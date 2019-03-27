在飽和的市場中 策略性客戶管理應避免的三大錯誤

【文/Miller Heiman Group】

在飽和的市場中管理頂級客戶時，很重要的一點，就是要採取策略，才能夠完成更多交易。可惜的是，在由少數公司所掌控的大型市場中（例如汽車製造業或醫療設備產業），這種作法可能充滿挑戰。

失去一個策略性的客戶，就代表了巨大的損失，你或許會因此拿頭撞牆，問自己到底是哪裡做錯，還是錯失了哪些早期的警訊。非但如此，你的主管還會期待你從頭到尾徹底檢視本身的策略性客戶管理計畫。如你所知，找到一個新客戶的成本，遠比留住一個現有客戶的成本要高──而且是高出25倍。

幸而，要在飽和的市場中，保住價值最高的策略性客戶，不一定要仰賴運氣與機緣。每次當你和某個高價值客戶的電子郵件往來，忽然之間成為單向道時，你也用不著嚇出一身冷汗。許多銷售團隊在碰上這類狀況時，都會犯下十分常見──而且絕對可以避免──的錯誤。你只要能夠掌握這些錯誤，就能學著把這些錯誤的影響減至最低。你還可以藉此發展出堅實的策略性客戶管理策略，讓你未來能以前後一致、充滿信心的步伐，向前邁進。

我們來探索一下在飽和的市場中，策略性客戶銷售團隊最容易犯下的三個錯誤──以及你為了提高成功的機率，應該採取的最佳作法：

錯誤一：缺乏用來辨識可能失去客戶之警訊的流程。

在這類情況裡，我們很自然會開始尋找整個交易發展開始走下坡、但你卻錯過的早期警訊。或許你是執著於溝通頻率的改變，也或者你剛發現客戶組織要進行大型重整的相關資訊，並沈迷於其中。

少了既定的流程，你對事態發展的猜想，就和任何人的一樣無憑無據。

應該做的是：

發展出一套有系統的方法，來辨識這些警訊。為自己建立一套時間表，每週或雙週定期檢查客戶企業的動態，並檢視下列問題：

●企業的採購策略有沒有任何改變？

●這家企業是否即將進行重整或重組？

●他們是否主動併購另一家企業？

●有沒有任何政策或法規的變動，會對客戶的產業產生影響？

●你的客戶和你的哪些競爭對手往來？你預計這類互動會持續多久？

有了這些定期的檢查，你就能盡早掌握各種轉變，而這類轉變很可能會讓客戶對你們的產品或服務的興趣，產生劇烈的變化。你越早看出這些變化，就能越早調整本身的策略性客戶管理策略。

【完整內容請見《 管理雜誌 》538期；訂閱 管理雜誌電子版 】