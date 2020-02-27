管理壞脾氣的七個教練步驟

【文/Patricia Sauer】

我在擔任組織教練的過程中，偶而會有人要求我輔導無法控管自己的憤怒、經常情緒暴走的主管。令人驚訝的是，他們往往不了解主管不該在員工會議上滔滔不絕地痛罵、或在同事面前嚴厲指責直屬下屬，這些都是不適當的行為。事實上，無法控制自己的怒氣，可能會成為生涯發展的絆腳石──而且這對領導成效絕對會有影響。此外，無論在職場內外，這對個人的健康與人際關係，也都會產生不良的影響。

要擔任這種人的教練是個很大的挑戰，因為他們被認為是「問題小孩」，可能讓整個環境都跟著敗壞。儘管如此，只要領導者願意敞開心胸，接受教練的輔導，並聽取誠懇的反饋意見，同時願意提升自己意識，改變自己，這項工作也可能帶來很大的回饋。

碰上這種自我管理有問題的客戶，我總是會問他們兩個問題：

● 你希望自己在組織內部，是個甚麼樣的主管？

● 你希望別人覺得你是個甚麼樣的主管？

等客戶回答這些問題之後，我們就會開始釐清容易激怒他們的原因、或者他們的敏感易怒之處。我們會和他們討論當怒氣蠢蠢欲動時，如何辨識身體上的一些反應，這點非常重要，這類反應可能包括臉會發紅、心跳加速、血壓升高、掌心冒汗、或者眼冒金星，客戶必須能夠認出自己身體上的這些徵兆，才能夠開始落實自我管理的技巧。

如果工作上對話不順，或者上司或同事在會議中對你的努力嗤之以鼻，你會不會忍不住發火？你生活中的其他部分是否也潛藏著怒氣沖沖的問題？以下是避免讓自己發怒的七個要訣：

１、 釐清自己容易發怒的原因、或者敏感易怒之處。掌握自己在怒氣升高的過程中，身體上會產生的變化。

２、 演練心理上的程序，問自己／對自己說：

● 我生氣的原因是甚麼？

● 我需不需要對引我發怒的事項採取行動？

● 我會保持冷靜，深呼吸，讓氧氣暢通，協助我釐清思緒。

● 我不認為這個狀況是針對我個人。

● 我會放慢想法，自我掌控。

３、 花些時間獨處，休息一下，離開一小時，重新掌控自我，冷靜下來。

４、 落實放鬆技巧，包括深呼吸；想像一個特殊的度假地點，並集中注意力思考其美麗之處；選擇一個讓自己平靜下來的詞彙，不斷重複；聽音樂；把自己的想法寫下來等等，都是很好的例子。

５、 做運動，身體上的活動是很有效的情緒出口。

６、 針對引發憤怒的原因找出解決方案。

７、 以健康的方式回應憤怒，承擔起自我管理的責任。

這些都是簡單的步驟，但都需要自我要求與勇氣才能做到。「情緒智商」（Emotional Intelligence）一書的作者丹尼爾•高爾曼（Daniel Goleman）指出：「理性的人──能夠控制自己情緒的人──就可以維持安全、美麗的環境，在這類環境裡，紛爭很少，生產力很高，績優者會群聚在這類組織裡，而且不願意離開。」運用這七個步驟來管控自己的情緒，並以身作則，為每個你所領導的人，示範如何創造安全、能夠鼓舞人、而且生產力高的環境。