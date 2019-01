2019年手機大廠5G過招

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

美國的主流移動運營商已承諾在2019年推出5G網絡,手機晶片大廠高通(Qualcomm)預估,2019年將有超過30家使用5G晶片的智慧型手機問市。5G連網速度至少將是4G時代十倍以上,成為各大手機陣營較量的焦點。究竟誰能拔得頭籌推出首款5G手機?2019年的智慧型手機又有什麼新賣點?

第一家獲FCC批准的5G網路設備公司

根據歐洲電信標準協會(European Telecommunications Standards Institute)統計,三星(Samsung)持有全球為數最多的ETSI專利,截至2018年11月為止,三星已取得2,000項有關5G必要技術的專利,三星的5G設備亦領先全球、率先取得美國聯邦通訊委員會(FCC)核准。憑藉著在電信領域的領先地位,三星目前正與美國多家知名電信商以及韓國的三大電信商聯手合作,推動家用與行動5G的商業化,並積極在歐洲及亞洲進行試驗,將會在2019年上半年推出5G智慧手機。而在2018年的三星開發者大會上,三星推出了Infinity Flex Display,標誌著智慧手機進入可折疊時代,三星不只是改變智慧手機的外觀,同時也在努力開發下一代5G連接。

圖一、三星慶祝Galaxy旗艦系列手機成立10週年 (圖片來源:Samsung) 分享 facebook

Motorola Z3有機會拔得5G手機頭籌

每年1月消費電子展(Consumer electronics show,CES)都會在美國舉辦,雖然手機並非CES的展出主力,但有一款新機在今年展場上大出風頭,那就是全球首款支持5G網絡的智慧型手機Motorola Z3在CES中正式亮相。

根據MOTO官方釋出的消息,Motorola Z3與對應的5G模組配對後,網速將比現行快上10倍,光速上網從此告別Wi-Fi。Motorola Z3最初於2018年8月發布,延續了Motorola Z系列模組化設計語言,通過5G模組連接5G網絡,實現更快速的網路傳輸。核心配置上,Motorola Z3採用6.01英寸Super AMOLED顯示屏,搭載高通驍龍835處理器,配備6GB內存+128GB存儲空間,前置800萬像素自拍鏡頭、後置1200萬像素雙鏡頭,電池容量為3000mAh。Motorola也一併展出了專屬的電池模組配件5G Moto Mod,該配件整合了高通 Snapdragon X50 通訊晶片及2000mAh電池;透過內嵌的磁吸點,只要靠近手機就會自動快速吸附於Motorola Z3背蓋上,為Motorola Z3提供額外續航。只不過,這款內建5G網路的MOD 模組化配件需另外選購,目前官方仍未公布該配件售價與上市時間。

圖二、Motorola Z3有機會成為全球最先上市的5G手機 (圖片來源:Motorola官網) 分享 facebook

三星將公開折疊式手機、螢幕取代聽筒

三星先前曾在CES展場向某些特定客戶進行展示折疊式手機的原型機,預計將在今年2月的世界行動通訊大會(MWC)上正式公開。市場傳聞三星折疊式手機仍在優化中,但螢幕已經做到非常平滑,展開時不會出現摺疊過的痕跡。根據韓國媒體Electronic News報導,三星將在3月推出首款5G手機“Galaxy S10 X”,售價約落在80萬~90萬韓元(折合新台幣21,996元~24,746元),2019年上半年生產目標為100萬台左右。

除了摺疊手機設計外,三星展示的「螢幕發聲」(Sound on Display)技術也相當令人期待。2018年5月在美國洛杉磯舉辦的2018 SID顯示週(Display Week 2018)中,三星已經示範過Sound on Display技術,也就是取消手機聽筒元件,轉而使用顯示面板發聲,利用螢幕震動的方式取代聽筒功能,當螢幕少了聽筒配置時,就能夠更擴大螢幕的比例、全面覆蓋手機。Sound on Display技術主要是利用震動和骨傳導技術原理,可讓螢幕發出100Hz到8,000Hz的音頻,要把耳朵貼近螢幕區塊才能聽到聲音。三星即將發表的新機Galaxy S10可能會配置Sound on Display與Infinity-O螢幕技術,讓手機螢幕範圍更大。市調機構Technalysis Research認為,2019年對三星來說會是一個突破性的一年,該公司所擁有的技術能量,將會讓三星成為手機行業中的技術領航者。

圖三、三星新手機將引進「螢幕發聲」技術 (圖片來源:Samsung Central) 分享 facebook

至於眾所期待的5G手機,三星已承諾將在2019年推出四款5G手機,其中兩款用於AT&T,一款用於Verizon和Sprint,三星的第一款5G手機將於今年3月在韓國推出。

5G版蘋果手機,還要等到2020年

2019年將成為5G世代元年,首款支援5G網路的智慧型手機將會隸屬Android陣營,根據高通所開發的5G晶片技術推估,預計能提升4G時代至少十倍以上的網路速度。儘管所有手機廠商都在摩拳擦掌,但市場預期,可能最快要到2020年5G進入商轉階段,蘋果(Apple)才會公布5G版iPhone手機。雖然推出5G手機的時程可能落後競爭對手,但蘋果仍持續深耕5G技術應用。根據蘋果近期申請一連串有關毫米波(Millimeter-Wave)雷達技術專利,蘋果在去年9月曾獲得毫米波天線在5G網絡和無線充電中應用的發明專利,今年1月17日,USPTO又公開了其授權專利相關的延續專利,不排除未來iPhone有可能採用毫米波雷達技術支援5G連網功能。

圖四、蘋果已公開的毫米波雷達技術專利 (圖片來源:USPTO Pub. No.:US20190020365) 分享 facebook

由於蘋果與高通之間的專利紛爭暫時沒有和解的跡象,英特爾(Intel)有可能成為蘋果的獨家通訊晶片供應商。在2018 年推出的iPhone XS、XS Max 和XR三款手機上,蘋果都採用了英特爾生產的晶片。根據外媒《Mac Rumors》報導,蘋果的5G手機有可能採用英特爾的8161晶片,而英特爾目前正在測試8161前身的8060晶片,並將8060用於5G iPhone原型測試機上。但由於英特爾尚未能解決8060 晶片的散熱問題,蘋果還是有可能尋求其他晶片供應商。

新的一年iPhone又會有怎樣的改變呢?根據諮詢機構Atherton Research副總裁兼首席分析師Jean Baptiste Su預測,蘋果將在2019年推出一款經過重新設計的iPhone X,顯示器下方將有一個指紋識別器(Touch ID),還可能跟進去年推出的iPad Pro,搭載 USB Type-C 作為傳輸、充電介面。最後結果究竟是否吻合,還有待蘋果正式揭曉答案。





