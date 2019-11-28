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鶴立雞群、一枝獨秀！理想品牌第35週年大市調結果出爐了！

2019-11-28 09:00管理雜誌

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【文/黃福星】

自從1985年「消費者心目中理想品牌大調查」開啟派遣訪員親訪家庭，進行實地調查，探知全台消費者對消費品的品牌偏好，進行實地調查，至今歷35年之久，此調查結果激發廠商樹立品牌，擴大市場占有率的關注。

廠商除了投下巨資擴廠增產，提升品質之外，對於行銷更不吝投下較擴廠投資金額更高的財力，為品牌建立知名度，設法提高消費者對品牌的偏好度，投資於每年行銷活動的金額，累積下來已經超過建廠、擴廠所投下的資金。

●行銷投資報酬率 就看品牌心占率

廠商不禁要問，行銷投資的效益如何，更有甚者，有些廠商追問投資於行銷的ROI（Return on Investment）是多少，這是很多廠商對行銷投資心中的疑慮，過去，曾有行銷人說行銷投資有一半是浪費掉的，但是，不曉得是哪一半被浪費掉了。

不過，行銷投資最後將反應到消費者對於品牌的偏好度，而品牌偏好度就是品牌在消費者心目中的地位，因此，很多廠商利用「消費者心目中理想品牌」的心占率來做為佐證，比較每年心占率的消長來做為下年度行銷規劃的依據，依此決定行銷投資及廣告金額的分配。

由於時代變遷迅速，科技一日千里，自從網際網路興盛之後，行銷環境丕變，最明顯的是傳統傳播媒體，如報紙、雜誌、廣播、電視，都受到網路的衝擊，報紙發行量降低，廣告效果下降，電視收視在頻道增加之後，閱聽者分散，過去的黃金時段，收視率跌到小數點以下，廣告主的廣告投放量轉向，電視台不再以黃金時段或熱門節目銷售廣告，而以打包價求售，廣告插播時段由電視台操作，把行銷企劃所談的TA（目標顧客）徹底打敗。

●數位時代行銷丕變 心中理想品牌不變

因此廠商大筆廣告預算，流向網路、社群媒體，在行動裝置智慧型手機普及，「分享經濟」盛行，「隨」經濟改變生活習慣以後，消費者的訊息來源集中於手機，隨處可見不論在行走、駕車、騎機車、等候、餐廳。搭車的人，人人手不離機，低頭滑手機，一旦畫面出現商品訊息或廣告，都習慣性的將信息Ｘ掉刪除。

時代在變，媒體在變，收視閱讀習慣在變，但是，消費者心目中理想品牌的印象，依然存在，當本刊進行「消費者心目中理想品牌」調查時，訪員以產品類別詢問，受訪者對品牌的記憶，亦即當提及產品時，受訪者在瞬間將他記憶所及，不加思索的回答的品牌記錄下來，這種不協助回憶法（Unaided Recall）就是測知深植消費者心目中的品牌說出來，這種品牌當然是從四面八方而來的信息，深深刻在消費者的腦海中，才能在瞬間脫口而出，這種數據可以佐證行銷活動是否真正具有穿腦，永留記憶的作用，因此，不管傳播媒體、網路、行動裝置如何變化，能夠永留消費者心目中的理想品牌，才是真正的理想品牌。

【完整內容請見《管理雜誌》546期；訂閱管理雜誌電子版

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