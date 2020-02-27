不要拖延本身的成長發展

【文/Joanne Maynard】

我擔任顧問的很多領導者都深知，培養新技巧對他們有益，但卻不知該如何在原本緊湊的時間表裡，再加入學習的項目。我鼓勵他們把職場當成在職的學習實驗室或遊樂場，可以用來實驗新技巧，或者練習新行為。我會運用這種說法，是因為我覺得最好不要把培養新技巧，看成某種巨大而嚴肅的任務。學習者可以透過放鬆的態度來學習，從各種不同的角度來進行嘗試。

你呢？你是不是會拖延學習新事物，一直要等到感覺時機對了才開始？以下五個策略可以幫助你盡早開始：

● 選擇一個你希望獲得或加強的技巧或行為：釐清你希望自己多學會一項甚麼工具。培養新技巧或行為需要全心全意的努力，因此一次只要選一樣就好，以免應付不來，或者成效十分有限。

● 檢查自己的動機：你是真的希望培養這項技巧，還是認為這項技巧可以為自己的履歷表加分？培養技巧需要刻意為之，而且需要做好準備，全心投入，有了內在的動機，要花時間實際執行，就會容易得多。

● 創造一個優秀表現的意象：假設你想加強自己的簡報技巧，一旦你下定決心之後，就先想像自己簡報十分成功時的模樣，一開始，你可以先留意身邊的人，看他們的簡報技巧是卓越、還是普通──包括同事、朋友、家人、甚至是雜貨店裡分送樣品的人，觀察一陣子之後，你就能找出進行成功簡報的模樣。

● 擬定成長發展計畫：確立意象之後，你要做些甚麼來取得這種新技巧呢？如果你不太確定，就到現場或在線上觀察其他人的簡報方法，看看他們有哪些做法，是你覺得值得採行的。請具備簡報經驗的人，給你忠告與支持，閱讀相關主題的書籍或文章，尋找能夠激勵你、或者能夠引發你共鳴的訣竅、技巧與建議。

● 預備，起：職場是練習新行為最好的地方──但要小心運用。如果你希望自己能夠掌握簡報技巧，一開始就自願到高階主管面前報告，或許不是最好的做法。先從一些比較小的簡報開始做起，然後隨著技巧不斷提升，再慢慢開發其他練習的機會。

你不必等到行事曆有空，再來規劃培養新技巧。你可以在職場這個學習實驗室裡，在工作上實際練習。今天就運用這五個策略，展開學習的第一步！