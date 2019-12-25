難搞的員工讓人頭痛？ ──請教瑪德蓮

分享 facebook 【文/Madeleine Homan Blanchard】

親愛的瑪德蓮：

我有個員工很討厭我。我擔任監督管理之職已經25年，從未遇過這種狀況。這些年來，我上過各種訓練課程，參加過很多網路研討會，讀過很多管理書籍，也很努力加強自己的領導技巧。

一般而言，我還算是個討人喜歡的人，因此我感到有點不知所措。他在面試時很溫暖、也很友善，他具備合適的經驗與技巧，一開始工作時，也沒有甚麼問題，但是三個月的試用期過後，他卻整個人都變了。

其他人告訴我，他抱怨說我很會壓榨他人。我們定期開會的時候，他只是靜靜地坐著，甚麼話都不說，而且不只是我──他好像甚麼人都不喜歡。他會做好自己的工作，但因為太過惹人厭，所有的同事全都避著他。

我知道妳會說，我應該和他好好談一談，但最近幾次的一對一會談，他全都取消了。接下來幾個月，我有很多出差的行程，所以可能很難跟他面談。

最近新聞報導裡有很多瘋狂的消息，所以這整個狀況更讓我感覺很不舒服。

討厭被討厭的人

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親愛的「討厭被討厭的人」：

本來我要給你一些快速而友善的建議，但你一提到新聞中的職場暴力，就讓我改變了主意。這讓事態在短時間之內就變得很嚴重，我認為這是個線索，顯示有些話你還沒有告訴自己，那就是你很怕這個員工。

你必須此刻就去找人資部門的人，談談這個狀況，然後規劃出一個可能性，看如果你必須讓這名員工離開，應該怎麼做。此時，我想很重要的一點，是要發揮你辨識危險的第六感──你不希望反應過度，但確實有必要採取適當的預防措施，以備不時之需。

有一次，我曾問過心靈小組的成員，他們在工作上最後悔的事情是甚麼。他們每個人都說，最後悔因為不想得罪人，結果沒有聽從某個強烈的直覺。你絕對不希望這種事發生在你身上。

沒錯，你需要和他好好談一談。只要認真試，你一定可以找到和他當面談話的時間。直截了當告訴他，你要安排個會談，他沒有選擇的餘地，然後馬上約。告訴他，你注意到他表現得很不開心，聽說他感覺工作負擔太重，所以你很擔心。

問他到底發生了甚麼事──然後停下來，不再說話。如果他拒絕對你坦白，說些「沒甚麼，一切都很好，我不知道你在說甚麼」之類的話，你就清楚點出，這是他給你反饋意見的好機會，如此一來，你才能夠跟他一起努力，協助他去到一個更好的地方。確定他了解，你很關心他的最佳利益，也希望他能夠成功。

如果他持續表現出不合作的態度，就請他恢復到職前三個月的工作態度──溫暖而友善，有目光接觸，在會議上會發言等等，他可能同意試試看，不然就拒絕，這樣你就有了所需的資訊，可以決定下一步。設立一個標準，要求員工表現出基本的禮貌、禮儀，不要讓同事感受到過大的壓力，絕對是公平合理的作法。如果他無法維繫這種標準，就需要接受人資部門同事的協助，透過你們的員工協助方案，和專業人員合作，否則就得離開。

盡快安排和他對話的時間，必要的話，調整你的出差行程，你整個團隊的健康已經岌岌可危──同事就算還沒提出抗議，也會以你的無所作為來評斷你。

你顯然覺得他是針對你個人，而你的情緒反應已經讓你的判斷有了偏差。試著記得：這不是你的事，這件事的重點在他、在你的團隊、你的業務──而你必須直接面對處理，如果其中可能有危險，一直拖下去只會越拖越糟。

不要再逃避了，現在就採取行動，勇敢一點。

愛你的

瑪德蓮