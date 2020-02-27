成功進行直接對話的四個要訣

【文/RONNA DETRICK】

我們面對現實吧！誰會想要進行、或者喜歡進行直接的對話？我們通常都需要一個十分迫切的理由，才會願意進行這種十分可能引發大難的事情，對不對？

當我以十分難得的後見之明回顧過去時，會發現過去有好幾個狀況，其實是因為我不願意（而且沒有能力）進行直接對話，所以付出了慘痛的代價。期待不明確、成果令人失望、缺乏肯定、產生誤解、甚至人際關係因此破裂──所有這一切，大半都是因為我沒有（而且不知道該如何）說該說的話。

我的理由是：我不想要有這類的經驗──至少在我可以決定的時候是如此。事實上，我的確想具備所需的技巧與優雅的態度，來說這些應該說的話。

而即使我的理由不夠充分，這也是強而有力的理由：我們如果無法有效指出那些對我們與他人產生影響的行動、行為與態度，這些狀況就會持續，而我們因此所付出的代價實在太大、太高昂！

我的建議是：做好準備

我大部分時間都在大大小小的組織內部參與他們的事務。我們的客戶──個別或是集體──毫無例外地，都知道他們應該進行直接對話，但也最怕進行直接對話。他們馬上就可以想到某些同儕、直屬下屬與家人，是自己應該溝通的對象。

但他們不知道應該如何進行對話，也擔心對話帶來的後果與連帶效應，他們覺得這樣做只會讓事情更糟，於是（通常）甚麼都不說，或者他們真的說了，但表達的方式很糟糕。

只要我開始進行有關直接對話的訓練，幾乎百分之百，我一定會馬上感覺室內的緊張氣氛升高，肌肉緊繃，視線往下，恐懼出現，假如我可以讀取每個人腦海中的想法，共同的哀號一定會升起。

這些人並不是特例，這點你一定會同意，對不對？我們大多數人要進行直接對話都會感到不太自在，正因如此，我們會逃避進行所需的對話，或者即使我們最後真的進行了對話，所使用的方式也效果不彰，有時甚至會讓事情越來越糟。

這當中的原因很明顯，我們需要「方法」。

以最簡單的形式而言，我的答案是：做好準備。

假如我們毫無準備，就進入直接對話，那麼我們心中害怕對話進行不順的恐懼，很可能就會成真。在這種情況下，對話會偏離正軌，情緒很可能成為主宰，而我們會發現自己──又再度──陷入死胡同。或者更糟糕的是，問題不但沒有解決，反而因此更加惡化。

以下是做好準備的四個重要步驟，只要做好這些步驟，就能減少逃避的狀況，降低焦慮，並讓成果更加圓滿。

１、 指明問題

清楚而明確地指出，出現了甚麼狀況。明白說明時間、地點與事項內容。你能不能舉出一些明確的實例（不要超過兩個），讓對方清楚了解這次直接對話的主要重點？你有甚麼樣的感受？這為什麼是個問題？為什麼這件事很重要？

一旦釐清問題之後，切記：你要直接討論的是問題，不是人。當我們產生憤怒或失望的情緒時，經常會犯下混淆此二者的錯誤，進而導致不太理想的結果。

以我本身的經驗而言，我發現這一點經常使我無法真正進入所需的艱難對話。從我的觀點來看，對話的重點會變成對方這個人。

沒錯，的確是有問題，但到頭來，錯的是對方，我是對的，不是嗎？但一想到得批評對方，要求對方承認，我就覺得像大難即將臨頭，於是，我就遲疑了，逃避了，抗拒了，（而且，老實說，我根本就不喜歡做這種事……）但假如我能夠把人和事分開看待，我就會有更多的勇氣進入對話，開口發言，挺身而出！

２、 改變情境

我們之前曾經談過這一點：直接對話讓我們感到不太自在。非但如此，這種對話還會招來敵對的反應。

我們一聽到直接對話，馬上會聯想到指著鼻子罵對方、擺出防禦的姿態、雙方劍拔弩張、七竅生煙等，針對這件事，我們需要一些嶄新的想像！

當我們把英文中意指直接對話的「confront」這個字分開來看時，就會發現這個字的開頭是「con」，在西班牙文裡，「con」指的是「一起」，我們能不能開始把直接對話視為一個機會，透過直接對話開始和對方一起，共同面對我們眼前的問題？

我先說明本身的狀況：為了改變我的情境，我必須敞開心胸，傾聽對方的說法，我必須保持好奇心，而且，同樣的，我必須放棄「自己一定是對的」的這種需求。