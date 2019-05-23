人際關係的技巧需要協助？ ──請教瑪德蓮

分享 facebook 【文/MADELEINE HOMAN BLANCHARD】

親愛的瑪德蓮：

我和上司的關係很好，溝通順暢，而且我非常敬佩我的上司。兩年來，他協助我學會所有的工作，也讓我學會解決問題。

不過這份良好的關係卻引發了一些我從未想到過會有的問題。我的同事似乎認為，上司在所有的情況下都會支持我，大家都說我的成功完全是因為我和上司的關係，沒有人承認是因為我很努力。

更讓我感到雪上加霜的是，我這個人其實有點性急。我說話時常太大聲，或許也有點太直接，只要我覺得有些地方不對勁，就一定會直接提出。

現在我要離開原本的雇主，到新的地方去工作。我不希望在不愉快的情況下離開，更不希望在新的工作崗位上，又出現同樣的狀況。

老闆的愛將

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親愛的「老闆的愛將」：

恭喜你能夠和上司建立如此良好的關係，這是一種很有用的技巧，當然這當中最大的訣竅，是要和上司、和同事──以及在你最後獲得升遷時──和本身的直屬下屬，保持良好的關係。

此時對你來說很有用的一個觀念是情緒智力，情緒智力指的是你對本身的覺知程度，對他人的覺知程度，以及能夠調整本身的行為、更有效率與他人合作的能力。關於這個主題有些很精彩的著作，包括丹尼爾．高爾曼（Daniel Goleman）所寫的「情緒智力」（Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ）這本書，以及查維斯．布萊德貝瑞（Travis Bradberry）與尚．葛瑞維斯（Jean Breaves）的共同著作「情緒智力2.0」。

此處這段影片，清楚摘述了主要的概念，說明擁有下列這五個個人特質，十分重要的原因：

●自覺

●管理情緒

●自我激勵

●對他人抱持同理心

●處理人際關係

加強自己的雄心與願望，敦促自己成功提升上述所有這五項特質，可以讓你受益匪淺。否則的話，你只會持續觸礁，四處得罪人，讓自己的職業生涯發展受到傷害。

不過順帶一提的是，我自己大半輩子也都被認為是個莽撞愛闖禍的人，性急、大聲、直接與直言不諱，也都可以用來精確描述我，因此我完全可以體會你的處境。我一直在不斷學習如何自我調整，在職場上打滾四十年之後，我現在仍得十分刻意調整我自然反射的行為，有時要這樣做很難，而且可能讓人感覺很累，但這一切的努力都是值得的。

聽我的話準沒錯──提高情緒智力是很值得努力的一件事，這主要是因為，你不可能完全靠自己，就想發揮真正的影響力。要想讓世界變得不一樣，你需要和他人合作，啟發他人有最佳表現，所有針對成功人士所做的研究都顯示，在組織內部各階層，建立並培養人際關係的能力，是成功的最大關鍵。

蘋果公司創辦人史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）與特斯拉汽車執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）的例子，經常讓這個觀念受到挑戰──這兩個人都不是善用情緒智力的典範。但如果你像這兩個人一樣，是個天才，那你盡可以我行我素，不必理會我的話。只要你是個一般、聰明、勤奮、基本上中規中矩、想要在生涯上有所發展的人，那麼對於情緒智力，就得像對於智商一樣，十分看重。

我知道你已經開始努力──至少你已經注意到，自己一直以來的行為不太行得通。因此在你表現出不同的行為之前，你要張大耳朵、緊閉嘴巴，直到你對身邊的人稍有認識為止。

愛你的

瑪德蓮