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2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南　新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準

2019-01-25 10:35北美智權報

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【Johnny Chen／北京科技大廠專利總監】

2019年才剛開始幾天，美國專利及商標局(USPTO)就給出了一個新年大賀禮 - 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南，這也是大家引頸期盼已久、希望能讓抽象概念的認定更為明確的一份指導文件。在此指南中，主要是針對了Alice/Mayo案所確立的適格性測試兩步法中的Step 2A進行修訂，將其明確拆分為兩部份：判斷一(Prong One)以及判斷二(Prong Two)，其中又以判斷二所認定的是否具備「實際應用」(practical application) 的判斷最為重要。

2019年1月4日，USPTO在其網站上公佈了新修訂之專利標的適格性審查指南 (2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)，這也是自USPTO局長Andrei Iancu於去年9月演講時提到的將會針對35 U.S.C. 101專利適格性的檢驗標準進行修訂後，大家熱烈討論並期盼著有個認定專利適格性明確方法的正式文件發佈。

為什麽需要有這份指南？

於這份指南一開始即提到，自從最高法院給出Alice一案的意見後，日漸增加的各種判例及解讀，以及相似情況在不同案件中的不一致認定結果，使得專利適格性的審查工作漸漸變得難以實行 (impractical) 且結果無法預測，造成申請人及審查官相當大的困擾，因此，本指南最大的目標就是提升審查一致性和可預測性(in an effort to improve consistency and predictability)。

指南中主要修訂之內容

在本次指南中，主要針對了Alice / Mayo案所確立的適格性測試兩步法中的Step 2A進行修訂。筆者將原本兩步法流程圖依照本次指南內容修改如圖1。

圖1. 新版35 U.S.C. 101專利適格性審查指南針對適格性測試兩步法中的...
圖1. 新版35 U.S.C. 101專利適格性審查指南針對適格性測試兩步法中的Step 2A所作的修訂 （製表：Johnny Chen）
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如上圖所示，本次修訂將Step 2A拆分成了兩部份：判斷一(Prong One)、以及判斷二(Prong Two)，分述如下：

Step 2A判斷一(Prong One)：評估申請專利範圍是否包含法定例外 (evaluate whether the claim recites a judicial exception)。

於判斷一中，首先判斷是否包含法定例外事項 (judicial exception)。若無，則認定此申請專利範圍並不「指向(directed to)」法定例外、具備專利適格性。若有，則視此法定例外事項屬於「抽象概念(abstract idea)」或是「自然法則 (law of nature) / 自然現象 (natural phenomenon)」，如果屬於後者，則直接進行判斷二；如果屬於前者，則視此抽象概念是否歸類於以下典型三分類：

  • 數學概念 (Mathematical concepts)：例如數學關聯、數學公式或方程式、數學計算

  • 組織人類活動的方法 (Certain methods of organizing human activity)：例如基本的經濟原則或實踐，包含避險、保險、風險降低等；又例如商業或法律活動，包含合約、法律義務、廣告、行銷行為或銷售活動、商業關聯等；又例如管理個人行為、人與人之間的關係或互動，包含社會活動、教學、用以遵循的規則或指示等。

  • 心智活動（mental processes）：心智執行的概念，包含觀察、評價、判斷、提出意見等

若可歸類於以上「抽象概念的典型三分類」之中，則接著進行Step 2A的判斷二 (Prong Two)，若不歸屬於典型三分類，則判斷是否屬於判斷一的罕見特例 (rare circumstance) 情況。

抽象概念的罕見特例 (rare circumstance)：非屬於典型三分類、但仍以抽象概念視之的情況 (a claim limitation that does not fall within the enumerated groupings of abstract ideas should nonetheless be treated as reciting an abstract idea)。

即雖然未包含上述典型三分類所列的抽象概念，但是審查官仍然認定此申請專利範圍應視為包含抽象概念的狀況，指南中稱之為「推定抽象概念 (tentative abstract idea)」。指南中並未詳細敘述怎樣的情況下會構成此推定抽象概念，僅敘述若被判定為推定抽象概念，則如同判定落入上述的典型三分類之中一般，需要接續進行Step 2A的判斷二。然而，指南特別提到，若是由推定抽象概念而最終認定不具適格性 (也就是後續的Step 2A判斷二以及Step 2B都沒有通過的情況)、則負責案件的審查官需要先行請示USPTO的科技中心主任、並取得其認可 (Any rejection in which a claim limitation, which does not fall within the enumerated abstract ideas ﹝tentative abstract idea﹞, is nonetheless treated as reciting an abstract idea must be approved by the Technology Center Director)。在這種情況下，檔案記錄 (file record) 中將會有解釋 (justification) 關於為何此申請專利範圍未包含上述典型三分類，卻仍被認定視為抽象概念之理由。


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