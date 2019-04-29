確保公司成為Z世代夢幻企業的四種方式

【文/ STACEY ENGLE】

我們無法再忽略Z世代──他們是無可避免的未來，是雇主無論是否準備好，都越來越必須被迫因應的對象。我在思索勁道公司未來的招募與人才發展策略時，這是我思考的一大重點。

彭博公司估計，今年Z世代（1996年之後出生的人）將超越千禧年世代，成為人口當中的最大族群，佔總人口的30%以上。Maverick公司的研究則顯示，到2021年時，企業當中每5名員工，就會有1名很可能來自這個世代。

隨著嬰兒潮世代持續退休，勞動力的組成結構會持續轉變，今日的組織也需要因應這種轉變調整──而且是在我們談論的此時，就需要調整。如果你們的組織能夠招募並留住頂尖的Z世代人才，長期而言，就能真正因此受惠，畢竟我們在此討論的，是下個世代的員工。

據估計，美國明年有六千一百萬Z世代的員工需要找工作，而且其中很多是職場新鮮人。許多組織心裡免不了有這樣的疑問：到底要如何吸引、且最終能夠留住這些Z世代的員工？

這些年輕人成長於2008年經濟大蕭條時期，打從有記憶以來，生活中就少不了智慧型手機與隨選經濟（可以在想要的時間點滿足他們的需求），簡而言之，他們所重視的事物和先前的世代都不同。

正因如此，員工必須瞭解這些差異之處，這點十分重要。以下是組織為了吸引並留住Z世代的員工，可以加強的四大重點：

1、無畏展現真實的一面：

和其他所有事物比較起來，Z世代員工最重視的，或許是真實。這個世代的人渴望有能力誠實而公開地分享本身的看法與想法──即使在職場上也不例外。

你如果回想過去你在組織內部共事過的領導人，就會發現，當雙方的關係真摯誠懇，而且有強烈的信任基礎時，顯現於外的共同指標就會是：領導者言行一致，且相對而言，你很可能也是這樣。

這些領導者能夠表現突出，是因為他們承認，擔任領導者是一件很困難的事——他們不會惺惺作態，或者假裝本身的工作不費任何吹灰之力。他們會一貫保持深思熟慮、反應敏捷、行動迅速，同時深刻覺知本身的情緒餘波，藉此因應擔任領導職務所帶來的壓力。

在艱困的時刻裡，他們的員工不會「如履薄冰」，或者擔心接下來不知會有怎樣的大爆發。

這樣的領導者與文化，才能吸引Z世代最聰穎的員工，加入你們的組織。如果說有任何世代，可以看穿並拒絕忍受企業虛假的煙幕彈文化，那就是Z世代的員工。

要這樣做並不容易，而且和員工公開分享十分重要。

以我個人而言，在一間強調對話的公司裡擔任領導職務，其實為我個人樹立了很高的標竿，而我不一定總是非常完美。我的承諾是，如果我感覺自己無法有最佳表現，一定會向外求助。

舉例而言，上週有個勁道員工和我討論一個對我們雙方而言，情緒張力都非常強烈的主題，我在對話結束之後，感覺自己在這段對話裡，有些地方其實可以表現得更好。我邀請對方回到我的辦公室，和他分享我的反省內容與情緒感受，並請他如果願意的話，可以和我進行更多的討論。

這讓我們的關係更加鞏固。

真摯的領導不是完美的領導，相反的，是願意分享，願意拿掉面具，進行真實的對話。我的承諾是透過這樣的方式，支持所有的員工，好好地生活與工作。

組織如果能培養開放、誠實、經常性的溝通文化，就能比溝通型態比較古老、陳腐、表面化的組織，佔有更大的優勢。

【完整內容請見《 管理雜誌 》539期；訂閱 管理雜誌電子版 】