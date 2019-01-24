專利審理暨救濟委員會準司法化審理是否違憲？

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國在專利商標局下的專利審理暨救濟委員會，負責專利的多方複審或領證後複審程序，解決專利無效爭議。其由行政專利法官組成，採取準司法化的審理方式。若對其決定不服，可跳過地方法院，直接上訴到聯邦巡迴上訴法院。但是，此種行政機關下的準司法化審理機關，是否違反美國憲法第3條「應由法院負責審判」之規定？2018年美國最高法院於Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group案，判決專利多方複審程序合憲。

美國專利多方複審程序

美國於2012年正式實施的美國發明法（America Invents Act），將過去的「多方再審程序」（Inter partes reexamination），改為後來的「領證後複審」（post-grant review）及「多方複審程序」（inter partes review）。專利權人以外的任何人，都可以在專利核發9個月內，提起領證後複審，在9個月後，則可提起多方複審。在多方複審程序中，申請人可主張一個以上專利請求項，不符合新穎性或非顯而易見性而無效，以其他專利或以出版之刊物做為證據，要求撤銷該請求項。

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申請人提出申請（petition）後，專利權人可以提出「初步答辯」（preliminary response）。美國專利局長必須決定是否具有合理可能性，系爭專利至少有一個以上請求項可能會無效，而決定是否啟動（institute）多方複審程序。在2016年美國最高法院的Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案中，最高法院認為專利局長是否啟動多方複審的決定，屬於其裁量權，而屬於終局且無法救濟之決定。

專利審理暨救濟委員會之準司法化審理

在多方複審程序啟動後，將由美國專利局內的「專利審理暨救濟委員會」（Patent Trial and Appeal Board）負責審理此一專利有效性的複審程序。 此時，將由三個行政專利法官（administrative patent judges）組成審理小組。此一審理程序採取類似司法審判程序，申請人及專利權人都有權要求進行事證開示程序（discovery），提出證詞、宣誓書、書面證據，並在委員會前進行言詞辯論（oral hearing）。該程序中，申請人必須負擔「優勢證據」（preponderance of the evidence）的舉證責任，證明專利請求項無效。專利權人可在該程序中更正請求項，包括自願刪除有爭議的請求項，或者提出合理數量的替代請求項。

專利審理暨救濟委員會必須在多方複審程序啟動的一年內，做出最終書面決定，決定系爭專利請求項無效或有效，並由專利局長重發專利證書。

後續訴訟程序跳過地方法院

任何一方當事人對專利審理暨救濟委員會之決定不服，可以跳過聯邦地區法院，直接向聯邦巡迴上訴法院（Appeals for the Federal Circuit）提起救濟。該訴訟的原告、被告，就是原本複審程序的申請人與專利權人，而專利局長可以參加該訴訟，捍衛專利審理暨救濟委員會的決定。

本案事實

本案專利權人是Oil States Energy Services公司，於2012年時，在聯邦地區法院起訴被告Greene’s Energy Group公司，主張其侵害專利。Greene’s Energy在一審訴訟事證開示快結束時，申請多方複審程序，主張系爭專利二個請求項無效。專利審理暨救濟委員會啟動了多方複審程序，故地區法院的一審訴訟與複審程序同時進行。2014年6月，地區法院先做出請求項解釋，該解釋排除了Greene’s Energy所挑戰的進步性問題，但幾個月後，專利審理暨救濟委員會做出最終書面決定，認定系爭專利無效。亦即，地區法院的請求項解釋，和委員會的認定發生歧異。

Oil States針對複審決定，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，並在上訴中，挑戰多方複審程序之合憲性。其認為，撤銷專利之審理，應由憲法第3條規定之法院及增修條文第7條之陪審團審判。聯邦巡迴上訴法院在同一時間，在MCM Portfolio LLC v. Hewlett–Packard Co.案中，判決認為相關制度合憲，並在本案中維持委員會之決定。因而，該案上訴到聯邦最高法院。

憲法第3條之法院與「公權利概念」

美國聯邦憲法第3條，將聯邦司法權賦予「一個最高法院，以及國會隨時設立與制定之下級法院」。因此，國會不能將政府的司法權，賦予聯邦憲法第3條以外的其他機關。

不過，最高法院在判斷一個程序是否涉及憲法第3條司法權之行使，會區分所謂的「公權利」（public rights）和「私權利」（private rights）。這種區分，讓國會有較大的彈性，可將公權利之決定，交給憲法第3條法院以外的機關。

所謂的「公權利原則」（public-rights doctrine）雖然不容易界定，但是過去的判例認為，只要該議題，屬於政府和其所管轄之人民，針對行政和立法部門憲法功能之運作有所關連的議題，就屬於公權利。另一個說法是，公共權利涉及的議題，是政府和其他人民間產生的議題，其性質不需要司法加以判斷，但可受司法審查。而專利之多方複審，就屬於這種議題，其乃是對政府給予「公共特權」（public franchise）決定之重新思考（reconsideration）。





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