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戰神走下神壇後 「有績效是老大」的警界歪風幾時休？

上司過度承諾 還期待你要兌現？ －－請教瑪德蓮

2019-10-29 13:27管理雜誌

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【文/Madeleine Homan Blanchard】

親愛的瑪德蓮：

我已經到達了極限，希望妳可以幫助我。

我是個資深的團隊領導人，領導的團隊十分完整，績效表現也十分良好。我們有個新的董事會，成員都十分缺乏經驗，但他們對我處理業務的方式很有意見，因此給了我一些不切實際的壓力，要我達成一些目標數字，但以我們目前的團隊架構而言，要達成這些數字根本就是不可能的事。

我的上司在沒有知會我、也沒有取得我的同意的情況下，就更改了我提交給董事會的成果簡報內容，於是我們現在有了過度承諾、卻無法兌現的問題。她有高階主管強而有力的支持，因此有保護傘，所以她可以把所有的過錯全都推到我頭上。

我已經對團隊成員施壓，要求他們表現超出極限，而且我本身真的有心悸的問題。

此時此刻，我認為本身的壓力已經大到我無法思考，妳會給我甚麼樣的忠告呢？

心悸的人

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

親愛的「心悸的人」：

啊，新董事會的歡欣之情，每個人都覺得他們比你更厲害，對嗎？好，我來給你幾個參考的想法。

首先，冷靜下來。退後一步，把觀點釐清，假裝你是在直升機上，從兩千英呎的高空俯瞰整個情況，找個好友，把所有的前因後果講給他聽，就好像這件事是發生在別人身上一樣，如此一來，你就能找到一些嶄新的角度，同時釋放某些情緒上的壓力。

另一個讓自己冷靜下來的方法，或許是聊一聊此時可能發生的最糟糕的狀況──這或許是（也或許不是）你會被炒魷魚，但我們得面對現實──這不該包括你真正送命，因此，嚴格來說，你得真正設法掌控狀況，否則你不但幫不了任何人，接下來還可能因為工作而心臟病發，這可就是真正的悲劇了。

一旦你真正冷靜下來，不再覺得腦子裡一直有火災警報在響，你就可以坐下來，好好想想自己的盟友何在。你在組織裡有哪些盟友？──或者說，你現在可以跟哪些人結盟，讓他們可以給你一些建議，或者給你其他形式的支持？這是你真正需要朋友的時候，而如果你在組織裡工作，一向都十分成功，那你一定有一些盟友。

不要試著單打獨鬥，設法找人幫你。如果你會碰到這種情況，其他人一定也不例外，而人數一多，就有力量。你的上司曲解你的簡報內容，編造謊言，這件事很令人擔心，我想你一定得正視此事。

你或許可以考慮把自己原本正確的簡報內容，寄給自己的盟友，讓他們和自己的上司分享，這不但符合分享資訊的精神，也可以讓你的真實版本有個日期明確的紀錄，或者你甚至可以把相關內容寄給人力資源部門的人員。沒錯，她是有保護傘，但她的某些行為很可能也超出了極限，因此也必須承擔相關的後果。

當然，你或許會想，我為什麼沒有建議你去和說謊騙人的上司談一談，這個主意或許不錯，但我想我會假設你已經試過這樣做，或者你會覺得這樣做根本沒用。

最後，你說以你們團隊目前的架構，根本無法達成預期的目標數字，但這似乎暗示，只要調整架構，你們就有可能達成目標。你要不要規劃一個讓你們能夠達成預期數字的架構，設法取得所需的資源，來建立一個新的架構？記得發揮創意，而且要有前瞻性，只要你檢視過目前可能發生的、最糟糕的狀況，你或許就會發現，自己根本不會有任何損失。

但首先……你要設法控制壓力，這不是開玩笑！你得先降低自己的腎上腺素和皮質醇，然後才會發現，自己其實可以用充滿創意的方式來解決問題。用手按住心臟，告訴自己，一定都會沒事的，然後深深吸進一口氣，深深呼出一口氣，深呼吸……

愛你的

瑪德蓮

【完整內容請見《管理雜誌》545期；訂閱管理雜誌電子版

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