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熬過婚變危機 「最正玉女歌手」變這樣！

同事忌妒你? ──請教瑪德蓮

2019-07-30 10:23管理雜誌

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【文/MADELEINE HOMAN BLANCHARD】

親愛的瑪德蓮：

我花了十年的時間，在一家很吸引人又高調的高科技公司工作，而且晉升到高階的職位。我一週工作七天，每天工作二十四小時，光是通勤狀況就很嚇人。孩子小的時候，我的丈夫為了工作的緣故，經常在外面出差，導致生活品質越來越差，於是我決定往後退一點，在一家小很多、一點都不吸引人的公司，找到了一個很棒的職位──但算是降職。我花了一些時間，才適應這家公司比較慢的步調、以及強調統一、缺乏創意的文化。他們做事的方法一成不變，聘我進來的原因之一，是要帶領大家邁向二十一世紀。我感覺自己終於安定下來，現在做的工作真的很有趣、也真的很令人興奮。

問題在於我的一個同事。

她和我階級相當──基本上就是我的同儕──但她已經在這家公司待了一輩子，而且對外在的現代世界沒有太多的經驗。我需要和她一起完成我的目標，但我試過好幾種不同的方法，她就是不理我的電子郵件，不回我的電話，也不讓我找到她。我知道她會過濾我的電話，如果看見是我打的電話，她就不會接。在此之前，我從來沒有人際關係上的問題，即使在很困難的情況下，我也能夠找出一個方式，和每個人相處。最後我終於挺身而出，問她我到底做了些甚麼，讓她對我如此充滿敵意。當她直接了當地告訴我，她就是嫉妒我──因此不喜歡我，所以下定決心不和我合作──時，我真的感到十分震驚，她還說，這不是針對我個人，所以我對此應該無能為力。

我真的無話可說。她如果不知道自己為什麼不喜歡我，我還可以理解──這是一回事，但怎麼會有人認為自己可以因為嫉妒，就刻意破壞整個專案計畫？這似乎十分孩子氣，而且相當可悲。

最糟糕的是，我現在不知道該怎麼辦。

我的門口有滿懷嫉妒的綠眼怪物

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

親愛的「門口有綠眼怪的人」：

哇，這可是件新鮮事。我本來以為自己對人性的脆弱與渺小已經有充分的認識，不會再感到訝異了，但此事我和你一樣，同感驚愕。在我共事的對象裡，經常有些人碰上同事行為不佳、充滿嫉妒的狀況，但這些人似乎對本身的動機不知不覺。我同意──像這樣對此低級的動機充分覺知，而且刻意選擇不良的行為，還大喇喇地坦承不諱──這種情況實在是令人無法接受。

我第一時間的反應，是變得和你的綠眼怪物一樣卑鄙渺小──我的第一個念頭，是你應該把牛頭牌膠水倒在她的電腦鍵盤上，但這種作法雖然很有趣，卻無法解決問題。我不得不和我的顧問團隊討論此事，因為我個人對此束手無策。大家給我的反應不太一致，甚麼樣的反應都有，但我那種稚氣的「把膠水倒在鍵盤上」的反射想法，並不是特例。

瑪姬．布蘭佳想知道，你們是不是有上司，而你是否由於任何原因，無法獲得上司的協助。她說：「一般來說，這類情況都不會自動解決，而且會對同事產生很多負面的影響，這就是需要上司存在的理由。」我的想法是，除非絕對必要，否則你或許不必讓上司餐與，可以自己試著解決這個問題。為了達成這個目標，派翠西亞．歐佛蘭（Patricia Overland）總結了布蘭佳教練服務團隊的共識，我們稱此為「用善意征服她，讓她不得不愛你」的策略：

●絕對走正道，持續邀請她──但不是被動等待──一起合作。

●讓支持者了解，不一定要洩漏對話的內容，但可以針對如何和這個善妒的人相處，徵求他人的意見。

●邀請對方想像一個情境：你們兩人合作無間，共同創造無比美好的事物。那會是甚麼樣子？然後一起努力，共同設法實現。（做這件事需要某些情緒智力，或許對方不具備，但還是值得試試看！）

●即使一切方法都不管用，你也要保持最好的態度，盡量表達你想要納入對方、和對方合作的善意，然後在可能的情況下，找出一些小小的方式，把功勞給對方。

●培養這樣的人際關係需要時間。先從小地方開始，建立信任，然後設法保持。

我的方法就是，勇往直前，說出真相：設法繞過她、凌駕她、或從她底下穿過去，完成你需要完成的任務。如果有人問你為什麼要這樣做事，就直說：「喔，瑪西不願意和我合作，但盡管如此，我還是得推動這件事。」不要責備，不要評斷，就單純說明事實。

感到懷疑的時候，盡可能挑大路走絕對不會錯。無論發生甚麼事，你都會知道自己做了對的事，盡力了，而且境界比對方高。

而如果你真的把膠水倒在她的鍵盤上，請不要告訴別人那是我的主意。

愛妳的

瑪德蓮

【完整內容請見《管理雜誌》542期；訂閱管理雜誌電子版

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