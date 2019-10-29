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強化團隊的五個關鍵

2019-10-29 13:27管理雜誌

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【文/David Witt】

團隊面臨的最大挑戰之一，就是建立信任與管理衝突。雖然你希望取得不同的意見，但衝突必須聚焦於事項的內容，而非人與人之間，這點非常重要。妳要如何鼓勵大家進行健康的辯論？以下五個團隊的態度與觀點，可以協助你在工作團隊中建立信任，並讓衝突保持生產力。

１、團隊成員必須培養學習的態度：團隊中發生的每一件事都有其「正面之處」，沒有失敗的狀況──只有學習的機會。

２、團隊必須建立充滿信任的環境：要想建立信任，就必須分享資訊、想法與技巧。團隊成員必須彼此合作，而非彼此競爭、批評或責備，才能夠建立信任。此外，團隊成員得堅守承諾，才能夠建立信任。還有一點很重要，團隊成員必須開放而坦誠地溝通，並展現出對彼此的尊重，才有助於信任的建立。

３、團隊必須珍惜差異：團隊成員應該鼓勵差異，並以差異為榮。不同的觀點才是創意的核心。

４、大家必須把團隊視為整體：團隊成員要把團隊看成一個有機體，而不是所有團隊成員的集結，如此一來，大家就會開始以「我們」來思考，而非「你」和「我」。

５、團隊成員必須成為參與式的觀察者：團隊成員要想在團隊的環境中好好工作，就必須同時培養「參與」和「觀察」的技巧。這種技巧就好像在看電影的同時，自己也身處電影當中，可以讓團隊成員找出寶貴的觀點。

你的團隊在這幾方面的表現如何？了解高績效工作團隊的特色與需求，非常重要，這樣大家在從「由個人集結的鬆散團隊」，邁向「運作順暢的高績效團隊」時，才有明確的目標可資遵循。

【完整內容請見《管理雜誌》545期；訂閱管理雜誌電子版

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