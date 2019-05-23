成為突變的學習者

分享 facebook 【文/Miller Heiman Group】

社群媒體的蓬勃發展、行動裝置與無線接收等，讓非正式的學習方式產生重大變化，問題是，你是那種會充分運用所有能夠取得的相關學習方式的人嗎？如果你經常到社群媒體和其他線上資源裡尋找答案，那麼你就是我們所謂的突變的學習者。

學習本就該順應各種變化，跟著調整。但在過去的時代裡，演變進化的速度很慢，突變也要較長的時間才會出現，而在眼前這個能夠立即取得資訊的新時代裡，學習上的突變出現的時間則是越來越快。

突變的學習者是我們當中那些會運用科技與線上工具，不斷學習、發起、搜尋與創造的人。

當個突變的學習者並非沒有挑戰。要想當個有效的突變學習者，有效戰勝指尖那些可以任意取得的資訊狂潮，就一定要有一套系統，一個流程，一套每天運用的儀式，以便讓你有架構與重點──這就是你獨特的突變學習實驗室。理想的突變學習實驗室應該是簡單、具相關性、而且容易取得的，你需要和適當的人與網絡進行連結，並挪出一整塊能夠全心投入的時間，用來掃描、檢視與研究相關的學習片段內容。最重要的是，突變的學習者不但消化吸收取得的資訊，還要把本身的觀點與知識提供給線上突變的社群，這就是突變時代的學習方法，而且這種方法會持續成長壯大。

突變的學習者能夠快速適應變化，不斷演進與改變，以便有效駕馭如今這種爆炸式的學習方式。他們會主動尋找新資訊，而且──更重要的是──會向全世界提供與分享本身的知識，這些人是合作式的創新者，也是未來的思想領導者。

要想在今日不斷進步的知識世界裡生存發展，就需要擁抱內在突變的基因。