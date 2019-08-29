休息是為了走更遠的路 的五個理由

分享 facebook 【文/FIERCE】

你上次停下手邊的一切事物，安安靜靜地坐著，甚麼都不做──對，甚麼都不做──是甚麼時候？

在這個繁忙、步調快速的社會裡，我們很容易忘記，我們其實是人，不是機器人，不應該在各種情況之下，都一肩挑起所有的事物。

我們會熬夜趕工，想辦法完成預算規劃；周末的時候，也會不斷回應資訊長透過電子郵件寄來的緊急要求，因而無法花時間和家人相處；白天的時候，無論客戶何時打電話來，無論我們正在做甚麼，我們都會設法接聽。

對你而言，工作量很大，時間很少──大多數美國人都持續面對這樣的問題。

根據「今日家庭生活」（Family Living Today）的調查，美國和其他38個國家比較起來，在「工作與生活保持平衡」上，只能排名第30。

受訪的受雇成人中，有33%表示，他們會在周末與假日工作，將近12%表示，他們每週會工作50小時，甚至更久，而57%的人則指出，科技破壞了現代家庭的晚餐。

你會以為，我們做了這麼多的工作，應該表示我們是全球最有生產力、也最有成就的員工，但這點其實和事實相去甚遠。

在同一份調查中，有60%的員工表示，由於這種工作與生活不平衡的文化，他們在辦公室的士氣很差，36%的受訪者指出，這種情況導致生產力下降，而41%的受訪者則認為，他們組織內部的流動率與員工耗損率，因此較高。

這份統計結果很嚇人，對吧？

想重新找回生活與工作之間的平衡，最明顯的解決方案，就是讓職場更接近遊戲的狀態，企業可以透過無數的方式做到這一點，包括鼓勵在工作上保有樂趣，以及評量員工的工作量與能力，但員工在這方面一直向企業要求的一點，就是給予長期休假。

在你遽然採取這種想法，讓員工一次休幾個月的假之前；或者，如果我說這種做法可以提高你們的利潤和生產力，讓你覺得我是在說瘋話的話，我們先來看看下列的統計數字：

●75%受雇的美國人表示，他們希望能休長假。

●53%的人表示，他們希望有機會休長假，以便放下工作的壓力。

●43%的人表示，休長假可以讓他們把工作做得更好。

●37%的人表示，休長假可以讓他們在工作上更有信心。

想要在職場上加強工作與生活之間的平衡，休長假顯然是大家都想嘗試的一種方式。

但實際上，組織提供這種解決方案的狀況，卻和眾人的期待有些落差。根據「人資管理協會」的調查，13%的企業提供留職停薪的長假，而只有5%的企業提供帶薪的長假。

那麼，休長假的好處是甚麼？要休長假又有哪些障礙？

我們先來看看有關休長假一些共同的恐懼，然後我再告訴你需要克服這些恐懼的原因。

生產力降低：雇主往往會擔心，如果有人離開辦公室一段很長的時間，他們的工作要怎麼辦。如果你們的團隊不夠紮實，又無法有效授權，生產力很可能就會受到影響，這就會導致下一個恐懼……

成本：帶薪假是雇主所能提供成本最高的福利之一，企業如果提供帶薪長假，不但要持續支付薪資與福利，還會衍伸其他成本，例如要聘僱臨時員工，以及／或者因應生產力下滑所帶來的影響。

員工不回任：許多雇主擔心，員工如果有了時間和空間，可以用來評量眼前的狀況，就不會再回到原本的職位。這是雇主不願提供這項福利最常見的理由。

現在，讓我們看看另外一面──為什麼放長假對員工而言是重要福利，對企業的營收也可以帶來正面的影響，這當中的前五大理由。

1、提高生產力

有趣的是，我們認為放長假對企業而言是重大利多的第一個理由，同時也是我們前面所舉出，害怕會造成負面影響，所以不願提供這項福利的原因之一。

與其擔心如果有人離開辦公室，他們的工作要怎麼辦，不如想想這一點：放長假回來的員工通常都能充好電、精神百倍，如果公司有穩定的成員人數，可以持續帶著滿懷熱忱、精神百倍地回到工作崗位，企業的生產力一定可以提升。

2、團隊發展

如果有人放長假，企業就可以發展團隊（如果這件事還沒做的話）。

如果能有效領導團隊，那麼任何一個員工離開，都應該有人隨時準備好，可以承擔其職責。

這不只是領導發展的基本關鍵，也能讓其他團隊成員透過補位學習相關業務，進而獲得寶貴的經驗。

如果運用得當，這就是最佳的在職訓練，生產力不會因此而降低。

3、嶄新的觀點

有些企業會肯定嶄新觀點的價值，如果能在新進人員到職的頭六個月裡，盡可能邀請他們參與策略性會議，藉此以聰明的手法來規劃政策，就能讓組織在新人融入團體較制式的想法之前，先取得許多看法與反饋意見。

讓員工放長假可以重新帶回這種寶貴的嶄新觀點，創造一種「兩個世界的最佳組合」，讓一個原本就非常熟悉公司內部狀況的人，可以提供原本只有收費高昂的顧問能夠提供的觀點。

4、留住員工

更換一名主管的成本，是這名主管薪資的150%（這還不包括因此所損失的時間與其所掌握的內部知識），因此員工的流動率對組織的年度營收，會帶來嚴重的負面影響。

到頭來，這個等式很簡單：讓人快樂的成本，遠低於換人的成本，而既然大家都這麼想放長假，這個問題不難處理。

5、招募

誰不想為一家清楚表態、關心員工福祉的公司工作？

眾人爭搶的員工選擇你們公司、或是你們競爭對手的原因，往往取決於額外的福利與照顧員工的措施，切記我們前面所提供的統計數字──13%的企業提供留職停薪的長假，但只有5%的企業提供帶薪的長假。

如果你們清楚表態，讓大家知道你們願意突破常軌，給予員工他們想要的額外福利（像是帶薪的長假），員工就會受到吸引，投效你們公司。

總而言之，提供長假是個很棒的想法，企業可以藉此培養、留住與招募到最佳員工，同時開創活力十足、生產力絕佳、而且充滿感激讚賞的企業文化。