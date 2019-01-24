淺談美國商標之使用概念

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

商標權在美國的保護有分聯邦法和州法。由於聯邦事務的範圍是受聯邦憲法所限制，國會只能依憲法的「州際商務」（interstate commerce）條款才能立聯邦法律來保護商標權。這和專利法或著作權法的狀況不同，因為該二法律有憲法上的基礎。至於州商標法，其是存在已久的制度，主要在維護公平的商業環境。州商標法除了由州議會制訂法律外，還有判例法所形成的商標權保護。不過，根據「聯邦保留」（federal preemption）原則，州商標法或判例法的規範不能與聯邦商標法相衝突。

現行美國聯邦商標法（又稱「Lanham Act」）於1946年制訂，不但建立起聯邦的商標註冊制度，並提供商標權人排除他人混淆或盜用其商標的請求權。美國聯邦商標法歷經修改和與國際條約調和，其主要內容與台灣商標法大同小異，因為我國商標法於幾次修正時，都曾參考美國聯邦商標法的立法例。美國聯邦商標法將「商標使用」分為「侵權使用」、「申請使用」、和「維權使用」等三種概念。以下進一步介紹相關概念，並特別討論「維權使用」認定的彈性。

商標使用類型一：侵權使用

在15 U.S.C. § 1114（註冊商標）或§ 1125（非註冊商標）所規範的商標侵權行為中，其皆涉及侵權人是否將商標使用於「商業上」（in commerce）。因此，「侵權使用」的特徵是侵權商標的使用具有商業性質。

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根據§ 1127，「商業」（commerce）之定義為美國國會所能合法規範的所有商業活動。應注意的是，有判例認為§ 1127的「商業上使用」（use in commerce）定義乃特別適用在「申請使用」的判斷，而非用於認定「侵權使用」；但也有判例持相反的見解。另與「申請使用」不同的是，「侵權使用」之「使用」有其獨特的意義，此為學者就判例法的觀察而提出的「商標使用原理」（trademark use doctrine），亦即「使用」（use）必須是為了「商標目的」而使用；不過，該些學者又指出，有些法院不問使用目的，而是有「商業上使用」即構成侵權使用。另外，諷刺性的使用可能視為合理使用或免責事由，而不屬侵權使用的範圍。

商標使用類型二：申請使用

「申請使用」源自於美國聯邦商標註冊制度所採取的「使用主義」，其要求申請人必須已使用待申請的商標，或具有使用之意圖。

15 U.S.C. § 1051(a)(1)規定，擬申請註冊之商標必須已有商業上使用。因而，§ 1051(a)(3)(C)要求商標申請人必須宣示擬申請的商標是於「商業上使用」（use in commerce）。另方面，如果申請人無實際上使用擬申請之商標，§ 1051(b)(1)規定申請人必須要有「於商業上善意使用商標之意圖」（bona fide intention to use a trademark in commerce）。此外，根據§ 1051(b)(3)(B)，申請人必須宣示其有善意的意圖以於商業上使用其商標（bona fide intention to use the mark in commerce）。

「申請使用」的「商業上使用」（use in commerce）其定義，根據15 U.S.C. § 1127（Lanham Act § 45），指在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，且不是僅為了維持商標權有效性而使用。該定義與「維權使用」之「使用」（use）相同。

此外，§ 1127對商品和服務之「擬制商業上使用」有不同的規定。針對商品有二個要件：（1）商標要標示於商品上或包裝盒上，或當標示於商品上是有實務上困難時，該商標須標示在商品的附屬文件內；（2）商品本身已為商業上販售或運送。另針對服務有三個要件：（1）商標必須使用於或顯示於服務的銷售或廣告中；（2）服務已屬於商業上服務，或該服務提供於超過一州境內、美國境內或外國；（3）提供服務的個人從事與該服務有關的商業行為。

商標使用類型三：維權使用

「維權使用」其關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的「放棄」（abandonment）。根據15 U.S.C. § 1127，有兩種狀況會造成商標「擬制為放棄」（shall be deemed to be “abandoned”）。第一種為商標權人不繼續使用其商標，且有「不再重起使用的意圖」（intent not to resume such use），而第二種為系爭商標已變成通用名詞（generic name）。

除了法律規定的「放棄」，判例法有所謂「赤裸授權抗辯」（naked licensing defense），此為第三種類型。如果商標權人在授權時未考慮如何維持商標產品或服務的品質，則該授權可能造成系爭商標被放棄。或者，若授權的結果是准許「侵權使用」（infringing use），亦即契約未規範使用的限制或範圍，則此亦可能造成商標放棄。

§ 1127對第一類的「擬制放棄」有三個證據法的規定。第一是「不再重起使用的意圖」可由「情境證據」（circumstantial evidence）所推論而得。第二是商標未使用達連續三年時，此可視為「放棄」的初步證據（prima facie evidence），因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，且不是僅僅為了維持商標權有效性的使用。應注意的是，此處之「使用」從文義上而言並無「商業上」（in commerce）的要件，但是有某些法院認為該「使用」即「商業上使用」（use in commerce）。

「不再重起使用的意圖」有舉證責任上的意義，因為此要件較「放棄的意圖」（intent to abandon）為嚴格。如果對造已盡了初步的舉證責任（prima facie case）而成就「商標放棄」的推定，則商標權人不能只舉證「無放棄的意圖」（intent not to abandon），而必須積極證明「重起使用的意圖」（intent to resume use）。

「無放棄的意圖」屬於主觀的證據。若商標權人以此來否認「商標已被放棄」的指控，將等於是在答覆書狀（answer）中否認對造的指控，但卻對本案的爭議事實的審理並無幫助。因此，商標權人必須舉出在商標未使用期間的活動或事件來推論「重起使用的意圖」。亦即，商標權人必須提出客觀的證據，來反駁「推定放棄」。此外，「重起使用的意圖」在特定的情況下可以「未使用」（nonuse）的免責事由（excuse）來取代，例如因商標權的訴訟而暫停的使用活動或使用計畫。

「維權使用」規範的彈性可為台灣參考

從法條內容來看，美國聯邦商標法對「維權使用」的檢視其重點不單純是「使用」本身，而是從「停止使用」的行為與商標權人的心態來界定「維權使用」的有無。

「停止使用」本身不代表商標的放棄，而商標權人的心態對「商標放棄」之判斷有關鍵的影響。「停止使用」的期間也不是重點，而一旦商標權人無重起使用的意圖時，商標即已被權利人所放棄。至於「連續三年的未使用」，其僅是構成推定「商標放棄」的證據，而商標權人可透過舉證「重起使用的意圖」來推翻「商標放棄」的推定。

此外，就美國聯邦巡迴上訴法院之判例法，「維權使用」判斷也會考量的商標權人所處的營業狀態和使用方式，對事業創立過程、事業營運過程、和事業結束過程等時期的「維權使用」分別有不同的考慮。其判斷因素包括商標使用的方式是否保有原商標的識別性、商標是否仍在營業場所中使用、商標使用是否仍為了表徵其產品或服務等等。不過，這些因素對最終的判斷不一定具有決定的影響。法院不需一一檢視各因素，完全取決於當事人雙方的如何主張有利或不利的事實證據。

如果台灣要引入美國法的彈性特質，可於商標法第5條增列一項，以概括方式來彈性認定「維權使用」的狀況。建議條文內容為：「為審理商標是否迄未使用或停止使用，商標之使用是否有前項以外其他商標使用之情形，應審酌一切符合通常交易活動之情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：（一）客觀上商標權人使用之目的；（二）商標是否仍有相關商品或服務之識別性；（三）商標使用的規模是否符合商標權人營業狀態」。





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