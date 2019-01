專利審理暨救濟委員會準司法化審理是否違憲?

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國在專利商標局下的專利審理暨救濟委員會,負責專利的多方複審或領證後複審程序,解決專利無效爭議。其由行政專利法官組成,採取準司法化的審理方式。若對其決定不服,可跳過地方法院,直接上訴到聯邦巡迴上訴法院。但是,此種行政機關下的準司法化審理機關,是否違反美國憲法第3條「應由法院負責審判」之規定?2018年美國最高法院於Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group案,判決專利多方複審程序合憲。

美國專利多方複審程序

美國於2012年正式實施的美國發明法(America Invents Act),將過去的「多方再審程序」(Inter partes reexamination),改為後來的「領證後複審」(post-grant review)及「多方複審程序」(inter partes review)。專利權人以外的任何人,都可以在專利核發9個月內,提起領證後複審,在9個月後,則可提起多方複審。在多方複審程序中,申請人可主張一個以上專利請求項,不符合新穎性或非顯而易見性而無效,以其他專利或以出版之刊物做為證據,要求撤銷該請求項。

申請人提出申請(petition)後,專利權人可以提出「初步答辯」(preliminary response)。美國專利局長必須決定是否具有合理可能性,系爭專利至少有一個以上請求項可能會無效,而決定是否啟動(institute)多方複審程序。在2016年美國最高法院的Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案中,最高法院認為專利局長是否啟動多方複審的決定,屬於其裁量權,而屬於終局且無法救濟之決定。

專利審理暨救濟委員會之準司法化審理

在多方複審程序啟動後,將由美國專利局內的「專利審理暨救濟委員會」(Patent Trial and Appeal Board)負責審理此一專利有效性的複審程序。 此時,將由三個行政專利法官(administrative patent judges)組成審理小組。此一審理程序採取類似司法審判程序,申請人及專利權人都有權要求進行事證開示程序(discovery),提出證詞、宣誓書、書面證據,並在委員會前進行言詞辯論(oral hearing)。該程序中,申請人必須負擔「優勢證據」(preponderance of the evidence)的舉證責任,證明專利請求項無效。專利權人可在該程序中更正請求項,包括自願刪除有爭議的請求項,或者提出合理數量的替代請求項。

專利審理暨救濟委員會必須在多方複審程序啟動的一年內,做出最終書面決定,決定系爭專利請求項無效或有效,並由專利局長重發專利證書。

後續訴訟程序跳過地方法院

任何一方當事人對專利審理暨救濟委員會之決定不服,可以跳過聯邦地區法院,直接向聯邦巡迴上訴法院(Appeals for the Federal Circuit)提起救濟。該訴訟的原告、被告,就是原本複審程序的申請人與專利權人,而專利局長可以參加該訴訟,捍衛專利審理暨救濟委員會的決定。

本案事實

本案專利權人是Oil States Energy Services公司,於2012年時,在聯邦地區法院起訴被告Greene’s Energy Group公司,主張其侵害專利。Greene’s Energy在一審訴訟事證開示快結束時,申請多方複審程序,主張系爭專利二個請求項無效。專利審理暨救濟委員會啟動了多方複審程序,故地區法院的一審訴訟與複審程序同時進行。2014年6月,地區法院先做出請求項解釋,該解釋排除了Greene’s Energy所挑戰的進步性問題,但幾個月後,專利審理暨救濟委員會做出最終書面決定,認定系爭專利無效。亦即,地區法院的請求項解釋,和委員會的認定發生歧異。

Oil States針對複審決定,向聯邦巡迴上訴法院提起上訴,並在上訴中,挑戰多方複審程序之合憲性。其認為,撤銷專利之審理,應由憲法第3條規定之法院及增修條文第7條之陪審團審判。聯邦巡迴上訴法院在同一時間,在MCM Portfolio LLC v. Hewlett–Packard Co.案中,判決認為相關制度合憲,並在本案中維持委員會之決定。因而,該案上訴到聯邦最高法院。

憲法第3條之法院與「公權利概念」

美國聯邦憲法第3條,將聯邦司法權賦予「一個最高法院,以及國會隨時設立與制定之下級法院」。因此,國會不能將政府的司法權,賦予聯邦憲法第3條以外的其他機關。

不過,最高法院在判斷一個程序是否涉及憲法第3條司法權之行使,會區分所謂的「公權利」(public rights)和「私權利」(private rights)。這種區分,讓國會有較大的彈性,可將公權利之決定,交給憲法第3條法院以外的機關。

所謂的「公權利原則」(public-rights doctrine)雖然不容易界定,但是過去的判例認為,只要該議題,屬於政府和其所管轄之人民,針對行政和立法部門憲法功能之運作有所關連的議題,就屬於公權利。另一個說法是,公共權利涉及的議題,是政府和其他人民間產生的議題,其性質不需要司法加以判斷,但可受司法審查。而專利之多方複審,就屬於這種議題,其乃是對政府給予「公共特權」(public franchise)決定之重新思考(reconsideration)。





