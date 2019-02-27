不想再聽屬下嘮叨了？ ──請教瑪德蓮

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親愛的瑪德蓮：

我的問題是我的屬下──不是每個人，但是也夠多了──非常地依賴我。他們會跑來跟我說很多事情，佔去我一大堆的時間。

他們會談論他們的孩子、他們的生活、他們的問題，而且似乎期待我願意聽他們說這所有的事情。

我不願意。我的意思是說，我確實關心他們這些人，但我真正關心的部分是他們的工作，希望他們能把工作做好。

我是個怪人嗎？我要如何讓他們閉嘴，並維持這種狀況？

不想再聽的人

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親愛的「不想再聽的人」：

你聽來有點強硬，但你或許不是個怪人。你幾乎肯定屬於某種特定的人格特質，如果你能瞭解各種人格類型與基本的激勵因素，會有很大的幫助。我是琳達．貝倫思（Linda Berens）的大粉絲，她的作品可以讓你對這個主題有初步的瞭解。人格類型有很多種，每一種都需要不同的連結方式，不過根據我的經驗，無論是哪一種人格類型，大多數人都很需要有人看見或聽見他們──或許你不是這樣，但大多數人是如此。你的員工希望你瞭解他們，也希望你關心他們，你聲稱自己並不在意，但既然他們會一直來找你，就表示你這種不在意只是裝出來的。

我評估這狀況應該是這樣：你直覺上明白，花時間和員工相處、傾聽他們的心聲，這件事很重要──這種想法是不錯的，但你還沒有弄清楚，如何設定一些界線，限制你花在每個人身上的時間。因此現在該是你設定一些界線的時候了。

告訴你的員工，從現在起，每個人都有某段特定長度的時間，可以進行「一對一會談」。有些主管由於直屬下屬過多，因此每週只能和每個人談上15分鐘，但理想的時間最好有30分鐘，甚至如果能有一小時更好。告訴他們，「一對一會談」是屬於他們的時間，他們應該自己準備會談大綱，而且應該運用這段時間，讓你瞭解最新狀況，聽取你針對工作給予他們相關的指示，同時規劃未來的專案。讓員工知道，你邀請他們分享個人的生活，但這種分享必須全塞在「一對一會談」的時間裡。如此一來，他們可以清清楚楚地獲得這個訊息，而你也可以針對本身的時間畫出嚴格的界線。

顯然，你的員工渴望和你建立個人的連結，而且他們顯然對你有足夠的信任，所以想要說給你聽。你可以滿足他們所需，同時解決本身不堪負荷的問題。持續調整會談的時間長度，直到找出一個自在的平衡點為止。有了適當的平衡，你就會發現，要表現出你原本真正關心的那一面，就會比較容易──這樣就可以同時滿足你和他人的需求。

愛你的

瑪德蓮