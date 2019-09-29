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解決職場上績效問題的四種方法

2019-09-29 08:30管理雜誌

【文/ JAIME NAVARRO】

身為領導者，在最理想的情況下，你應該已經和每位團隊成員建立了關係。你們很可能已經交換過家人的故事，一起成功執行過專案計畫，而且已經累積了成功團隊所需的情緒資本。

然而，身為領導者意味著，有時你必須面對如何處理一些微妙狀況的挑戰，例如要如何處理團隊內部的績效問題。

即使是優秀的團隊，基於某些特定的理由，也有可能績效表現未達預期的標準。或許你會試著逃避這種狀況，希望這種狀況能夠自行消失，但事實上，這種問題確實存在，你越不去談這個問題，這個問題就會越嚴重。

從整個公司的角度而言，個別團隊成員的績效表現會影響整體組織的生產力與營收目標。身為領導者，你必須為團隊成員的績效表現負起責任，因此採取直接的行動，避免未來問題繼續惡化，就顯得十分重要。

以下四個行動步驟，可以用來協助團隊成員解決績效表現的問題，臻至成功。

步驟一：確保有合適的成員

針對手邊要處理的問題，你必須決定誰要為成果負起責任，並確定所有受邀的成員都是合適的人選。

舉例而言，如果要處理的是某個團隊成員的問題，就不要召開團隊會議。這當中最重要的原因是因為，你不想讓這個人當眾難堪，如果要處理的是個人的問題，就不該透過團隊會議發表概括性的陳述。尊重團隊的時間，在會議上處理和整個團隊相關的問題，把個別的對話留到之後再說。

步驟二：向團隊說明問題

當你聚集團隊成員，公開承認有問題時，就好像在黑暗的房間裡打開了電燈開關。當你提出反饋意見並建立眾人的共識時，就等於和團隊分享了重要的資訊，讓他們能藉此加以改善，或者朝向正確的方向前進。

身為領導者，還有很重要的一點，就是要避免針對問題的根源進行假設，或者針對如何解決問題的方法遽下結論。相反的，要保持高層次的溝通──例如，通知大家沒有達成每月的團隊額度，或者提出事實，說明團隊某個重要的專案期限受到延誤。

步驟三：開啟對話

提出問題之後，聽取每位成員的觀點。你的目標在於透過傾聽的方式，推動對話的進行，並協助團隊解決眼前的問題。

我們在勁道課程中，會教導如何進行「海灘球」會議。之所以稱之為「海灘球」會議是因為，我們把團隊當中的每位成員，都視為海灘球上的一條色塊，而每個色塊都代表了不同的觀點。

這種會議可以讓身為領導者的你，建立一個場景，讓所有團隊成員都能在其中進行對話，共同處理一個問題。這是處理「團隊績效」這類問題很好的方式，因為和這類問題連帶而來的懲罰感受，因此能夠移除，透過這種方式，可以鼓勵團隊成員共同找出解決方案。

進入這類對話時要帶著好奇心，確保所有的觀點都能發聲。敞開心胸接受全新的寶貴資訊，包括意識到還有其他你完全不知道的問題存在，不要立刻就否決某個藉口或抱怨──這當中可能包含某些真相，有助於找出解決方案。

為了推動對話朝正面的方向前進，而且不偏離正軌，你可以問：

從剛剛討論過的這一切看來，我們要怎麼做，才能達成團隊的目標？哪些事情可以協助我們邁步向前？

步驟四：建立行動計畫

最後一個步驟是建立行動計畫。問團隊：

根據大家目前所掌握的資訊，每個人在下週、下個月、或未來這一年，承諾要怎麼做？

內容一定要明確！分配職責，定好時間表，讓每個人都能配合新進度。

如果光靠一次的會議無法解決問題，而你們又沒有時間完成這個重要的步驟，那就當場約好下次開會的時間，以免這件事被束諸高閣。此外，某些團隊成員也可能有個別的問題，不適用於整個團隊，那你可以和他們約好進行「一對一會談」的時間，處理他們的疑慮，同時為他們建立接下來明確的行動步驟。

要處理「績效表現」這類問題並不容易，但卻是領導者必要的職責。到頭來，以開放、誠實的態度來處理問題，可以強化彼此之間的關係，讓團隊與公司都能做好最佳準備，邁向成功。

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【完整內容請見《管理雜誌》544期；訂閱管理雜誌電子版

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