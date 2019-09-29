噓！提高交易量的秘訣

【文/Miller Heiman Group】

提高成交量的秘訣不是多說或多做甚麼──而是保持靜默，這點可能有點違反直覺。但你只要去問能幹的記者，如何加強訪談內容，你就會發現，這當中最大的關鍵是你不說話的時刻：是你停下來等待對方回答的停頓時間，你要給對方填補空白的機會，如此一來，你很可能就會獲得一些寶貴的訊息，而這些訊息不透過這樣的方式，可能無法獲得。

要這樣做並不一定很容易，靜默可能讓人感到尷尬。想要讓對話持續進行，想要讓他人對你的知識留下深刻的印象，並持續推動交易進度──尤其是你很想讓潛在購買者了解你的解決方案時──這些都是很自然的事。

在有關銷售的對話中，要自在保有靜默的空間，需要花時間來經營，但只要保持耐性，不斷練習，你就會發現，你只要堅守以客戶為中心的原則，以退為進，掌握時機，運用可貴的靜默，收穫就會更多。

以退為進

和他人的意見比較起來，一般人都更重視本身的選擇。因此，業務員要如何讓購買者傾聽銷售提案呢？業務員可以運用一些技巧，開啟對話，釐清購買者真正的需求。世界級的業務員都是真正的大師，懂得提出適當的問題，協助客戶清楚表達本身的需求。這類調查式的對話可以協助客戶定義本身的問題，並設想有效解決方案可以帶來的效益。頂尖的業務員會了解，取得資訊比給予資訊的力量更大，因此他們會多聽少說。

研究也顯示，溝通清楚而簡要的業務員，能夠完成更多的交易。米勒海曼集團所做的一項分析顯示，業務員的通訊內容低於350個字，成交的機率就會有70%。相反的，溝通內容如果高出500字，成交機率就只有15%。

時機決定一切

多聽少說的確有效，但這卻非靠直覺就能辦到。頂尖的業務員會先做功課，了解客戶在採購流程中，處於哪一個階段，如此一來，他們就能在適當的時機，提出適當的問題──這個方法名為「概念式銷售」。透過這個方法，業務員會自問：

●客戶是否還在試著了解本身的需求？提出問題，協助釐清整體狀況。

●客戶是否清楚認知本身的問題？提出問題，以了解問題為何存在，或者為何揮之不去，以便研擬聚焦的解決方案。

●購買者是否已經找出自認本身想要的解決方案？提出問題，以探索他們如何獲得這項結論，並協助他們了解其他的可能性，並確保你的解決方案被列入選項中。

有技巧的業務員不只會了解客戶在銷售流程中所處的階段，還會正確評估他們採取行動的迫切性。這類業務員透過仔細的詢問與傾聽，可以分辨不是很急迫、無法促使對方採取行動的需求，以及會推動對方做決定的迫切需求。

米勒海曼集團把這些狀況定義為兩種截然不同的需求：隱性需求與顯性需求。隱性需求包含困難與不滿，顯性需求則是客戶所陳述的強烈願望或需求。有技巧的業務員會打造一些問題，把隱性需求發展為顯性需求，層層深入，找出購買者的潛在慾望，直到清楚了解能夠刺激購買者採取行動的動機為止。然後──也只有在這個時候──業務員才會提出解決方案。

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