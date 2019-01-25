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越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

根據PwC 2018 APEC企業領袖調查報告，APEC CEO眼中的最熱門投資地，今年仍然由越南(46%)蟬聯冠軍，打敗大陸、美國、澳洲及泰國。越南擁有充足勞動力及龐大的內需市場，且文化生活習慣與台灣接近，是許多台商投資東協的首選。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，東協是除了歐盟以外，全球第二大的區域組織，東協具高度政治包容性，且能在中美兩大國之間平衡發展關係、左右逢源；而在東協各國中，又以越南最受矚目。

資誠聯合會計師事務所日前舉辦「越南稅務管理策略研討會」，駐台北越南經濟文化辦事處代表阮英勇致詞時指出，近年來越南日益受到外資的青睞，2018年三季，流入越南製造業的資金已增加18%。在中美貿易戰持續延燒之際，許多原本設廠在大陸的外資，已轉往越南等東南亞國家，加上越南已簽定多國或雙邊貿易協定，從越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力。越南國家經濟社會資訊暨預測中心（NCIF）也預測，2019年越南GDP可達6.8%以上，越南可望成為下一個東協之星。

圖一、資誠聯合會計師事務所舉辦「越南稅務管理策略研討會」 （圖片來源：資誠）
圖一、資誠聯合會計師事務所舉辦「越南稅務管理策略研討會」 （圖片來源：資誠）
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25年越南台商，分享深耕越南市場

大部分台商在越南是投資工廠，進口原料在當地加工後出口，因此有些台商去了好幾年，但越南對他來說只是工廠，對於當地市場和人民並不了解。越南台商聯合總會目前共有14個分會，涵蓋各行各業、會員有2000多家台商，大部分台商投資仍以製造業為主，因此會在越南當地使用很多勞動力、提供很多就業機會。越南台商聯合總會總會長許玉林是大發食品創辦人，他在1993年時前進越南，至今已25年，除了外銷產品外，也在越南當地經營內銷市場。

圖二、大發食品股份有限公司董事長許玉林分享台商深耕越南的市場策略。 （吳碧娥／攝...
圖二、大發食品股份有限公司董事長許玉林分享台商深耕越南的市場策略。 （吳碧娥／攝影）
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許玉林表示，製造業只是台商在越南發展的第一階段，政府推動新南向政策後，台灣和越南在貿易往來、教育、醫療產業、旅遊市場的雙邊關係越來越好。從全方位角度來看，越南不僅是提供台灣廠商廉價勞力、設立工廠的好地方，也是適合發展各種服務業的市場。

越南是好的市場，重點是怎麼進入？

大發食品從1993年前進越南，雖然當時發展相對落後，但是越南人的善良，讓許玉林這樣一去就待了25年。

許玉林對越南的觀察，是從人民對乞丐的態度開始的。那時越南大環境很窮困，大多數的越南人自己也沒有錢，但還是會願意施捨給乞丐。餐廳老闆對於來乞討的乞丐也非常容忍，人與人之間的溫情，是他決定留在越南的開始。

雖然越南現在非常開放，簽了非常多自由貿易協定（FTA），連內銷市場都開放外資進入，但1993年的時空背景和現在非常不同，必須借用人頭才能投資越南內銷市場。1995年時許玉林得到了一個機會，接下一家蘋果麵包工廠，當年他拿出2萬美元投資（當時折合約新台幣50萬元），和幾個人合資經營一家工廠，「那是一個只要你有能力生產，什麼東西都很好賣的時代」，許玉林回憶。

在起初的2～3年時，投資回收速度很快，但製造業的特色就是來得快也去得快，競爭者伴隨著成功而來，1998年大發食品面臨本土企業帶來的壓力，公司內部出現股東想退股的聲音，於是許玉林趁機把股份都買了回來。

在2000年以後，美國才開始給越南最惠國待遇，在此之前很少有廠商從越南外銷美國。從1998年起，有越來越多外商進入越南，大發食品也開始思考研發新產品做外銷，從烘焙轉型到冷凍業。因為台灣人最懂的還是台灣市場，大發食品1999年踏入外銷行列，從越南把產品賣回台灣，隔年順利在越南轉型為全台資企業。


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