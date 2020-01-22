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為何銷售灌能要配合客戶的採購方向 這一點非常重要

2020-01-22 11:52管理雜誌

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【文/Miller Heiman Group】

協調一致是銷售效能架構的重要基石。業務組織要想成功，在很多層面都需要協調一致：在業務員與客戶服務之間、在業務員的技巧與銷售方法之間、以及銷售灌能策略與客戶的採購方向之間，都需要協調一致。

但大多數組織的銷售灌能措施，都無法有效協調，和客戶的採購流程緊密配合。米勒海曼集團的研究報告，把組織的銷售灌能措施成熟度分為四個層次：

１、 隨機：組織的銷售灌能流程無法反映客戶的採購方向。

２、 非正式：組織了解客戶的採購方向，但並未正式協調所有的灌能流程，配合這個方向；即使有文件上的整理記錄，也十分有限，而且某些步驟沒有做到。

３、 正式：組織完整、刻意、而且有策略地，協調整個灌能流程，配合客戶的採購方向，並且針對這些灌能措施，進行完整的紀錄。

４、 動態的：組織會利用工具，例如銷售分析工具，來強化其灌能措施，讓銷售灌能流程能配合採購行為的變化而調整。

很多組織從未跨越正式的層次，這就是問題所在。

銷售灌能協調的影響

過去五年來，米勒海曼集團分析了銷售灌能成熟度對銷售成果的影響。「第五屆年度銷售灌能研究」（Fifth Annual Sales Enablement Study）的調查結果顯示，只有19%的組織指出，他們在銷售灌能流程與客戶的採購方向之間，有動態的協調措施，因此在這部分還有很多改善的空間。而只有不到三分之一的銷售組織──30.06%──會針對客戶採購方向的各個層面，客製化調整本身的銷售灌能策略。

這份研究顯示，銷售灌能措施與客戶的採購方向之間的協調程度，是成功銷售的重要關鍵。有動態銷售灌能流程的組織，和只有「隨機」或「非正式」協調程度的組織比較起來，達成額度的機率（高出11.8%）和取得交易的致勝率（高出17.9%），都要明顯高出許多。

還沒有充分利用「銷售灌能措施和客戶的採購方向緊密連結」的效益的銷售組織，應該從下列三個步驟開始：

１、 以客戶為主

有效的銷售灌能策略應該以客戶為主。應該要由銷售人員、行銷人員、營運與客服人員等眾多成員組成的團隊，在資深高階贊助者的監督與支持下，主導為銷售灌能流程建立一個以客戶為中心的願景。

要促成這種以客戶為中心的思維，可能需要花上一些時間，尤其是如果團隊慣於由內而外思考——從你們的產品、服務與銷售流程出發，向外觸及客戶，而非由外而內思考——從客戶的痛點、以及客戶邁向你們的解決方案的路徑出發——時，更是如此。

團隊在銷售灌能流程上的努力，應該以資料為決策的基礎。他們應該分析從業務與客服訪談、調查，以及客戶心聲聽取計畫中所取得的第一手客戶反饋意見，其他標竿式的資料，例如「2018購買者偏好研究」（2018 Buyer Preferences Study），也可以反映客戶的需求與想法，協助團隊建立一種以客戶為中心的心態。

２、 協調內部的銷售流程和客戶的採購方向配合

協調過程的第一個步驟，就是要確保現有的銷售流程，能夠配合客戶的採購路徑。團隊應該確認購買者在趨向採購決策的過程當中，會經歷哪些步驟，接著就要把客戶路徑當中的每個點，和內部銷售流程中的每個部分連起來。

不要把這種分析過度複雜化。針對組織營收項目中大筆金額來源的採購場景，排定優先順序，把重點放在客戶旅程的主要面向上：意識、採購、執行與運用。

準備好草稿時，先和客戶分享，聽取他們的反饋意見，並確保你的地圖能夠正確反映他們的決策流程。客戶所能提供的寶貴見解，是你的內部團隊自己無法形成的。

３、 評量、調整與協調你們的灌能服務

接下來，團隊應該針對客戶路徑的每個面向，勾勒出灌能服務的藍圖——包括內容、訓練、教練與其他工具等。其中內容由於較為寬廣，要確切勾勒可能需要花上最多的時間。團隊必須確保這些內容能夠傳達前後一致的訊息——而且在適當的階段傳達寶貴的見解，讓客戶能夠最容易接受。

有些灌能服務——例如有關「專業銷售技巧」與「有價值訊息的傳遞」等的訓練──或許可以和客戶路徑的每個面向都契合，但其他有些訓練內容，就只能適合其中某個面向。碰上和客戶路徑中某個特定面向不契合的灌能服務，團隊應該要踩煞車，這些服務可能需要經過一些調整，才能更加貼合客戶的採購旅程。

銷售灌能協調是成功銷售的基礎。銷售灌能要做得對，就必須配合客戶的採購路徑。否則的話，接下來的所有努力就無法以客戶為主，銷售方在診斷並解決購買者的問題、並設法達成預計的銷售成果時，就會碰上各種挑戰。

你可以運用「銷售對話指標」來探索各種機會，在銷售灌能策略和客戶的採購路徑之間進行協調，為能夠致勝的銷售效能架構，奠定有效的基礎。

【完整內容請見《管理雜誌》548期；訂閱管理雜誌電子版

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