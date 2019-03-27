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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

衝突出現時：職場上如何將衝突化為生產力

2019-03-27 11:02管理雜誌

【文/FIERCE】

對或錯：產生衝突可能讓人際關係破裂，信不信由你：這個問題的答案是否定的。沒錯，這是種常見的恐懼，但事實上，只要我們願意致力找出解決之道，衝突就可以加強人際關係，同時激發創意。

我們很多人自然的反應，都是要避免衝突，但往往會因為如此，而付出很大的代價。當我們害怕面對衝突時，就會保持沈默，對話就不會出現，而如果未能開放交換想法與感受，創意就會受到侷限。

意見不和與衝突，有可能是達成理想成果的健康前驅因素，因此邀請他人充分表達他們的觀點──在你和所有其他團隊成員面前──是非常重要的一件事，即使因此而引發一些小小的摩擦，也勢在必行。有幾個因素可能引發團隊成員之間的摩擦，包括偏見、希望證明自己是對的、個人價值觀彼此衝突等，但事實上，意見不和不一定是針對個人。

我們經常在部落格或本身相關的資源中，強調在職場上提升包容度的重要性，這當中主要的想法是，包容的文化需要團隊合作與多元化的想法，如此一來，每個團隊成員就有同等的機會，可以分享本身的觀點。

德勤公司有一篇名為「多元的新境界」（”Diversity’s New Frontier”）的文章，分享了衝突如何對這類環境產生影響：

「多元的想法對主管而言是一種挑戰，刺激他們針對衝突本身重新思考，並把想法從緩和衝突的負面影響，轉為設計衝突，讓衝突推動團隊產生新層次的創意與生產力。」

衝突可以富有生產力，我們也可以在這種解決方案中挖出金礦。儘管如此，如果衝突未經適當的管理，還是可能迅速升高。當強烈的情緒──例如憤怒或鄙視──出現時，有可能讓當事人產生不安全感，進而自然阻絕了創意，並讓人際關係更難修補。領導者必須掌握這種團隊成員之間的人際氛圍，並隨時準備好，在意見不和的狀況開始越演越烈時，介入處理。

但身為領導者，如果團隊成員之間產生衝突與摩擦，你該怎麼辦呢？這就要靠衝突管理。衝突管理的核心目的，是任何處理爭端的方式，都要確保意見不和的產生，能夠具有建設性。

【完整內容請見《管理雜誌》538期；訂閱管理雜誌電子版

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