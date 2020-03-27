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僕人式領導者的五大特質

聯合新聞網 / 管理雜誌

【文/Randy Conley】

我們先暫且想像一下，你是個科學家，正在做一個關於領導的偉大實驗。你的實驗室是一個組織，裡面有數百名分別隸屬於不同階層的領導者，而在科技的輔助下，你可以在一段長時間裡，每天二十四小時觀察他們，傾聽他們所說的話語。這有點像電視真人實境節目「老大哥」（Big Brother）一樣，只不過是發生在企業裡（還要減去其中所有戲劇性的特殊噱頭）。基本上，你可以在這些智人領導者的原生環境裡，觀察他們的行為。

你的目標是要了解，僕人式領導者的行為，和一般員工有甚麼不同。在這個嘈雜的世界裡，只有少數知名的領導者能夠搶占頭條，而每個人都在試圖模仿他們的行為，希望能夠在一夜之間，就獲得領導成功的美譽，但真正能夠禁得起時間考驗的，是僕人式的領導者，這種領導方式已獲得驗證，是真正能夠有效領導員工和組織的方法。你應該能夠觀察到，僕人式領導者和其他領導者，至少有五個不同之處。

僕人式領導者會：

1、多聽少說──僕人式領導者不會在意自己的聲音一定要最大，反而會更想傾聽他人的觀點。你不要弄錯了，僕人式領導者會清楚說明本身的觀點，並釐清組織的願景，但他們會先花上很多時間傾聽他人的想法、加以整合，讓他人也能真正參與其中，才會整理出最後的結論。正如賴瑞．史皮爾斯（Larry Spears）在「行動中的僕人式領導」（Servant Leadership in Action）一書中所做的觀察，傾聽是僕人式領導者十大關鍵特質之一。傾聽包括注意對方所說的內容、未說的內容，找出團體的意願，傾聽領導者自己內在的聲音，以及把這一切整合成一個明確的行動計劃。

2、說「我們」多過於說「我」──僕人式領導者說話時，會把注意力放在整個團隊上，所以會用表達集體的「我們」，而非僅指個人的「我」。僕人式領導者知道，領導不是關於自己，而是關於他人。現代僕人式領導運動之父羅伯特．Ｋ．格林里夫（Robert K. Greenleaf）指出，僕人式領導者的動機，是服務優先，因為想為他人服務，所以才有想領導的刻意決定。僕人式領導者受到動機的驅策，希望能夠提升他人的福利、貢獻度與自主性，而不是要為自己廣納名聲、注意力或爭取地位。他們的重點在「我們」，不在「我」。

3、彈性調整本身的領導風格，以滿足追隨者的需求──既然僕人式領導是要為他人謀求最大的福利，並協助他人發揮最大的潛能，僕人式領導者就要能彈性調整本身的領導風格，以便為追隨者提供所需的適當指令與支持。沒有哪一種領導風格一定是最好的，如果某個人剛接下某個任務，領導者就會盡量提供許多指令，教導他做事的方法、內容、地點、時間與原由。而如果追隨者能力中等，但對自己沒有信心，僕人式領導者就會運用支持的領導風格，協助對方建立信心，並幫助他解決問題。僕人式領導者會了解，追隨者針對各項任務與目標，所具備的能力與投入程度都不同，因此他們會視狀況調整領導風格。

4、找機會肯定讚美他人──當你在這個神祕的實驗中觀察領導者時，你會發現，僕人式領導者會刻意讓人有機會受到矚目，或者會刻意讚美他人的成就。僕人式領導者不會在意功勞是誰的，他們只想協助員工和組織邁向成功。肯布蘭佳喜歡說：「對自己感覺良好的員工，會締造良好的成果，而締造良好成果的員工，也會對自己感覺良好。」僕人式領導者希望能夠慣性推動的，是一個良性的循環。

5、把失敗當成學習的機會──失敗是難以避免的，但學習是一種選擇。僕人式領導者會把失敗當成一種寶貴的教學工具，他們不會因為犯錯而懲罰或貶抑員工，而會把錯誤轉成正面的經驗，讓錯誤變成學習的機會。這是因為僕人式領導者和追隨者之間，擁有高度的信任，因此才能夠這樣做。員工受到信任時，就不會害怕冒險，也才會勇於嘗試新事物。他們會知道，就算失敗了，領導者也會和他們站在一起，把失敗當成學習成長的機會，希望下次能夠做得更好。ＷＤ－４０公司的執行長蓋瑞．瑞吉是我的朋友，同時也是僕人式領導者，他就充分體現了這種哲學。他相信，創造出一種學習的文化，是ＷＤ－４０成功的基石，而這個組織員工的投入程度高達93%。

雖然參加這種瘋狂的科學實驗，讓人感覺很酷，但這種實驗其實沒有必要。有關僕人式領導之成效的研究，其實十分豐富，而且僕人式領導者的特質都是常識，只不過沒有經常落實罷了！如果你發現身邊的人裡面，有人表現出這五種行為，而其他人也很喜愛這些人，那他們很可能就是僕人式領導者，能夠激發員工與組織有最佳表現。

【完整內容請見《管理雜誌》550期；訂閱管理雜誌電子版

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