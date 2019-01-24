親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
數位時代
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

2019年美國 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南必知的5件事

2019-01-24 10:26北美智權報

【李秉燊／美國杜克大學法學院訪問學者】

2019年1月7日，USPTO正式發布新的專利適格性審查指南，新增以判例具體劃分出如「數學概念」、「特定組織人類行為的方法」和「心智活動」等在審查時會被認為是抽象概念等不予專利的法定例外的群組，並在Alice/Mayo兩步驟測試之步驟2B的「發明性概念」前，以請求項是否可以「整合到實際應用」判斷其是否屬指向（not directed to）抽象概念之法定例外。依據2019年美國35 U.S.C. 101專利適格性審查指南內容，本文整理出5項該注意之處，提供專利申請人或從業人員參考。

不論是專利持有人或是挑戰者等利害關係人，眾人多年來應用Alice/Mayo兩步驟測試時，多發覺其多變且不一致的適用結果，而難以一致性地判斷何種標的具有專利適格（patent eligibility），何種屬自然法則、自然現象和抽象概念等不予專利的法定例外（judicial exception）。為因應這些困難和眾多要求改革的呼聲，美國專利商標局（USPTO）自2018年即有所行動。2018年9月24日，USPTO局長Andrei Iancu應邀在美國智慧財產權人協會（Intellectual Property Owners Association，IPO）第46屆年會發表的談話即聚焦在35 U.S.C. 101專利適格性問題，並透露該局已著手研擬修訂專利適格性兩步驟測試審查指南，引起專利從業人員的共鳴與期待。2019年1月7日，USPTO正式發布新的專利適格性審查指南（以下簡稱「2019年專利適格指南」），旨在提高審查專利時的整體清晰度、一致性與可預測性。整體而言，2019年專利適格指南主要以下列步驟改進審定申請專利範圍是否指向（directed to）不予專利的法定例外：

分享

  1. 指南當中提供三個將被認定為「抽象概念」（mathematical concepts）的主題群組，包含「數學概念」（mathematical concepts）、「特定組織人類行為的方法」（certain methods of organizing human activity）和「心智活動」（Mental processes），且僅有落入上述群組的概念會被認為是抽象概念。

  2. 若不予專利的法定例外事項可以「整合到實際應用」（integrated into a practical application），則該引述法定例外的申請專利範圍即非屬指向（directed to）抽象概念之法定例外。

  3. 若不予專利的法定例外事項無法「整合到實際應用」，則該引述法定例外的申請專利範圍需經步驟2B的「發明性概念」（inventive concept）以決定是否具有專利適格。

本文即依據上述2019年專利適格指南內容，整理出5件專利申請人或從業人員應該注意之處，提供大眾參考。

一、2019年專利適格指南減輕由電腦實施的發明之專利的申請負擔

在後Alice案時代，由電腦實施發明（computer-implemented invention）在專利適格要件上面臨許多挑戰，而2019年指南為此打開了新的一扇窗。具體言之，現在在Alice/Mayo測試的步驟2A，如果在檢查是否請求項引述法定不可專利元素（法定例外）：抽象概念、自然定律、自然現象與自然產物時有「抽象概念」，則審查官必須決定所請標的是否落入指南提供的數個分類群組之一。這些類別包含：

  1. 數學概念：例如數學關係、數學公式或方程、數學計算等。

  2. 特定組織人類行為的方法：基礎經濟原則與實務（包括對沖，保險，減輕風險的方法）、商業或法律互動（包括契約形式的協議、法律義務、廣告、營銷或銷售活動或行為、業務關係）、管理個人行為或人與人之間的關係或互動（包括社交活動、教學和遵循規則或指示）。

  3. 心智活動：以人類心智活動進行的概念（包括觀察、評估、判斷、意見）。

從指南內容可知，為確定一個請求項是否引述抽象概念，審查官現在要：（1）單獨或組合地識別請求項中的具體限制是否讓其認為該限制是在引述（recite）抽象概念；（2）確定所識別的限制是否落入屬於抽象概念的標的群組，若請求項未引述落入抽象概念群組者應具有專利適格。但在由電腦實施發明的技術領域有一個更引人注目的變化是，在所識別的限制落入抽象概念群組後，審查官如何繼續分析?即審查官在認為請求項落入抽象概念群組後，如何評估其是否可以「整合到實際應用」。

如指南所述，審查官應通過以下方式評估請求項是否可以整合到實際應用中：（1）確定在不予專利的法定例外之外的請求項中是否有任何其他元件（element）; 和（2）單獨和組合地評估這些附加元件，以確定它們是否將例外整合到實際應用中。筆者認為這種「實際應用」分析應有利於由電腦實施發明較不容易直接被認定為法定不予專利的例外。


【詳細內容請見《北美智權報》229期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43

智財侵權損賠計算有多難？

2019-01-24 10:26

淺談美國商標之使用概念

2019-01-24 09:43

專利審理暨救濟委員會準司法化審理是否違憲？

2019-01-24 09:43

熱門文章

睡覺絕不開除濕機！3大NG行為 你犯了哪一個？

2019-01-23 15:19

2年前神準警告非洲豬瘟入侵！專家：中國疫情不會停，除非......

2019-01-21 08:00

英文好機會翻倍》追星成學習動力 她多益測驗985分！

2019-01-23 10:50

520後馬習可能再會 北京讓步一中各表？

2019-01-23 16:11

美魔女況明潔拉完皮 網友驚呼像隋棠

2019-01-23 15:07

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21

年輕人愛用外送 App 專家指難怪存不到錢

2019-01-21 12:44

打破科系疆界！創新跨領域學院 學生職涯不設限

2019-01-23 10:51

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top