狗訴至北京知識產權法院，訴稱搜狗旗下「搜狗拼音輸入法」、「搜狗手機輸入法」侵犯了百度輸入法多達10項技術專利，要求搜狗賠償共計1億元。

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可以看到，百度幾乎是在搜狗起訴其專利侵權一年之後，才開始全面反擊的。

需要說明的是，當時百度選擇全面反擊搜狗，還有一點不容忽視的因素是，搜狗起訴百度專利侵權的涉案專利，在當時已經陸續有了專利無效宣告裁決結果。

在專利無效宣告審理環節，搜狗據以起訴的共計十七件專利中，在經歷第一次無效宣告審理後，有七件專利被維持有效，五件專利被判部分無效，五件被判全部無效。專利全部無效率總體占比達29.4%。

當然，對於百度的訴訟反擊，搜狗也同樣採取了專利無效宣告防禦戰術。

截至2019年1月26日，百度據以起訴搜狗專利侵權的涉案專利中，四件被判全部無效，兩件被判部分無效，四件專利被判有效，涉案專利被判全部無效率為40%。

簡單說，從訴訟攻防戰策略方面，雙方難分伯仲。





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