2018年美中專利授證量趨勢解讀

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

2018年正式開打的中美貿易戰，到了2019年仍未見停歇，但在專利戰上，兩國反而是有來有往。以美國發明專利來說，最近被川普政府盯上的華為，2018年已經排上獲證量第16名，而中國也是唯一在去年美國專利獲證量正成長的國家。這些現象，又會對未來的美中經貿關係產生何種影響？

中國專利的年度申請規模獨居世界龍頭已久，而且每年都在打破自己的紀錄。根據國家知識產權局（CNIPA）公布的資料，2018年中，中國的發明專利申請量來到了154.2萬件，比起2017年成長了10%（圖1）。但值得注意的是，若是對照2010至2016年間，每年15%~20%的成長來看，2017、2018年的3%、10%成長率，相當不符合過往績效。

中國國家政策不再盲目鼓勵專利申請

中國專利申請成長放緩，其實是政策有意為之的結果。北京天馳君泰律師事務所合夥人孟銳指出，過往幾年為了鼓勵企業申請專利推出了許多獎助辦法，造成許多業者、代理事務所的騙補行為，「本來申請專利是要花錢的，但後來企業跟代理人反而用申請專利的補助來賺錢。」

圖1：2007至2018年中國發明專利申請量（左軸）與年成長率（右軸） （資料來源：CNIPA） 分享 facebook

從2017年開始，國知局不再對外公布年度的前十大專利申請人，以導正這種盲目追求申請量的風氣；到了2018年下半年，更頒布《关于开展专利申请相关政策专项督查的通知》，明確指出專利資助的範圍，必須以「授權在先、部分資助」為原則，杜絕單靠提交申請就能拿到補助的機會，而且資補助的金額，也不得高於官方規費與代理機構費用。更重要的是，國知局將嚴打非正常申請行為，例如以同一技術發明重複申請多次專利，如果情節嚴重，專利申請人跟代理人更可能被追究法律責任。

因此，在政策轉向的影響下，未來中國的專利申請成長必然會持續減緩。繼之而起的，則是對專利授證量的重視——畢竟，一件專利若能夠走到獲證階段，「含金量」絕對比單純的申請案要高。

美、中專利授證，在2015年出現轉捩點

比較中、美兩國在發明專利授證量的變化，也可以看出中國專利申請連年暴衝的後續效應。2014年以前，美國專利商標局（USPTO）每年核發的發明專利都連年成長，與國知局間也保持了相當的差距。但在2015年，國知局核發了約36萬發明專利，不但比起2014年成長了55%，更一舉超越USPTO的30萬件。之後，USPTO的每年授證發明專利量都維持在30萬件左右，2018年甚至比2017年微幅衰退了1萬件左右，但國知局則是繼續成長，2018年時已經達到43萬件，與USPTO之間的差距愈拉愈大（圖2）。

圖2：2009~2018年美、中發明專利授證量變化 （資料來源：ifi CLAIMS、CNIPA） 分享 facebook

如何解讀這種變化？首先，當中國從專利申請大國蛻變成專利授證大國之後，專利侵權訴訟量必然激增，尤其當專利法的修正方向也是對專利權人有利時（可參考前文：中國大陸第四次專利法修正，大幅提高專利權人地位），更能提高專利權人主動維權的誘因。「雖然法院體系、專利法都對權利人越來越有利，不過無效複審這塊還算是公正的，」孟銳觀察，可扮演制衡角色的專利複審委員會因為相對中立，未來在專利訴訟上的角色也會愈來愈重要。

其次，雖然USPTO在2018年的總授證量衰退，但細部觀察佔了25%獲證量的前50大專利被授權人名單，也可以看出世界各國、各產業要角的實力消長。以美國本土廠商來說，老牌的科技企業IBM雖然近年陷入了營運瓶頸，不過2018年獲得了9,100件專利，繼續蟬聯第26次美國專利王；其他的熟面孔如英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、蘋果公司（Apple）、谷歌（Google）則都面臨獲證量衰退的窘境。

IBM穩居美國獲證量龍頭，其他大廠陷入衰退

表1：美國主要科技廠商美國發明專利獲證量變化 （資料來源：ifi CLAIMS） 分享 facebook

若以獲證量的成長來看，也能發現一些亮點。在年度獲證量成長前十名中，赫然出現京東方（BOE Technology）以及華為（Huawei Technologies）兩家中國廠商，2018年的獲證量比起前一年分別增加了221件與206件。有意思的是，華為近期才屢屢被美國政府點名竊取商業機密和出口技術給恐怖份子；不過，若華為繼續維持現今的獲證力道，兩年後就能擠進美國的前十大專利獲證人名單，屆時美國政府是否還能毫無顧忌地制裁華為？

表2：2018年美國發明專利獲證量成長前十名 （資料來源：ifi CLAIMS） 分享 facebook

記憶體產業的專利實力也出現了兩樣情。全球主要記憶體廠商中，Intel、三星、SK海力士的專利獲證量，在2018年不是衰退就是維持現況，但東芝記憶體（Toshiba Memory）以及美光（Micron Technology）反而出現大幅成長，其中東芝記憶體的獲證量成長超過2倍，位居所有獲證人之冠。這對競爭日趨激烈的記憶體產業將產生什麼影響，值得關注。





【詳細內容請見《北美智權報》229期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】