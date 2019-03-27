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創新可以推升營收

2019-03-27 11:05管理雜誌

【文/Tim Geisert】

所有的組織都一直在不斷地追求各種嶄新而富有創意的推升營收的方式，它們也確實應該如此。在整體業務環境日趨複雜（部分原因在於全球化與科技的迅速變化）的情況下，腳步跟不上的人就會遠遠落在後面。

因此，銷售者感受到極端的壓力，必須達成銷售額度，並推升組織的年度營收，這點自然不在話下。畢竟在所有的公司裡，銷售人員都是推動經濟引擎的核心。

而組織希望引擎能夠更加強化，這也是很自然的事。當然，要做到這點，業務團隊的效率就要盡可能提高。

卓越的業務人員會明白，銷售是雙向道。銷售不是只想完成大交易，只為銷售而銷售。銷售是要瞭解客戶目前所面臨的挑戰，以及我們可以如何協助客戶，減輕他們的痛苦，並提升他們的營收。

如果銷售人員不願意改變銷售的方式，把客戶的需求放在第一位，就會被遠遠拋在後面。我說這話的意思是：銷售者必須在銷售週期的每個環節裡，都能為自己所做的每一件事，進行加值，否則他們絕對無法引起購買者的關注。

真正的轉變指的是，提供我們獨特的觀點，協助客戶找出最好、最有效率的方式，來解決他們所面臨的挑戰。

銷售週期中有個重要步驟（或許是最重要的一個步驟）是銷售者必須盡力瞭解有關客戶的一切──推動客戶的因素、客戶最需要的事物、評量他們的指標、以及讓他們陷入掙扎的原因。如果銷售者可以運用本身的專業，提出能夠解決客戶問題的解決方案，就可以締造雙贏。組織可以贏得更高的營收，銷售者則可以達成協助組織成長的目標。

請到你鄰近的城市，來聽聽米勒海曼集團在我們的「營收之旅」中所提出的，協助組織推升營收的嶄新創意。

【完整內容請見《管理雜誌》538期；訂閱管理雜誌電子版

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