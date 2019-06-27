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檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

艱困的愛比好人文化要好的三個理由

2019-06-27 08:54管理雜誌

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【文/BETH WAGNER】

明確地來說，我會聽到這類說法：「我覺得我的企業太好了。」以及「每個人總是對彼此十分友善，但有些地方總覺得怪怪的，空氣中瀰漫著一種緊張的氣氛。」

這些所有關於「好人」的描述讓我不禁開始思考：所謂「好人」實際上造成的傷害是否大過好處？

要想真正了解這種「好人」的概念，我們需要回溯過去……

如果你有兄弟姊妹，或許你對這種說法十分熟悉：「對你的弟弟／妹妹好一點！」如果你是家中的獨生子女，或許你聽到的是：「對別的孩子好一點！」對他人好一點是我們在孩童時期共同受到的訓誡，對嗎？

我還記得自己在十歲、十一歲時發生的一件事。我很生氣，因為姊姊沒有把我最喜愛的錄音帶（啊，當時是八零年代）還給我。

我把錄音帶借給她，是因為想當個好人，想表現出姊妹之情，但無論我「好好地」跟她說多少次，她就是不願把錄音帶還給我。而我沒有直接當面向她索討（因為我知道這只會升高為尖叫大賽，最後讓我們兩人都身陷麻煩），而是轉而向媽媽告狀。

我告訴媽媽發生了甚麼事，希望她能幫我把錄音帶拿回來，但她的反應是；「貝絲，妳不能對妳姐姐好一點嗎？就放過這件事，這一陣子先聽其他的錄音帶。」

我清楚地記得自己當時有多挫折。放過這件事？那是我的錄音帶！我不想「放過這件事」！我想要原本就屬於自己的東西！但盡管我充滿了挫折感，我還是遵從母親的囑咐，「當個好人」──把錄音帶讓給了姊姊。

而在那層薄薄的好人面紗之下，憤怒與怨恨悄悄地滋長。

當好人的感覺並不好，而且我並沒有因此而拿回錄音帶。

當好人不一定都是對的

如今我回顧這件事，那幾個字依然在心裡悄悄啃噬著我──就「放過這件事」，換句話說，不要讓這件事對妳造成困擾，但如果這件事已經產生困擾，該怎麼辦？然後呢？

有時，當好人的行為會讓我們掩藏真正的自我。我們藏起自己真正的需求或感受，避開真正的問題，結果甚麼都沒有解決。更糟糕的是，我們可能陷入深深的憤恨，感覺自己受了不公的對待，卻無力處理。

如今我放眼觀察今日的企業現況，並回顧我和企業領袖所進行的這許多對話，感覺似乎兒時的教訓又再次出現在我們的成人信念裡──我們鼓勵大家「當個好人」，而且不斷受到提醒，說到頭來，當個好人對我們自己、以及對我們的團隊，有多大的好處。

「當個好人」可以建立信任，「當個好人」可以強化團隊的凝聚力，「當個好人」可以讓大家感覺快樂、投入工作。但這些說法是真的嗎？

如果「當個好人」只是表面功夫呢？如果「當個好人」只是為了逃避需要進行、也想要進行的真實對話呢？「好人也可以功成名就」（NICE GUYS CAN GET THE CORNER OFFICE）的作者羅斯．艾德曼（Russ Edelman）就指出：「當個濫好人可能會妨礙妳的生涯發展，並消耗妳的業務時間與成本。」

艾德曼針對五十名企業執行長，調查了「當個濫好人」對他們事業的影響，這些執行長回答道，「濫好人」的行為，每年會讓他們的總收入損失百分之八──百分之八！

艾德曼繼續指出，太想當好人的主管，要自己做決定會很困難。

他們不希望沒有徵求他人的想法或反饋意見，因而得罪他人，於是在進行決策時，會設法聽取每個人的意見，因而浪費許多時間，甚至導致錯失良機。

太想當好人的主管也會忽視、而非正視問題。他們會擔心傷害他人，因此會逃避臻至成功所需的關鍵對話。

我們在勁道公司，深諳對話就是進步與改變的觸媒的道理，大家討論的內容──以及，更重要的，討論的方式──會決定未來的一切發展。

有效率的領袖也會明白這一點，因此他們會邀請他人進行真實、開放而誠實的對話，而要想把「好人」文化，轉變為著重成果的文化，這類對話是絕對必要的。

這些領袖不會只想當個好人，而會致力於真實、有時甚至是赤裸裸的對話，來推動成功的結果。

【完整內容請見《管理雜誌》541期；訂閱管理雜誌電子版

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