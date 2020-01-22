避免因業務快速成長而被壓垮的三種方法

分享 facebook 【文/STACEY ENGLE】

業務快速成長是種讓人極端興奮的經驗，但通常出現這種狀況時，無論是領導者或員工，都會感覺十分難以招架。

如果你希望業務能夠維持成長，保持成功（當然你會如此希望！），如何因應伴隨業務快速成長而來的典型潛在挑戰，就顯得十分重要。

所有領導者必須採取的第一個步驟，就是先了解，你們組織過去慣有的行事方式，如今已經不再適用。

想像以下，如果你們的小公司業務成長了百分之一百二十──這是EQUIDAM新創調查公司所指出的第一年平均成長率，就表示你們目前的員工人數可能已經增加了一倍以上，現在，好好想一想你們目前業務運作的狀況。

你真的認為，如果你們維持現況，業務就會持續成長，而員工也會持續保持愉快嗎？你真的覺得，每件事都能愉悅地保持現況，甚麼都不必改變嗎？

如果是這樣，當然最好，而且如果是這樣，你就應該和全世界分享你的經營秘訣。可惜的是，這種情況少之又少。

以下就是個很好的例子：

最近我去拜訪一家公司，這家公司由於成長快速，面臨了多重的挑戰。

在這家公司裡，很多員工生平第一次，由於不得不然的原因，忽然變成主管，於是無論個別主管或感覺自己無法獲得所需的團隊成員，都面臨了許多的挑戰。

非但如此，公司設立了很多新部門，而且由於溝通管道不明確，穀倉效應日趨嚴重。公司員工，甚至領導者，都開始從專案的角度來思考，無法看見整個組織更大的願景。

這家公司今年稍早時進行重整，試圖處理這些溝通上的問題（就某些領域而言，這種做法確實有其成效），但他們仍有穀倉架構的問題，也就是大家明明比鄰而坐，卻無法發揮團隊合作的效益。

他們希望勁道公司提供協助的最大目標，就是要開始打破這種由於快速改變所造成的場景變遷，因而形成的心理高牆。

成長最大的傷痛

新團隊或新部門出現時，就可能形成在業務擴張之前不曾有的穀倉風險，此時溝通方法可能也得隨之改變，包括：

●電子郵件

●團隊溝通平台Slack／團隊／合作軟體

●面對面的會談

●即時通訊軟體

●專案管理平台

●檔案管理平台

●銷售業務客戶關係管理系統

在快速擴張的環境裡，先前的作法或許已經不再適用，或者已經無法發揮效率，此時，某些人與人之間、或者某些團隊之間，可能需要進行對話（如果是新成立的團隊），或者需要提高對話的頻率。

更遺憾的是，快速擴張還可能創造心理高牆，對文化造成負面的影響。要切記的是，這個問題不能只靠人資部門的人員來解決。

當溝通出現問題時，整個公司的文化健康也會出現問題，讓處於其中的每個人都受到影響，包括角色的定義可能會不太清楚，溝通不良的狀況可能會經常出現，也無法共同進行團體的決策。

如果該進行的對話都沒有進行，就會導致穀倉效應與各自為政，對文化產生負面的衝擊。

隨著企業成長，領導者必須培養所需的對話技巧，有效管理團隊與組織不斷進化的各種需求。我們經常看到的處理方式，就是以年資為考量，進行內部的升遷，但如此升上主管職的主管，很多都缺乏管理他人所需的訓練與技巧。

如果你缺乏因應公司擴張的策略，組織會產生問題，這點毫無疑慮，只是問題出現的早晚與方式不同而已。成長的幅度越大，問題只會越多，因此最重要的底線是，你需要一個計劃。

採取步驟成功因應企業成長

幸運的是，很多企業在快速成長的過程中所面臨的問題，是可以彌補的，你的組織不需要過度悲觀。以下是你們可以採取的一些步驟：

１、 看到時，立刻表達：

無論你是領導者或個別貢獻者，在這個過程當中，你可以提供協助的一種方式，就是當下馬上給予反饋意見。舉例而言，如果目前某個溝通方式效果不彰，就建議一個更好的方法，而如果你看到某個做法很有效，或者最近某個改變成效很好，就給予讚美和肯定。

如果你或某個團隊中的成員，對給予反饋意見很有疑慮，就切記這一點：根據ＰＷＣ公司的調查結果，有超過百分之七十五的員工相信，反饋意見是很有價值的絕佳工具，盡管如此，只有百分之三十的員工表示，他們會收到反饋意見……這中間的落差很大。

反饋意見是個好機會，可以讓我們看見原本可能看不到的事物，而只要靠一次對話，就可能讓你的組織在改變的時刻中免於混亂。我們建議大家針對甚麼才是良好的反饋意見進行訓練與練習。

２、 定期進行診斷：

如果目前沒有任何方式可以為公司把脈，或者為團隊進行診斷，這就是個大問題。了解大家的想法與感受，是很重要的一件事，而要弄清楚這一點，就必須定期徵求大家的想法和反饋意見。

定期寄出簡短的調查問卷，可以協助你判斷文化上的健康程度，以及整體員工的滿意度。

這類診斷也有助於預防員工在職場評價社群Glassdoor中「放火」，或者在離職面談中才大量傾倒出一些令人難堪的事實。如果員工在職場上無法自在表達自己的心聲，就會到別處去放話，或者在不適當的時機開口，那就可能出現一些難看的狀況。你要問的問題是，我們如何可以盡早進行這些對話？

最誠實、透明的文化裡，有種心理上的安全感與信任感，這類企業文化會透過和員工直接溝通，來處理這個問題。「我們希望了解你的想法！」此外，我們希望提供一些管道，讓你能誠實分享內心的想法，而且不怕受到報復。

切記：從診斷與調查問卷中得來的反饋意見，其實包含了某種程度的真實狀況──你們一定要把這些疑慮放在心裡，同時盡快找出加以因應的解決方案。

同樣的，這不只是人資部門的問題。要想推動解決方案，領導者就必須接受這種做法，而且要知情，和大家有相同的理解。這需要透過對話來確立意圖，以及接下來的行動步驟。

３、 建立並推動領導訓練課程：

企業需要堅強的領導者來推動變革，也需要外部課程的協助，來訓練領導者如何推動變革。我們的客戶會引進勁道課程，是因為他們的領導者需要了解如何擔任教練、如何給予反饋意見、以及如何進行直接對話。

訓練也是個很好的工具，可以協助你們的組織跨越某些重要的臨界點。舉例而言，和我合作的另一個組織，最近感覺自己別無選擇，必須解雇某個員工，這並非他們所願，但同時他們又找不到其他的解決方式。

結果，這件事在企業內部造成一種負面的氛圍，感染了整個團隊。負面的文化很容易傳染，而訓練可以避免這種情況出現，因為透過訓練，員工可以具備所需的溝通技巧，來處理這些負面的問題，避免這些問題越滾越大。

如果你們的企業正值快速成長的階段，這一點就非常重要：現在就採取行動，不要等到為時已晚。

一旦不良的文化習慣已經形成，要建立新的方式就比較困難。你現在就有機會，推動文化朝向正面的方向發展，並且避免未來可能形成的文化災難。