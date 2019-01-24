國家適當舉債其實不是那麼可怕

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

很多人很怕債務，年收200萬，手上現金300萬，用30年貸款9成買個1500萬的房子，表面上看起來債務一下子暴增1200萬，跟融資4倍投資的情況類似，壓力非常大，趕快把房貸還掉，這樣比較輕鬆，這絕對是大多數人的想法。

但債務其實不是那麼可怕，那1350萬的貸款如果不是要立刻還掉，假設貸款年利率2%，一個月還5萬，債務負擔佔年收入比重30%，如果手上現金流可以順利運作，其實還是可以撐下去。每個人的財務狀況都不同，台灣首富郭台銘跟一般受薪階級，一樣負債5000萬，對郭台銘來說，那可沒什麼，債務的可承受度因人而異，這是個人；如果換成企業和國家，利率又能壓得更低，債務的可承受度又不同了。

一個國家的債務是否很嚴重，要看那個國家的還債能力、外匯存底、國際雙帳（經常帳、金融帳）佔GDP比重、歲收支出和經濟成長情況。如果債務負擔比重非常低也未必是好事，不管是個人、企業還是國家，運作過程都離不開經濟原理，貸款、舉債或融資，在適當時機會是好工具，用錯時機則是壞工具，信用貸款的核心價值就是提高經濟行為的效率，一家完全沒有負債的公司，未必就是好公司。一家競爭力很強的企業，擴大資本進行更大的投資，可以更高效率的在市場上競爭，如果一家公司有競爭力卻堅持不想負擔債務利息，造成有把握的投資無法順利進行，那反而傷害公司的營運效率，因小失大。當然，如果債務負擔很重，就算金額不大，也是要縮減債務，債務高低的好壞，要整體去評估，不是只看一組數字。

以台灣來說，2015和2016年，負債（2017年底，1年以上長債53,615億台幣，短期債務為430億元，合計54,045億台幣）佔GDP（2017年是5,793億美元）比重約32%，2017年收入（26,252億台幣）佔GDP約14%，支出（23,423億台幣）佔GDP約13%，中央銀行資產負債表（434,984億台幣）佔GDP是246%，外匯存底超過4500億美元，白話來說，經濟產值100%，負債約32%（0.8%是一年內要償還的債務），收入14%，支出13%，手上現金流非常充足。

台灣政府的負債狀況，遠優於其他先進國家

相對於其他國家：日本負債佔GDP比重是253%，美國負債佔GDP比重是105.4%，新加坡負債佔GDP比重是110.6%，法國負債佔GDP比重是97%，德國負債佔GDP比重是64%，中國負債佔GDP比重是47.6%，澳洲負債佔GDP比重是41.9%，瑞典負債佔GDP比重是40.6%，南韓負債佔GDP比重是38%，瑞士負債佔GDP比重是29.7%，台灣的負債比重其實相對低，而且台灣的債務大部分是內債，並非風險相對高的外債，台灣目前10年債殖利率不到1%，基礎利率1.375%，一般人房貸要壓低到1.7%以下也很有機會。台灣近年來的GDP成長，扣除馬政府幾個季度負成長以外，大部分時期GDP成長超過2%很常見，結果負債佔GDP比重才32%，這種低成本舉債，可以讓經濟產值超過債務利率的大環境，其實應該好好利用。

圖1：2008至今台灣10年期公債殖利率走勢 （資料來源：https://www.macromicro.me） 分享 facebook

很多人不了解「債務」的本質，大多數人都很怕債務，但是在財務狀況健全的前提下，適當的融資行為，從財務的角度來看，未必是壞事。財務專業者會了解善用資本的優勢，對於一個平常只能經營200萬以下現金流的普通人來說，突然給他10億，他會怎麼做？他會用200萬的思維來經營200萬，然後9.98億拿去存起來，因為他不懂得駕馭龐大資本，完全浪費了資本的時間價值，所以有些人突然中了樂透，胡亂過日子，最後財務狀況反而更慘，因為被資本反過來駕馭到失控了，但是善於運用財務者，不僅不會把錢存起來，甚至會希望透過這10億去開啟一些融資槓桿，產生更高的經濟效益。

十年來，中產階級以下財富增加很有限，大多數都不想背負債，反而有錢人越來越有錢，貧富差距越來越大，很多有錢人，巴不得融資槓桿盡量開，為什麼？

因為財商思維完全不一樣！在財務健全的前提下，富人用信用擔保以2%以下的利率去開槓桿，經過10年超過2%的複利，抵過一般人幹一輩子的勞力，結果普羅大眾在人類史上利率極低的時期，對債務避之不及，然後在大多頭時期，整天擔心空頭來臨要怎麼辦，並且希望一個負債比重只有32%的政府，跟他一樣減少槓桿（國家等級的擔保品質還遠大於個人等級），台灣目前就算吃下一個2008年的金融海嘯，負債比重拉高到40%，這個比重仍然是相當健全的。2008年金融海嘯以來，全球主要央行持續性的壓低資金的使用成本，近十年來，資本使用成本算是人類工業革命以來最低的時期，從資本使用效率的角度來看，有能力的使用者，其實應該在債務可負擔範圍內擴大借款才是。

圖2：2006～2016年台灣國債對GDP比率（單位：%） （資料來源：https://tradingeconomics.com/） 分享 facebook

負債不是問題，不會管理負債才是問題

以國家的角度來看，取得一樣的資本，舉債如果能帶來理想的經濟成長，當然是多多益善，擴大投資建設也好，等利率上升了，再來把債務還掉。有競爭力的國家，適當的舉債開槓桿，那才是資本市場的強力武器，只要做好收支平衡，不要開槓桿造成債務過重就好，像是歐債危機的歐元區國家，負債佔GDP比重高達90%以上，而且是外債為主，那就是財務控管失控了。

很多人對於國家債務完全是負面的思維，但是負債某方面來說，反而是反映國家綜合實力的象徵，全球負債最多的美國，發行國債基本上都能賣掉，只有價格的高低差別，投資人不會擔心美國還不出錢或者債務崩潰。債務人向外發債，債權人願意借錢給對方，通常就是希望賺到利息，國家的違約率低，風險相對低許多，國家的信用等級是遠大於個人的，個人向銀行貸款，銀行可未必會通過，因為這筆貸款未來變成呆帳的機率相對高。對債權人來說，只要債務人未來能償還本金，又能給夠高的利息，那債權人借出資金，就能形成雙方互利的生意。

債權人不會隨便把錢借給路邊的貧戶，因為那變成呆帳的機率極高，但是借給國家就不同了，國家跑不掉，他能還出貸款，所以國債交易可以順利運作，一個國家能有負債，代表資本市場相信這個國家能扛起那些債務，他的信用額度就反映了該國的綜合國力，債權人甚至希望該國家的經濟一直好下去，然後繼續提供更多國債，收取穩定的債息，繼續賺錢，債權人不希望債務人的財務出問題，不然債務就收不回來了。曾經非常強盛的大英帝國，何時開始出現國債佔GDP比重走下坡的趨勢？就是大英帝國國力開始走下坡的時候，大家投資你的意願反而減少了，因為債權人：不會想投資國力走下坡的國家，畢竟誰會把錢借給還不出來的債務人？

國債雖然是一種負擔，而且不是每個國家都像美國或日本一樣，可以承受那麼大的債務比重，但是有些國家仍然可以透過向別人發債借錢，然後變成世界強權，有些國家擁有大量天然資源和豐富勞動力，但是到頭來卻是向強權買債，表面上看似超高負債的窮美國，雖然是債務人，但實際享用的商業資源和外交權力，卻遠大於擁有天然資源或勞動力的債權國，這些債權國的負債佔GDP比重遠比美國更輕，結果在國際的講話份量和商業議價權，實際上遠比美國小，出賣勞力的國家借錢給強權，強權用你借給他的錢經營國家，讓人民變得富有，然後反過來買你的廉價勞動力製造的商品，美國這個以債養債的國家，如今養出了世界第一和世界第三的GDP產值；GDP排名第二的中國，未來會不會跟進，我不知道，但我知道，國家善用舉債，有時不是那麼可怕。

為何有些國家的舉債會出問題？那是因為生產力不夠，負債比重又拉太高，生產力成長夠穩定的國家，債務擴張不要高於生產力的增加速度，邏輯上來說，出問題的機率是極低的，市場擔心的從來不是你一直借錢，而是擔心你還不出錢。





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