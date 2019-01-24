黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

【林士清／北京清華大學公共管理學院博士生】

「美中建交40年」與「改革開放40年」的此刻，北京似乎遭遇到國家戰略轉型的十字路口，尤其面臨90天黃金休兵期協議倒數，美中經貿團隊迄今仍未達成一同下台階的共識，美國仍然對價值2,500億美元的中國商品徵收關稅，川普甚至威脅過今年1月份將2,000億美元商品的關稅從10%提高到25%，並對所有從中國進口的商品徵收關稅。該協議規定3月1日是達成貿易協議的最後期限，倘若北京執意不簽下城下之盟，貿易戰恐怕會愈演愈烈，不利2019年全球經濟的復甦。

關於美中貿易戰休兵90日的說法，華府和北京也是各執一詞。華府強調它為貿易談判設定的90天窗口，但北京盡量讓國內傳媒在新聞提到協議期。尤甚，華府指責中國從美國公司竊取技術，並稱習近平已同意「立即就強制技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘和網絡盜竊進行談判」。中國僅表示兩國將「共同努力就經貿問題達成共識」，但未提及智慧財產權。當然，黃金休兵期協議之後，美國仍然對價值2500億美元的中國商品徵收關稅，但川普威脅過，1月份將2,000億美元商品的關稅從10%提高到25%，並對所有從中國進口的商品徵收關稅，該協議規定3月1日是達成貿易協議的最後期限。中南海的政治高層恐怕無法過個好年，隨著黃金90天休兵期限倒數，北京簽下「城下之盟」的壓力甚大，改革開放四十週年蒙上沈痛陰影。

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城下之盟之前：北京的老朋友上哪去了？

北京此刻的場景頗為類似1915年袁世凱時期，日本威逼北洋政府簽下《對華二十一條要求》。二十一條所有條款並非北洋政府簽訂的最終條款，最後簽訂的是《中日民四條約》，胡適曾說《二十一條》的談判是弱國外交的勝利。百年之後的中華人民共和國已成為中華民族偉大復興的G2，但面臨美國川普總統所主導的貿易戰，北京似乎在扭轉貿易戰的進程中顯得無能為力，但仍然頑抗負隅。諷刺的是，涉及到美中貿易戰的大陸利益團體，尤其是民營企業或學者專家，反而希望貿易戰能加強中國經濟改革的力道，打造一個減少政府管制、自由開放、公平競爭的市場環境。

國際主義者擔心北京正拉攏聯合國和世界貿易組織這樣的國際機構，使其能夠接受威權主義、國家資本主義，以及威脅了以規則為基礎的世界秩序的其它思維模式。《金融時報》（Financial Times）發表專欄文章表示，「美中建交40年」與「改革開放40年」幾乎同步並非偶然，也就是說，美國的資金、人才和技術在中國改革開放的過程中，起到了關鍵性的作用。美國首先給中國最惠國待遇，並幫助中國進入世貿組織，讓中國經濟融入國際。這個期間，一些美國人作為「中國人民的老朋友」，長期致力於中美關係的發展。但是，在2018年以來，北京的老朋友哪兒去了？

商品結構失衡和專利技術的竊取乃開啟貿易戰之主因

前世界銀行副總裁林毅夫就曾撰文指出，美國川普政府掀起貿易戰，是對中國的「欲加之罪」。自1985年美國對中國大陸貿易產生逆差，當時中國大陸占美國貿易逆差從僅0.3%，迄今2018年上升至40%，顯現美中貿易逆差是結構性的經貿問題，應當探討造成雙邊貿易逆差的關進因素為何。然而，隨中國大陸經濟的強勢崛起，美中貿易摩擦亦隨即進入新的歷史階段，包括中國的市場經濟地位的確立、反傾銷、智慧財產產權保護、人民幣匯率以及貿易發展不平衡等問題不斷升級，但從雷根、老布希、柯林頓、小布希、歐巴馬等歷任美國總統，皆未如川普一般貿然開啟損人不利己的貿易爭端。

貿易戰過程忽略雙方貿易發展不平衡及出口商品結構不合理，美國從中國大陸進口的商品以勞力密集型產品為主，且附加值較低，而美國卻對國內企業向中國出口技術密集型產品設置了諸多限制，此種貿易結構的不對稱，無疑是導致美國對中國貿易逆差的重要原因。此外，美中兩國消費者的需求結構也存在差異，中國大陸目前還處於發展中國家階段，人均收入較低，而美國是全球最發達的已開發國家，高端產品的支出占相當比重。收入水平的巨大差異，引起的兩國對貿易產品需求的不對稱，是造成雙方貿易逆差的長期因素，方為導致美中兩國經貿關係中商品結構失衡的主因。





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