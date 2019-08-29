有助於釐清核心價值的四個問題

分享 facebook 【文/Patricia Sauer】

我們都會有一些感覺人生失焦或脫軌的時候。碰上這種時候，你是否曾想過，這可能是自我管理不良的結果？舉例而言，你可能因為太過在意，想追求生涯發展的下一個巔峰，以至於犧牲了健康與幸福；或者你可能覺得某一段人際關係忽然之間陷入僵局，讓你身在其中進退兩難。

我在擔任專業教練的這十五年裡，親眼看到很多客戶在類似的情境中掙扎。我曾經成功使用過、也推薦客戶使用的一個工具，就是價值釐清流程。這項有力的工具，可以協助我們進行明智的抉擇，策略性擬定行動步驟，邁步向前，並讓我們認清在哪些情況之下，價值觀必須被迫折衷。

所謂的「線上價值觀評量系統」（values assessment from mindtools.com）是一項很有用的線上資源，這個網站提供了一系列常見的價值觀選項，以及一些極富挑戰性的問題，讓你能釐清個人的價值觀。下列是完成這項練習的簡單方法：

●檢視３０到４０個能夠吸引你的價值觀。

●選擇１０到１５個你能夠認同的──目前你擁戴的價值觀。

●再次檢視這１０到１５個價值觀，請注意其中有些價值觀可能包含在其他價值觀項下。

●經過詳細的檢視之後，從中選擇５個你覺得最重要的價值觀。

●再次檢視這５個價值觀，其中有哪些你不想放棄？

●選出３個你覺得最重要、能夠彰顯你的人格特質、以及你所捍衛內容的價值觀。

●根據你個人的偏好，排出這三個價值觀的優先順序。

如果你需要更多的協助，才能釐清自己的核心價值觀，可以回答下列這四個問題：

１、你的人生要有哪些價值，才能感覺到自我實現？

２、你的人生中一再出現哪幾類價值觀？

３、你執行工作、維持人際關係、教養孩子、與／或領導他人的方式當中，最核心的價值觀有哪些？

４、哪些價值觀對你而言，挑戰性最大，或者最難落實？

我協助客戶重新聚焦、回歸正軌的方式之一，就是請他們根據個人心目中的優先順序，釐清對自己而言，最重要的三個價值觀。我們會討論上述問題，並確認需要加強、或者需要維持的價值觀。客戶會覺得生活失焦或者脫離正軌，往往是因為他們在無意識中，拋下了某個重要的價值觀，而有些客戶在工作環境裡，會有挫折感，是因為他們本身的價值觀，無法和企業的價值觀一致。

每次我們在討論價值觀的時候，幾乎都會討論到甚麼對客戶而言最重要這個問題。每到這個時刻，如果能夠找出一些行動步驟，協助客戶重新回歸他們最重要的價值觀，就能發揮很大的效果。這些行動步驟可能包括設定個人的界線、放棄追求完美、尋求新的職務、或者建立新的友誼等。

價值觀是個測量儀，可以用來度量我們和真實的自我有多接近。若我們迷途過遠，生活就會充滿了各種掙扎，而雖然釐清個人的價值觀很重要，更重要的是，要偶爾進行自我檢查。你生活、工作與領導他人的方式，是否能夠帶給你自我實現的感覺？我們的價值觀經常會隨著我們的處境與生活經驗而改變。

釐清價值觀是自我管理的基礎，這種檢查可以創造一種自覺，協助我們進行明智的決策，並且更加貼近真正重要的事項。