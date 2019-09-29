新主管完全在狀況外？ ──請教瑪德蓮

【文/MADELEINE HOMAN BLANCHARD】

親愛的瑪德蓮：

多年來，我一直在一位非常聰明、井井有條、溝通也很清楚的主管底下工作，但現在我有了一位新主管，而且這名新主管是個——呃，蠢蛋。他是個新進員工，原本在管理另一個部門，我們這個部門的主管離開之後，他就被調來擔任我們的主管。

對他而言，這項調職是平調，所以他不太高興。他完全沒有花力氣去瞭解我們部門的業務，所以什麼事都弄不清楚。他就這樣闖進我們日常的部門會議，把各種工作丟給大家，完全沒有節奏，也沒有原由。他不進行事後追蹤，也不說明那些他叫我們設法執行的大量工作，到底是為了什麼。

幾天前，他要求我做一份報告，說他第二天一早的會議要用。雖然我不明白他想拿這份報告來幹什麼，還是熬夜趕工，設法完成報告。結果，那份報告根本沒有派上用場——某個參加會議的人告訴我，他根本沒有提出報告。

他不斷對我們疲勞轟炸，說我們需要更努力工作，才能在數位時代保持競爭力，不落人後。但他說的話根本全都是空談，完全與現實無關，我們全部都很討厭他。

我現在立即面臨的問題是，他很快就要打我的考績。他對我完全不瞭解，也沒有參與最初目標設定的過程。我今年沒有達成目標，因此很怕他不給我應得的優等和加薪，而且我也很怕自己臉上藏不住心裡對他的鄙視。

和蠢蛋拉扯的人

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親愛的「和蠢蛋拉扯的人」：

這種情況聽來確實壓力很大，從一個讓每個人都能平衡處事的好主管，換到一個只會創造混亂的壞主管，的確是一件很難的事情。而且你碰到的不是特例——我收到的很多信中，都有這樣的開頭：「我的上司／員工是個笨蛋／蠢蛋／瘋子／罪犯。」你的新主管聽來只是上述各項的瘋狂組合。

這位主管很可能瘋狂地想要取得一些說明與指示，但因為太過驕傲，或者太過無知，所以無法主動求助。因此，這個想法可以參考：你可以提議要協助他！提議和他分享你們部門今年的目標，以及你們的工作對整個部門和公司整體有何貢獻。問問看，你可以如何協助他成功扮演新角色，設定自己成為他的嚮導和幫手，這種作法可能會有用。無論如何，你都會知道自己已經嘗試過光明正大的作法，而且已經努力過了。

只要你積極爭取績效表現，他就很難不同意你的看法。盡可能爭取同事的反饋意見——包括同儕、內部客戶與團隊主管。有一種觀點是，每個人都在盡力，貢獻本身的世界觀、經驗與技巧。你只要採取這種觀點，就能讓自己放寬心，不在臉上顯露出鄙視的表情。如果你做不到這點，那就練習絕對的自我控制，如果你得不到對方公平的評分，就得準備好要去見人資部門的主管。

到頭來，你不是得找出一種方式，面對這種狀況，就是得另外尋找其他的工作。更新調整自己的LinkedIn介紹與個人履歷沒有什麼壞處，雖然這樣不太公平，但不要因此就忘了隨時做好準備，發揮個人的最佳實力。

愛你的

瑪德蓮

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