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上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54管理雜誌

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【文/MADELEINE HOMAN BLANCHARD】

親愛的瑪德蓮：

我的上司真的很兇──我敢說已經到了愛亂罵人的地步，這不只是針對我，他對每個人都這樣，正因如此，我時時都處於焦慮狀態，我的工作也因此受到絕對的影響。我對自己的工作十分擅長，但我知道自己的工作品質下降，因為我缺乏信心，而且似乎不知該如何下決定。

由於害怕做錯，我會等上司確切告訴我，他希望事情如何進行。我心裡很清楚，自己有很多可以貢獻之處，而且他不需要給我太多意見，我就可以把事情做得很好。有時我覺得自己就是想按照自己的方式來完成工作──管他的──反正不管怎麼樣，他都會對我大吼大叫。妳覺得呢？

不想再怕的人

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

親愛的「不想再怕的人」：

呃，至少這不是針對你個人。

好，「不想再怕的人」，這裡有一連串不同的選擇。從最遠的「懦弱的順從」，到另一端的「公開的抗爭」。無論你選擇這當中的哪一種方法，你都會感到很害怕，而你那可憐的、筋疲力盡的神經系統，也會分泌許多可體松和腎上腺素。到頭來，某個地方會撐不下去，你會覺得真的受夠了，不得不請假離開一段時間。

如果你選擇正面衝突，至少可以讓自己有一些掌控的感覺。而你對環境的掌控度越高，能夠為自己創造的確定性也就越高，你的壓力賀爾蒙分泌會減少，而你也會感覺比較好。

對你而言，這一切是不是都太瘋狂，使你無法找到兇惡上司的平靜時刻，讓你能夠為雙方創造一些共識？告訴他，你只是想有優秀的工作表現，讓他開心。請他在你工作過程中的關鍵時刻，給你一些意見，讓你能有信心，確定自己的努力方向沒有錯。針對你覺得工作應該如何進行，向他說明你的想法，並聽取他的意見。在外在行為上，要表現出能夠接受他的想法、並願意採取折衷的姿態。

基本上，我的意思是說，不要因為恐懼，就不敢和對方討論，尤其是聽來不管你怎麼做，他都會照樣對你大呼小叫。如果你心中可以切記，他這樣人就是這樣，沒甚麼特別的意思，你也不會因此沒命，你就能挺身而出，捍衛自己和自己的想法。

我想你已經說到重點了──如果無論如何，你都得承受對方的大呼小叫，那的確是管他的，你還不如照自己的想法勇往直前。把上司當成寒冷的雨天，穿上比喻式的雨衣，打開想像式的雨傘，就算淋一點雨也沒甚麼關係。誰知道呢──說不定他會因此更尊重你。

愛妳的

瑪德蓮

【完整內容請見《管理雜誌》541期；訂閱管理雜誌電子版

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