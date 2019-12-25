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和上司進行直接對話不必害怕

2019-12-25 09:53管理雜誌

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【文/JAIME NAVARRO】

和人進行直接對話可能會讓人感到害怕，而要和上司進行直接對話難度可能更高，你心中的焦慮往往會強烈到讓你想把頭埋在沙裡，無論你想談的問題是甚麼。

害怕和上司進行直接對話也是件很容易理解的事，如果對話不順利，你會擔心危及自己的工作──當然這是最糟糕的狀況，以我們在勁道公司的經驗而言，我們可以很誠實地告訴你，這種結果絕無僅有，直接對話在大部分的情況下，都能帶來正面的轉變。

事實上，領導者對對話的接受程度，是他們能夠成功扮演領導者、以及成功為企業樹立文化的重要關鍵。這件事對每個人都有很大的風險──不只是對你。

雖然你可能感到有點膽怯，但逃避和上司進行直接對話，卻可能讓原本可以直截了當溝通的事情，變得更棘手、更複雜。

舉例而言，你的上司在團隊會議中針對你的工作做了一些評論，但你認為他的看法與事實不符，事後，你心想：這是上司對我真正的看法嗎？

此時你就可能陷入胡思亂想──你的心裡可能會勾勒出許多不同版本的故事，但這些故事大半應該都不是真的，這種心態永遠都無法導致正面的結果。

第二天，如果他／她在走廊上經過你身邊沒有微笑，你就會開始心想，你是不是距離被炒魷魚只有一步之遙？此時你會想盡各種辦法避著上司，希望他／她對你的感受可以自動化解。

很快地，你心中會對此人形成一種低度的怨懟，而每次你和他／她之間的互動，只會加強你認為他／她對你不滿意的想法，然後呢？你可能會越來越不喜歡對方，工作起來也越來越不快樂。

進行直接的對話可以讓你有看清一切的機會──而非只知道自己的想法。你可能會發現，你以為自己聽到的內容，其實是一種錯誤的解讀，也是不正確的假設。你還可以得知，你原本對自己的績效表現不夠瞭解之處，同時更加清楚如何加以改善。如此一來，你就可以採取適當的步驟，有憑有據地向前邁進。

明白這點做這件事就會比較不害怕嗎？不會。

但是否一定要做這件事，你在工作上才能愉快而投入？對。

掌握準備與進行這類對話的技巧，可以讓結果天差地遠。

【完整內容請見《管理雜誌》547期；訂閱管理雜誌電子版

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