2019年美國 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南必知的5件事

【李秉燊／美國杜克大學法學院訪問學者】

2019年1月7日，USPTO正式發布新的專利適格性審查指南，新增以判例具體劃分出如「數學概念」、「特定組織人類行為的方法」和「心智活動」等在審查時會被認為是抽象概念等不予專利的法定例外的群組，並在Alice/Mayo兩步驟測試之步驟2B的「發明性概念」前，以請求項是否可以「整合到實際應用」判斷其是否屬指向（not directed to）抽象概念之法定例外。依據2019年美國35 U.S.C. 101專利適格性審查指南內容，本文整理出5項該注意之處，提供專利申請人或從業人員參考。

不論是專利持有人或是挑戰者等利害關係人，眾人多年來應用Alice/Mayo兩步驟測試時，多發覺其多變且不一致的適用結果，而難以一致性地判斷何種標的具有專利適格（patent eligibility），何種屬自然法則、自然現象和抽象概念等不予專利的法定例外（judicial exception）。為因應這些困難和眾多要求改革的呼聲，美國專利商標局（USPTO）自2018年即有所行動。2018年9月24日，USPTO局長Andrei Iancu應邀在美國智慧財產權人協會（Intellectual Property Owners Association，IPO）第46屆年會發表的談話即聚焦在35 U.S.C. 101專利適格性問題，並透露該局已著手研擬修訂專利適格性兩步驟測試審查指南，引起專利從業人員的共鳴與期待。2019年1月7日，USPTO正式發布新的專利適格性審查指南（以下簡稱「2019年專利適格指南」），旨在提高審查專利時的整體清晰度、一致性與可預測性。整體而言，2019年專利適格指南主要以下列步驟改進審定申請專利範圍是否指向（directed to）不予專利的法定例外：

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指南當中提供三個將被認定為「抽象概念」（mathematical concepts）的主題群組，包含「數學概念」（mathematical concepts）、「特定組織人類行為的方法」（certain methods of organizing human activity）和「心智活動」（Mental processes），且僅有落入上述群組的概念會被認為是抽象概念。 若不予專利的法定例外事項可以「整合到實際應用」（integrated into a practical application），則該引述法定例外的申請專利範圍即非屬指向（directed to）抽象概念之法定例外。 若不予專利的法定例外事項無法「整合到實際應用」，則該引述法定例外的申請專利範圍需經步驟2B的「發明性概念」（inventive concept）以決定是否具有專利適格。

本文即依據上述2019年專利適格指南內容，整理出5件專利申請人或從業人員應該注意之處，提供大眾參考。

一、2019年專利適格指南減輕由電腦實施的發明之專利的申請負擔

在後Alice案時代，由電腦實施發明（computer-implemented invention）在專利適格要件上面臨許多挑戰，而2019年指南為此打開了新的一扇窗。 具體言之，現在在Alice/Mayo測試的步驟2A，如果在檢查是否請求項引述法定不可專利元素（法定例外）：抽象概念、自然定律、自然現象與自然產物時有「抽象概念」，則審查官必須決定所請標的是否落入指南提供的數個分類群組之一 。這些類別包含：

數學概念：例如數學關係、數學公式或方程、數學計算等。 特定組織人類行為的方法：基礎經濟原則與實務（包括對沖，保險，減輕風險的方法）、商業或法律互動（包括契約形式的協議、法律義務、廣告、營銷或銷售活動或行為、業務關係）、管理個人行為或人與人之間的關係或互動（包括社交活動、教學和遵循規則或指示）。 心智活動：以人類心智活動進行的概念（包括觀察、評估、判斷、意見）。

從指南內容可知，為確定一個請求項是否引述抽象概念，審查官現在要：（1）單獨或組合地識別請求項中的具體限制是否讓其認為該限制是在引述（recite）抽象概念；（2）確定所識別的限制是否落入屬於抽象概念的標的群組，若請求項未引述落入抽象概念群組者應具有專利適格。 但在由電腦實施發明的技術領域有一個更引人注目的變化是，在所識別的限制落入抽象概念群組後，審查官如何繼續分析?即審查官在認為請求項落入抽象概念群組後，如何評估其是否可以「整合到實際應用」。

如指南所述，審查官應通過以下方式評估請求項是否可以整合到實際應用中：（1）確定在不予專利的法定例外之外的請求項中是否有任何其他元件（element）; 和（2）單獨和組合地評估這些附加元件，以確定它們是否將例外整合到實際應用中。筆者認為這種「實際應用」分析應有利於由電腦實施發明較不容易直接被認定為法定不予專利的例外。





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