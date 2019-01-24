2019年手機大廠5G過招

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

美國的主流移動運營商已承諾在2019年推出5G網絡，手機晶片大廠高通（Qualcomm）預估，2019年將有超過30家使用5G晶片的智慧型手機問市。5G連網速度至少將是4G時代十倍以上，成為各大手機陣營較量的焦點。究竟誰能拔得頭籌推出首款5G手機？2019年的智慧型手機又有什麼新賣點？

第一家獲FCC批准的5G網路設備公司

根據歐洲電信標準協會（European Telecommunications Standards Institute）統計，三星（Samsung）持有全球為數最多的ETSI專利，截至2018年11月為止，三星已取得2,000項有關5G必要技術的專利，三星的5G設備亦領先全球、率先取得美國聯邦通訊委員會（FCC）核准。憑藉著在電信領域的領先地位，三星目前正與美國多家知名電信商以及韓國的三大電信商聯手合作，推動家用與行動5G的商業化，並積極在歐洲及亞洲進行試驗，將會在2019年上半年推出5G智慧手機。而在2018年的三星開發者大會上，三星推出了Infinity Flex Display，標誌著智慧手機進入可折疊時代，三星不只是改變智慧手機的外觀，同時也在努力開發下一代5G連接。

圖一、三星慶祝Galaxy旗艦系列手機成立10週年 （圖片來源：Samsung） 分享 facebook

Motorola Z3有機會拔得5G手機頭籌

每年1月消費電子展（Consumer electronics show，CES）都會在美國舉辦，雖然手機並非CES的展出主力，但有一款新機在今年展場上大出風頭，那就是全球首款支持5G網絡的智慧型手機Motorola Z3在CES中正式亮相。

根據MOTO官方釋出的消息，Motorola Z3與對應的5G模組配對後，網速將比現行快上10倍，光速上網從此告別Wi-Fi。Motorola Z3最初於2018年8月發布，延續了Motorola Z系列模組化設計語言，通過5G模組連接5G網絡，實現更快速的網路傳輸。核心配置上，Motorola Z3採用6.01英寸Super AMOLED顯示屏，搭載高通驍龍835處理器，配備6GB內存+128GB存儲空間，前置800萬像素自拍鏡頭、後置1200萬像素雙鏡頭，電池容量為3000mAh。Motorola也一併展出了專屬的電池模組配件5G Moto Mod，該配件整合了高通 Snapdragon X50 通訊晶片及2000mAh電池；透過內嵌的磁吸點，只要靠近手機就會自動快速吸附於Motorola Z3背蓋上，為Motorola Z3提供額外續航。只不過，這款內建5G網路的MOD 模組化配件需另外選購，目前官方仍未公布該配件售價與上市時間。

圖二、Motorola Z3有機會成為全球最先上市的5G手機 （圖片來源：Motorola官網） 分享 facebook

三星將公開折疊式手機、螢幕取代聽筒

三星先前曾在CES展場向某些特定客戶進行展示折疊式手機的原型機，預計將在今年2月的世界行動通訊大會（MWC）上正式公開。市場傳聞三星折疊式手機仍在優化中，但螢幕已經做到非常平滑，展開時不會出現摺疊過的痕跡。根據韓國媒體Electronic News報導，三星將在3月推出首款5G手機“Galaxy S10 X”，售價約落在80萬～90萬韓元（折合新台幣21,996元~24,746元），2019年上半年生產目標為100萬台左右。

除了摺疊手機設計外，三星展示的「螢幕發聲」（Sound on Display）技術也相當令人期待。2018年5月在美國洛杉磯舉辦的2018 SID顯示週（Display Week 2018）中，三星已經示範過Sound on Display技術，也就是取消手機聽筒元件，轉而使用顯示面板發聲，利用螢幕震動的方式取代聽筒功能，當螢幕少了聽筒配置時，就能夠更擴大螢幕的比例、全面覆蓋手機。Sound on Display技術主要是利用震動和骨傳導技術原理，可讓螢幕發出100Hz到8,000Hz的音頻，要把耳朵貼近螢幕區塊才能聽到聲音。三星即將發表的新機Galaxy S10可能會配置Sound on Display與Infinity-O螢幕技術，讓手機螢幕範圍更大。市調機構Technalysis Research認為，2019年對三星來說會是一個突破性的一年，該公司所擁有的技術能量，將會讓三星成為手機行業中的技術領航者。

圖三、三星新手機將引進「螢幕發聲」技術 （圖片來源：Samsung Central） 分享 facebook

至於眾所期待的5G手機，三星已承諾將在2019年推出四款5G手機，其中兩款用於AT&T，一款用於Verizon和Sprint，三星的第一款5G手機將於今年3月在韓國推出。

5G版蘋果手機，還要等到2020年

2019年將成為5G世代元年，首款支援5G網路的智慧型手機將會隸屬Android陣營，根據高通所開發的5G晶片技術推估，預計能提升4G時代至少十倍以上的網路速度。儘管所有手機廠商都在摩拳擦掌，但市場預期，可能最快要到2020年5G進入商轉階段，蘋果（Apple）才會公布5G版iPhone手機。雖然推出5G手機的時程可能落後競爭對手，但蘋果仍持續深耕5G技術應用。根據蘋果近期申請一連串有關毫米波（Millimeter-Wave）雷達技術專利，蘋果在去年9月曾獲得毫米波天線在5G網絡和無線充電中應用的發明專利，今年1月17日，USPTO又公開了其授權專利相關的延續專利，不排除未來iPhone有可能採用毫米波雷達技術支援5G連網功能。

圖四、蘋果已公開的毫米波雷達技術專利 （圖片來源：USPTO Pub. No.:US20190020365） 分享 facebook

由於蘋果與高通之間的專利紛爭暫時沒有和解的跡象，英特爾（Intel）有可能成為蘋果的獨家通訊晶片供應商。在2018 年推出的iPhone XS、XS Max 和XR三款手機上，蘋果都採用了英特爾生產的晶片。根據外媒《Mac Rumors》報導，蘋果的5G手機有可能採用英特爾的8161晶片，而英特爾目前正在測試8161前身的8060晶片，並將8060用於5G iPhone原型測試機上。但由於英特爾尚未能解決8060 晶片的散熱問題，蘋果還是有可能尋求其他晶片供應商。

新的一年iPhone又會有怎樣的改變呢？根據諮詢機構Atherton Research副總裁兼首席分析師Jean Baptiste Su預測，蘋果將在2019年推出一款經過重新設計的iPhone X，顯示器下方將有一個指紋識別器（Touch ID），還可能跟進去年推出的iPad Pro，搭載 USB Type-C 作為傳輸、充電介面。最後結果究竟是否吻合，還有待蘋果正式揭曉答案。





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