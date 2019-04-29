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工作之外，也要設法生活？ ──請教瑪德蓮

2019-04-29 15:08管理雜誌

【文/│MADELEINE HOMAN BLANCHARD】

工作之外，也要設法生活？

──請教瑪德蓮

親愛的瑪德蓮：

我是個企業家，一方面想推動事業成長，一方面又想過好自己的生活。我知道自己有些壞習慣，或許應該加以改正，而且我也想培養好習慣，以便往後繼續發展，妳對此有什麼看法呢？

──想做對的人

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

親愛的「想做對的人」：

你很聰明，會想到這一點。而且你認為習慣是能否成功的最大關鍵，這種想法也是對的。

我們先談基本事項：針對習慣有很多研究，其結果都強烈支持，要確立一些固定的習慣，才能在一整天之後，累積出一些小小的勝利。「習慣的力量」（The Power of Habit）一書的作者查爾斯．杜熙格（Charles Duhigg）把這些固定的作法稱為基礎習慣，這類基礎習慣可以協助我們加強自制，藉此戰勝情緒狀態、減少衝動的行為、並專注於我們認為最重要的事物上。

每天在一樣的時間起床，吃頓健康的早餐，然後鋪床，這些都是很好的例子。這類習慣通常會自己形成，並創造一個良性的循環。一開始，你可以先回過頭去看看自己表現最好的時候，然後想想，自己當時是不是有什麼習慣，才能表現得那麼好。如果這種回顧找不出什麼值得參考的結論，那就試試看一些你認為會讓自己感覺不錯的小事──然後慢慢保留其中有效的部分，並去除其中行不通的作法。如果，就像你所說的，你很確定自己有一些不好的習慣，杜熙格針對如何去除這些習慣，也有一些很好的建議。這當中的訣竅包括：

●不要試著同時做到一切──一次對付一個壞習慣就好。

●爭取支持──好友、團體，找出追蹤成效的方式。所有能夠正面加強的方式都可以。

●用正面的習慣取代壞習慣──舉例而言，不是到外面去抽煙，而是出去在附近散散步。

研究同時顯示，有運動習慣的人，比較容易貫徹其他能夠讓人邁向成功的習慣。在每週七天、一天24小時的工作與生活模式裡，要建立運動的習慣，是一件相當困難的事，但只要能打破這種密碼，對你的生活一定能夠帶來最高的福祉。

【完整內容請見《管理雜誌》539期；訂閱管理雜誌電子版

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