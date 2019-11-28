台灣品牌在中美貿易戰中乘機而起

分享 facebook 【文/陳春山】

台灣產業以代工為主，趁此貿易戰良機, 企業建立品牌、產業整合生產力、國家發展代表性品牌，在未來30年的市場戰略中，乘勢而立。

美國大多數學術界、政治界，認為貿易戰只是中美霸權之爭的第一戰，或許還有軍事對抗、民主文明價值爭議的問題，最近NBA爭議的問題，可了解這是一個民主自由市場經濟、專制控制計劃經濟的對抗。這個爭議，實際影響到中美未來的全球地位、影響力、財富，這顯然是一個長期的對抗。

●中美貿易之戰 自由極權之爭

中美關係的爭執，對台灣的政治與經濟的發展，有好處，但也有風險，台灣應在可預見的好處中，尋求發展產業的空間。首先，產業回台的趨勢越來越明顯，目前已高達6千億的資金回台，而且立法院通過的資金回台條例，讓這些資金可以使台灣產業升級、創造工作機會及提升薪資。第二、台灣的相關資訊安全產業，包括伺服器、5 G等，美國未來大概不會向中國大幅採購，就這些產業而言，台灣大有商機。

美國Bloomberg 最近就中美貿易戰後的產業發展趨勢說明：台灣、越南及泰國，是大陸生產線移出後最大的受惠國。而在這一段期間，泰國及台灣的股票市場漲幅，也高於MSCI亞太指數。

台灣過去20年，大部分的投資進入中國，與美國的整體經濟、學術、政治關係，顯然弱化。台灣未來應有更明確的新東向策略，配合美國的印太戰略，強化台美產業關係。

●台灣產業舉足輕重 把握良機抓緊策略

未來的台灣產業界，應善用中美貿易戰的機會，進行下列的具體策略：

一、重新就供應鏈為布局，高階研發地生產移回台灣，中低階的生成投入東南亞、印度、墨西哥等。

二、就美國敏感的A I、IoT、5G 產業，共同建立數位經濟生態系。

三、美國也準備進行再工業化，部分的製造業可能回流美國，大部分也準備藉由台灣的製售能力，連結東協印度等，台灣應該成為美國再工業化的夥伴，協助美國製造業的發展。

四、台灣過去三年多所推動的新南向，在中美貿易戰下，有更多的籌碼與發展空間，藉由與美國的夥伴關係，在東協印度更大規模、快速的建立製造業基地，台商應甚至進攻東協市場，建立品牌。

●戰略聯盟借力使力 著眼全球樹立品牌

就社會政治的合作策略，可能的做法包括：

首先，台灣的研發機構、主要大學，應與美國的相關組織，進行前瞻性、大型產業研發合作。

第二、台灣應進行台灣及美國的公民團體、民間高度互動，建立台灣在美國社會的自由民主形象及社會信賴。

第三、美國國務院希望建立台灣與美國的人才循環大聯盟計劃，希望讓台灣人才不僅加入台灣的頂尖企業，同時也能夠與美國建立人才互動，包括在美國公司就職或與美國的創業團隊合作。

第四、台灣應將未來全球社會的新發展，也就是世界公民的理想，讓台灣在全球發展的論述之中，獲得全球的尊重，這項積極性的戰略，必須由政府、企業、公益團體、學術產業研發機構，共同努力，在具體的全球發展大議題上，提出讓美國社會有感的行動方案，例如：全球氣候變遷永續計劃、全球大健康計劃、全球民主自由連線計劃等。唯有公民社會的相互連結，才能形成台灣在全球社會的重大信賴與價值。這是台灣建立國家品牌的好機會。

●建立企業品牌、產業品牌、國家品牌大戰略

台灣過去產業以代工為主，企業品牌、產業品牌、國家品牌都相當薄弱，應該在台灣未來30年的主軸戰略之中，整合所有的資源，提高國家形象、產業形象。

具體的做法包括：

第一、美國市場是最全球化的市場，目前也是國民所得GDP全球最高的國家，台灣應該以美國市場作為企業品牌、產業品牌首要發展的市場。尤其，中國未來在美國人民的眼中，將因民主自由的限制，而無法再發展高級品牌，有關資訊安全的產業，更是無法進一步推廣，未來可能連智慧手機，都無法銷售，這是台灣很好的機會，應該組成A-Team，就重大產業有發展品牌的可能性者，進行中長期的品牌產業建立戰略。

第二、台灣有重大利基的產業，包括美國A IT所提到的智慧製造、智慧健康、永續循環產業，應以品牌產業為發展目標，進行美國市場的開拓，同時進行有機成長及美國企業的投資併購。台灣在投資併購頗為消極，關鍵在於自信心、代工製造業的本質，應該藉由專業顧問的協助，聘請國外人才，進行美國重大產業、品牌產業的投資併購，政府的國家基金、四大基金，因提供資金、管理人才的培育協助。

第三、台灣過去20年來，已經少有公司在美國證券市場掛牌，相對而言，中國有許多公司在美國上市，最著名的當然是阿里巴巴公司。要建立在美國市場的國家品牌、產業品牌定位，應該進行大規模的美國市場開拓，同時，進行美國證券市場的上市。美國最近設立矽谷交易所(LTSE)，這個交易所與台灣科技業有很多可以相容的地方，應該與這個交易所積極合作，將台灣有全球市場潛力、美國市場機會的企業，在這個交易所上市。

●台灣產業轉型的具體模式

台灣過去70年，全球品牌產業建立並沒有非常成功，在未來的30年，可以積極進行產業轉型，提高毛利、產業價值的戰略。具體做法可以包括：

一、由大企業帶領創新事業、新興科技公司，進行快速國外市場布局，尤其針對有建立品牌產業的市場，以大帶小，共同快速成長。

二、上市櫃公司藉由各種基金的協助，併購歐美日品牌企業。

三、藉由「品牌控股公司」取得國際品牌的授權或受讓，將該品牌、通路，授權給台灣的廠商，協助他們建立品牌的國際行銷。

四、藉由大聯大的模式，讓相關的公司為整合，以「大聯盟大艦隊」的方式，將台灣分散的中小企業、低毛利的公司，藉由共同研發、共同開拓市場的「產業控股公司」模式，進行深度研發、全球市場開拓。

●未來黃金30年建品牌 以瑞士新加坡為標竿

未來30年是台灣建立企業品牌、產業品牌、國家品牌的好機會，是台灣產業創新升級轉型的良機，台灣必須訂定全球品牌產業的戰略，以終為始，讓台灣成為：「未來黃金30年、超越瑞士新加坡」的世界之光。