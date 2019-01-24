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上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識産權研究中心特約研究員】

一波三折，曠日持久。

這可能是阿里巴巴在美國應對集體訴訟的最大感受。

日前，一場始於2015年以阿里巴巴及多位高管為被告的集體訴訟終於有了最終結果。

就Buelow訴阿里巴巴一案，阿里巴巴同意支付7500萬美元，與該案原告達成和解，在這場集體訴訟中，法院沒有發現阿里巴巴存在任何違法或不當行為。

與此同時，阿里巴巴選擇和解並不構成承認或認定指控具有任何合理性。

對此，可能不少人會有疑問，曾經在另一起集體訴訟中一審勝訴的阿里巴巴，同樣是因為上市前夕的一次內部會議，為何在該案中，阿里巴巴沒有繼續選擇訴訟到底，而是選擇與對方達成和解？

遭遇集體訴訟：阿里巴巴管理高層曾被指涉嫌虛假陳述

2014年9月19日，阿里巴巴在紐約證券交易所正式掛牌上市。

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不過，上市剛滿三個月，阿里巴巴就在美國遭遇了集體訴訟。

2015年1月31日，阿里巴巴以及高管團隊馬雲、蔡崇信、陸兆禧和武衛四人遭遇集體訴訟，被Christine Asia公司和威廉·泰（William Tai）訴至紐約南區聯邦地區法院。

當時的背景是，2015年1月28日，原大陸國家工商總局在官網刊登了《關於對阿里巴巴集團進行行政指導工作情況的白皮書》（以下簡稱「《白皮書》」）的文章。

《白皮書》一文顯示，2014年7月16日，原大陸國家工商總局網監司行政指導工作小組聯合浙江省工商局、杭州市工商局（市場監管局）在浙江省工商局召開了行政指導座談會，阿里巴巴集團主要負責人員及核心部門管理團隊與會，接受行政指導。為了不影響阿里巴巴上市前的工作進展，該座談會以內部封閉的形式進行。

對於該次行政指導座談會，由於是內部性質的會議，當時並無相關媒體報道，而阿里巴巴在當初的上市招股說明書也未對其予披露。

2015年1月底，當該次會議被以《白皮書》形式公開後，在美股市場引發了廣泛關注。

訴訟爭議焦點：不具有處罰內容的會議是否需要披露

紐約集體訴訟一案的原告訴稱，阿里巴巴及其高管違反了美國1934年頒布的證券交易法案，對重要事實做不實陳述，或省略重要事實，使得在當時情況下產生誤導。

具體是指阿里巴巴沒有向公衆披露2014年7月和工商總局之間的會晤，沒有公布官方對阿里巴巴諸多可疑——甚至非法——的商業實踐引起的注意。

2015年1月30日，原大陸國家工商總局發言人正式表態，2015年1月28日工商總局網監司發布的「「白皮書」」文章並非白皮書，實質是行政指導座談會會議記錄，不具有法律效力。隨後，相關文章也從原工商總局官網予以下架。

雖然相關監管部門對會議性質和《白皮書》一文予以及時澄清，但是，在美國提起訴訟的原告並未就此善罷甘休。而雙方爭議的焦點其實在於：行政指導行為有何法律效力？對被指導對象有何實際影響？是否屬於應予披露的訊息？


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