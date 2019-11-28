企業內部講師的崩潰

分享 facebook 【文/朱艷男】

臨危受命的企業內部講師往往陷入兩難的宿命, 要編寫教案,又要出課件, 還要親自上台授課,結果還要遭同事的無情批判,誰能助你脫困?

隨著企業培訓成熟度越來越高，很多公司逐步由請外部講師培訓變為“外購+內部研發”相結合的模式來進行員工培訓。

所以一些企業的內部講師常被臨危受命：「趕緊準備一次培訓，內容很簡單，讓員工掌握提升XXX的方法，下周開始講課。」

此時的你就算內心受到一萬點暴擊，也要含淚應下，畢竟老闆說了「內容很簡單！」

●東抄西抓湊課件 侵犯版權代價高

在短時間的壓力下，萬能的度娘成了救命稻草，在網上搜索大量的資料和檔案後，廢寢忘食的挑選內容進行組合和拼湊，熬幾個晚上才梳理出一份「看起來還不錯」的課件。

當你信心滿滿的站在講臺上給員工進行培訓時，卻發現看手機的人要比聽課的人多。培訓後的回饋寥寥無幾，而最真實的聲音是來自偷聽到員工的吐槽：「內容平淡、知識點很散亂，既不具體又不實用，實在聽不下去啊。」

成年人的崩潰，往往只要一瞬間。身為內部講師課程講的好，必定能贏得大家的尊重，但是如果因為開發的課件導致授課效果不佳，會對講師造成很大影響，甚至有人會對他的演講能力產生質疑。

●救命稻草及時雨 物美價廉高枕眠

其實，專業的課程開發需要極長的時間，從學術研究到課程發展，要閱讀許多參考資料和書籍，廣泛地涉獵相關的報告說明。內部講師雖然具備行業的專業能力與知識，但在緊迫的時間及有限的精力與能力之下，僅能依靠收集到的資訊設計簡單的課程，不僅結構和邏輯不嚴謹，還會遇到觸犯著作版權的問題。

而要設計完整豐富的培訓課程，需要備齊所有教學材料：講師手冊、學員手冊、各式表格及測評工具、行動計畫、案例研討內容等等，甚至還有影片案例，這些都是在教學上需要使用的，但也是內部講師無法依一己之力去編寫設計完成的。

如果有這樣一套高品質的國際版權課程，不僅能給你全套教材，還能進行講師認證，價格又非常合算，你會心動嗎？

●國際版權供你用 課件輔具皆齊備

HPO集團的哈佛企管全新引進AchieveForum管理課程授權，包含了5個系列15個單元管理者必學的實用管理技能，內容豐富完整。課程具備學習多樣性，可助企業學員快速領悟及掌握管理技巧。

➤每個單元經過精心設計

➤有效培養主管的專業管理素養與技能

➤不同單元具備不同教學活動

➤可依實際需求彈性安排授課

➤可依現況調整案例加強契合度

現在參與｢AchieveForum管理課程授權｣，可以獲得：

全套材料

✦講師手冊電子檔

✦學員手冊電子檔

✦講師PPT電子檔

✦課程掛圖電子檔

✦各課程相關授課配件：包含教學影片、活動卡、行動計畫、課前準備材料、案例研究、評分表、工作輔助工具、參考指南……等(各課程採用不同配件)

●原版認證資格佳 專業技巧不私藏

企業指定內部講師參與AchieveForum管理講師認證班2天的課程，結業後獲得證書，成為AchieveForum管理課程認證講師。

認證班內容包括：

✦兩天專業講師學習

✦成人學習者的特性

✦吸引視覺型/聽覺型學習者的興趣

✦關鍵的訓練技巧

✦鼓勵參與及詢問問題的技巧

✦如何在練習後給予回饋

AchieveForum前身為全球知名的培訓公司AchieveGlobal與Forum公司強強聯手，並榮獲培訓行業（Training Industry）頒授年度20強培訓公司的美譽。

AchieveForum認為人才培育必須從組織要求改進的具體結果為出發點，在盤點人才能力的需求後，從組織能力基準搭配對應資源的配置及投入。

★課程根據常見的管理主題設計，按上級、同事和直接下屬的管理場景，設計組織對人才能力要求及實際落差的行為差距進行技巧補強。

★教材包含20餘年的行業實踐經驗及洞悉組織見解的關鍵技巧，幫助培訓掌握到重點關鍵。

★系列含多個主題，可和企業內部不同人力發展模組搭配。

★整套資源可在企業內重複實踐並進行優化，提供組織對內外環境所造成的挑戰能夠進行適當的培訓主題改進。

這即解決了培訓的專業性問題，也大幅度節省培訓成本，內部講師聽過示範課後，拿到AchieveForum管理課程全套材料，通過後揉進自己的經驗和案例，完全可以將版權課優化為公司的定制課。

●培訓質量世界齊 企業受惠益處多

既高效地產生貼近業務的培訓課程，又能快速地培養出一批敢講課，能講好課程的講師團隊，培訓在組織內部的影響力會被大大提升，可謂一舉多得。

課程在公司內部開展後，每年能幫助公司節省幾十萬的培訓費，有效減少企業預算。省下來的財務預算，購買一些高品質的培訓專案，公司必將在培訓上實現良性迴圈。