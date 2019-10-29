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戰神走下神壇後 「有績效是老大」的警界歪風幾時休？

擔任新主管 卻接下爛攤子？ ──請教瑪德蓮

2019-10-29 13:27管理雜誌

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【文/Madeleine Homan Blanchard】

親愛的瑪德蓮：

大約四個月之前開始，我在一家大型的製造公司，接下一份擔任資深主管的新職──但我到現在還沒弄清楚，自己接下的這個爛攤子到底有多嚴重。我剛開始到職時，聽到的都是每個人有多麼愛戴在我之前擔任這份工作的主管，他是多麼的聰明，他完成了多少事，以及他這個人多麼有趣！他似乎締造了令人難以置信的成果，聽來像是個超人！但我越深入了解細節，就越加清楚地發現，那些成果的確令人難以置信──因為它們全都是假造的！但妳要知道：他並沒有被炒魷魚，他是自動請辭，因此沒有人──包括高階主管在內──知道這件事。

更糟糕的是，他跟每個人感情都不錯。他從未為員工設定過目標，也沒有給過反饋意見，當然更不做績效評量。不知道為什麼，他總能說動人資部門的人員放過他，但現在我卻得為這一切負起責任，而且我的員工還不習慣有人真正扮演上司的角色。我不想說他的壞話──這樣做不能讓我交到朋友，而且這實在不是我的作風，但我到底應該怎麼做，才能在不惹人討厭的情況下，讓此處的一切回歸正軌？

新來的主管

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

親愛的「新來的主管」：

上次我有個客戶也碰到這樣的狀況，當時她以為自己孤軍奮戰──但後來她才發現，原來並非每個人都被蒙了眼，我敢說只要你善用外交技巧，四處打探，你一定也會發現同樣的狀況。當國王沒有穿新衣的時候，一定會有幾個人是看得出來的。

你得立即向上司、以及人資部門的同事，說明這種狀況，這點非常重要。碰到這種情況，你不可能單打獨鬥，而且你很可能會發現，他們其實早就知道這件事──事實上，你的前任主管很可能是被解雇，他們只是在測試你，這種事說來有點混亂，但我的確見過這種情況。不過，假如他們聽到這種事，確實大吃一驚，那你就要委婉說明，並在說明時以事實為主，不要進行人身攻擊，也不要責備他人，只要盡可能以中性客觀的態度，分享你所發現的事項。無論是上述哪種情況，你都可以藉此建立一些盟友，並為自己爭取一些時間，讓自己能夠成為模範主管。

然後，盡可能釐清過去真實的成果應該是甚麼，並和你的主管分享這些資訊。你的團隊成員不一定要知道這一點，而且你或許可以維護他在這些成員心中的美好形象。

一旦釐清真實成果的狀況之後，你就可以把這些成果上調一些，作為自己的目標──至少是一開始的目標。和團隊成員接觸的時候，先談論這些團隊目標。你不一定要說造假者的壞話，只要談論你自己就好。和大家分享，你是個目標導向的人，喜歡釐清和設定目標。你可以和大家分享肯布蘭佳這段有關目標設定的影音內容。教大家如何設定目標，同時清楚指出，你希望團隊當中的每個成員，都能有自己的目標。你也可以分享自己給予反饋意見的經驗，協助每個人回歸正軌。

清楚向大家說明，你認為自己的職責在於協助員工成功，藉此進而推動企業的成功，因此你沒有別的願望，純粹只是希望每個人能夠成功。態度要和善，要公平，要有耐性，只要慢慢來，小心謹慎，你一定可以過關。沒錯，有些人或許一開始還是會很討厭你，但只要他們看出來，你對他們真的沒有惡意，他們就不會再恨你。還有，你要記著，這一切都不是針對你個人。

盡一己之力，邁步向前，保持正面積極的態度，一切都會順利發展。

愛你的

瑪德蓮

【完整內容請見《管理雜誌》545期；訂閱管理雜誌電子版

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