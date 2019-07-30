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平衡生活與工作的四個教練步驟

2019-07-30 10:23管理雜誌

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【文/Terry Watkins】

生活與工作之間的平衡，是我在教練課程中經常談到的一個主題。沉重的工作負擔、每日要收取大量的電子郵件、彼此重疊的最後期限、必須出席的會議、以及其他種種需要擔憂的事項──這一切很容易讓人感覺招架不住，導致工作成為生活當中唯一的重點，也是生命裡最主要的優先事項。於是，我們可能覺得一定得長時間工作，我們掙扎著想要設定界線，並試著確保這些界線能夠讓我們的生活更加平衡。我們很多人都明白，工作與生活之間保持平衡能夠帶來的好處，但是卻無法做到這一點。

甚麼才是生活與工作之間的平衡，每個人的感覺可能都不一樣。對某個人而言，這可能代表每天或每週固定工作一定的時數，但對另一個人來說，可能某些天工作時間比較長、工作比較密集，另外有些天工作比較輕鬆，這樣才是平衡。有些人喜歡工作時間表比較壓縮──例如有四天工作十小時──這樣每週就可以多放一天假。

那麼，你要如何達成工作與生活之間這種如此重要的平衡呢？這通常要結合排定優先順序、設定界線與架構。

釐清優先順序：在生命中不同的階段，優先順序可能和過去不同。目前你生命中最重要的是甚麼？根據這些優先事項，來思考甚麼對你來說，才是生活與工作之間的平衡。這可能很簡單，像是不要把工作帶回家，或者週末不要檢查電子郵件，以便全心全意陪伴家人；或是每週三晚上和朋友一起打保齡球，維持緊密的人際關係。

設定界線：哪些界線可以協助你達成生活與工作之間的平衡？這可能包括週一上午九點以後才到班，而週五下午最多工作到三點。

建立架構：要達成生活與工作之間的平衡，需要建立哪些架構？這可能包括每週和每個員工進行一對一會談，以確保更有效的授權。

承諾之前先三思：你有時是否會因為想被視為團隊的一員，而答應某些事──然後立刻就後悔？我永遠都忘不了在教練課程裡聽到的一個發人深省的原則：「無論如何，只要你答應某些事，就等於在拒絕其他事。」在你回應某個要求之前，先停下來想一想，這個答案可能帶來的潛在影響。

運用上述所有的步驟，或者其中某些步驟，來調整自己。當你開始朝向成功所需的平衡趨近──無論是在家裡、還是在工作上──你就會馬上感覺更能夠掌握自己的日常生活。

【完整內容請見《管理雜誌》542期；訂閱管理雜誌電子版

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