人際關係的技巧需要協助? ──請教瑪德蓮

分享 facebook 【文/MADELEINE HOMAN BLANCHARD】

親愛的瑪德蓮:

我和上司的關係很好,溝通順暢,而且我非常敬佩我的上司。兩年來,他協助我學會所有的工作,也讓我學會解決問題。

不過這份良好的關係卻引發了一些我從未想到過會有的問題。我的同事似乎認為,上司在所有的情況下都會支持我,大家都說我的成功完全是因為我和上司的關係,沒有人承認是因為我很努力。

更讓我感到雪上加霜的是,我這個人其實有點性急。我說話時常太大聲,或許也有點太直接,只要我覺得有些地方不對勁,就一定會直接提出。

現在我要離開原本的雇主,到新的地方去工作。我不希望在不愉快的情況下離開,更不希望在新的工作崗位上,又出現同樣的狀況。

老闆的愛將

=====

親愛的「老闆的愛將」:

恭喜你能夠和上司建立如此良好的關係,這是一種很有用的技巧,當然這當中最大的訣竅,是要和上司、和同事──以及在你最後獲得升遷時──和本身的直屬下屬,保持良好的關係。

此時對你來說很有用的一個觀念是情緒智力,情緒智力指的是你對本身的覺知程度,對他人的覺知程度,以及能夠調整本身的行為、更有效率與他人合作的能力。關於這個主題有些很精彩的著作,包括丹尼爾.高爾曼(Daniel Goleman)所寫的「情緒智力」(Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ)這本書,以及查維斯.布萊德貝瑞(Travis Bradberry)與尚.葛瑞維斯(Jean Breaves)的共同著作「情緒智力2.0」。

此處這段影片,清楚摘述了主要的概念,說明擁有下列這五個個人特質,十分重要的原因:

●自覺

●管理情緒

●自我激勵

●對他人抱持同理心

●處理人際關係

加強自己的雄心與願望,敦促自己成功提升上述所有這五項特質,可以讓你受益匪淺。否則的話,你只會持續觸礁,四處得罪人,讓自己的職業生涯發展受到傷害。

不過順帶一提的是,我自己大半輩子也都被認為是個莽撞愛闖禍的人,性急、大聲、直接與直言不諱,也都可以用來精確描述我,因此我完全可以體會你的處境。我一直在不斷學習如何自我調整,在職場上打滾四十年之後,我現在仍得十分刻意調整我自然反射的行為,有時要這樣做很難,而且可能讓人感覺很累,但這一切的努力都是值得的。

聽我的話準沒錯──提高情緒智力是很值得努力的一件事,這主要是因為,你不可能完全靠自己,就想發揮真正的影響力。要想讓世界變得不一樣,你需要和他人合作,啟發他人有最佳表現,所有針對成功人士所做的研究都顯示,在組織內部各階層,建立並培養人際關係的能力,是成功的最大關鍵。

蘋果公司創辦人史蒂夫.賈伯斯(Steve Jobs)與特斯拉汽車執行長伊隆.馬斯克(Elon Musk)的例子,經常讓這個觀念受到挑戰──這兩個人都不是善用情緒智力的典範。但如果你像這兩個人一樣,是個天才,那你盡可以我行我素,不必理會我的話。只要你是個一般、聰明、勤奮、基本上中規中矩、想要在生涯上有所發展的人,那麼對於情緒智力,就得像對於智商一樣,十分看重。

我知道你已經開始努力──至少你已經注意到,自己一直以來的行為不太行得通。因此在你表現出不同的行為之前,你要張大耳朵、緊閉嘴巴,直到你對身邊的人稍有認識為止。

愛你的

瑪德蓮