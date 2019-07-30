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熬過婚變危機 「最正玉女歌手」變這樣！

確定自己真正想答應的四個訣竅

2019-07-30 10:23管理雜誌

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【文/Patricia Sauer】

或許你跟我一樣，覺得自己很難開口拒絕別人。我只要一聽到「你這麼擅長……」，或者「我們真的需要你……」，我就會陷入過度承諾的羅網，以及隨之而來的壓力當中。

在我分析過去這幾年來，我曾經答應過的各種承諾、專案、與要求時，發現了一個有趣的模式，幾乎我所答應的每一個活動，都滿足了我希望透過協助他人、或運用我個人擔任教練的專長，為這個世界加值的需求。

然而，另一個模式也很明顯：某個承諾花去了我大把的時間與金錢；另一個承諾所需的時間，讓我的工作時間表充滿挑戰；而還有另一個承諾，則需要兩個親近的朋友大力投入，為他們的生命帶來許多挑戰。

在這幾個例子當中，都有某個時間點，我忽然發現自己投入了大量的時間、資源與金錢，承受了無比的壓力，因而忍不住大喊：「我到底做了甚麼？」再把時間快轉到現在，我堅持完成了所有這些挑戰，最後終於發現，針對我在非專業生涯上所收到的種種要求，我必須做一個分類。那你呢？你是否曾經覺得自己過度承諾，然後心想自己當初不知道為何會讓自己走到這一步？如果你也和我一樣，就表示你也是如此──那我建議你為自己進行「這件事會不會讓我感到快樂？」這個測驗。這當中有四個步驟：

１、 收到要求、需要給出承諾時，先花二十四小時，想想這件事可能會對你、你的時間表、你的財務狀況、以及你的個人福祉，產生的影響。

２、 問自己：這個承諾可以為我帶來快樂、還是會增加壓力？這件事所需的時間、金錢或善意，是否超過我準備好、願意付出的？

３、 　信賴自己的直覺，真實面對自己。明智地回答。

４、 把標註「「這件事會不會讓我感到快樂？」的卡片，放在明顯之處。感到戶懷疑的時候，就回答這個問題。

當我回顧上述經驗的結果時，一股力量忽然湧現，我感到難以言喻的喜悅，由於實踐了自己的使命而感到的喜悅；由於知道我所創造的內容、可以引領新的學習所產生的喜悅；由於見證了某個朋友在完成本身的追求之後、真心充滿喜悅所感到的喜悅。

有時，承諾是一種信仰的躍升。你可以善盡深思之責，藉由「這件事會不會讓我感到快樂？」的測驗，全心答應對方，有時喜悅會來自最晦暗之處，問自己「這件事會不會讓我感到快樂？」這個問題，可以提醒我們不斷尋找喜悅。

【完整內容請見《管理雜誌》542期；訂閱管理雜誌電子版

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