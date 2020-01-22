客戶經理如何重新贏回策略性客戶

分享 facebook 【文/Stephanie Kuenn】

管理策略性客戶是個複雜的平衡行為，有時你要追加銷售，以爭取短期的利潤，但如果要在策略性客戶身上，爭取到長期的成功，就必須讓客戶視你為值得信賴的夥伴，也就是你必須持續協助客戶達成他們的長期目標，藉此和競爭對手產生區隔。

策略性客戶對你們企業的成功而言，至關重要，而爭取到一個新客戶的成本，是留住原有客戶的二十五倍。當你失去某個策略性客戶時，你得先評估，自己是否想贏回這個客戶。如果是的話，你就得在這個客戶身上持續投資──即使對方最近已經轉投競爭對手。以下五個策略可以協助你贏回這些客戶：

１、 評量本身的績效：

首先，誠實評估你自己為這位客戶帶來的績效。有時，很容易在面對客戶時，感覺過度安全，尤其是在合作多年之後。志得意滿可能導致你錯過一些警訊，但你的客戶可能在其他供應商面前透露出這些警訊。同時，你要考量客戶最近的轉變，新聞中有沒有透露出任何事件，例如合併或併購？你的聯絡窗口或教練有沒有提及任何組織架構重整的問題，讓他們必須考量其他供應商？

為了避免志得意滿，並和策略性客戶保持聯繫，你要和客戶約好，每隔九十天，就定期重新評估對方的狀況。然後，你要對客戶公司的所有動態保持警覺，並確保你和客戶對客戶公司的長期目標、以及你的解決方案如何協助對方達成目標，都有相同的理解。

針對那些已經失去的客戶，你可以根據客戶組織中重要關係人所提供的資訊，進行類似的內部評估。花些時間分析所有和客戶相關的重要因素，包括：

●重要關係人

●相關領域

●市場狀況

●購買影響者

●風險

●你們的價值主張

了解這些因素如何彼此扣連，哪些地方可以改善，以及哪些地方可以加強，以便贏回客戶。而為了贏回客戶，你還得評量本身以客戶為中心的績效表現。

２、 運用重要關係人：

一旦失去策略性客戶，你就得深度仰賴先前和客戶組織中的重要關係人所建立的人際關係。在比較樂觀的情況下，這類關係可能包括教練關係，或者某些願意主動支持你的人。他們可以協助你回答這類問題：

●你的競爭對手如何贏得這筆交易？

●你的舊客戶和競爭對手所簽訂的合約有多長？

●你們公司要如何改善，以便贏回失去的客戶？

在你建立贏回客戶的行動計劃時，需要先釐清重要關係人、購買影響者、以及這當中每個人的有效業務動機。在你發展銷售策略時，這些訊息可以協助你針對不同的關係對象，打造不同的說法，讓他們了解你的解決方案如何可以幫助他們克服挑戰。別忘了，做決策的是人，不是組織，因此和重要關係人維持良好的關係十分重要。

３、 確定你們的價值主張對彼此都有利：

在CSO Insights公司的「2018年購買者偏好研究」（2018 Buyer Preferences Study）中，客戶不斷指出他們希望業務員能夠：

● 了解他們的業務

● 展現優秀的溝通技巧

● 注重售後服務

● 提供相關的見解與觀點

要想成為你的客戶眼中理想的賣方，就必須重新回頭考量你們本身的價值主張。就算失去了某一筆交易，你們還是必須維持以客戶為中心的觀點，讓客戶認清，如果能夠持續和你們保持接觸，對雙方其實都有利。尤其是在客戶最近才選擇和其他廠商進行交易時，你們更要回頭檢視本身的價值主張，確保這些價值主張能夠滿足客戶的需求，同時能夠處理每位購買影響者獨特的痛點。

４、 和購買影響者建立關係：

把失去長期客戶這件事當成一個機會，用來和其他購買影響者建立關係，就連那些非關鍵決策者也包括在內。舉例而言，米勒海曼集團的某個業務員，在失去某個客戶之後，和客戶組織內部層級較低的某位購買影響者，建立了長達數年之久的關係，這個業務員協助這位購買影響者連結上各種資源，以加強這位購買影響者的生涯發展，後來這位購買影響者在公司內部獲得升遷，而由於新職務的關係，他在決策流程中占據了更重要的地位，不久，他就請米勒海曼集團的員工，到他們公司去向他的團隊簡報解決方案。

只要持續培養和購買影響者之間的關係，你就能了解客戶對現況、或者對你們的競爭對手的滿意度。此外，或許你也可以掌握客戶因為出現新的目標，而產生的需求變動，或者由於組織變化所出現的新的購買影響者，這類資訊可以讓你調整本身的價值主張，以滿足客戶變動的需求，並預先找出新的購買影響者，和這些購買影響者建立好關係。

５、 協調團隊目標一致：

要想在今日複雜的銷售環境中，成功發展業務，就需要充分發揮團隊的力量，包括客戶成功經理、銷售工程師、區域技術人員等，你們的客戶可能有很多溝通的對象，你們可能只是其中之一，因此，失去策略性客戶可能正好創造了一個機會，讓你能夠重新協調銷售團隊中每個成員的角色。你要確保團隊中的每個成員，都有共同的目標，並期待相同的成果：整個團隊應該要能夠同心協力，針對你們希望重新贏回來的重要客戶，締造對彼此都有利、以客戶為中心的成果。

在你們和客戶重新進行接觸時，團隊中的每個成員都應該做好更萬全的準備，為每位購買影響者提供更能夠引發共鳴的觀點。而且，你們還可以把這些教訓，運用在眼前與未來的客戶身上，藉此為他們提供更好的服務。

結論

失去某個策略性客戶雖然會讓人深感失望，但你還是可以透過一些方法，重新規劃銷售策略，來贏回客戶。你應該：

●評量本身的績效表現

●充分運用客戶組織內部的重要關係人

●確定你們的價值主張對彼此都有利

●和購買影響者建立關係

●協調團隊目標一致

如果你擔心失去策略性客戶，或者需要重新評估本身的銷售流程，以便配合客戶的採購方向，請接受米勒海曼集團的指引。我們會說明我們在業界領先群雄的做法，包括我們的「大客戶管理流程」，如何可以協助你在管理大客戶時，無往不利。