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川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

身為主管能夠放手的七個要訣

2019-02-27 14:31管理雜誌

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【文/Terry Watkins】

請我擔任教練的客戶，經常會跟我談到授權與管控的問題，他們瞭解授權的重要性，以及授權能夠帶來的效益，但依舊很難放手。

對今日的主管而言，為了釋放出一些空間，多運用一些策略、多產生一些影響、多加強效率，也為了達成工作與生活上的平衡，把適當的任務授權給他人是必要的、甚至是非做不可的事。這種作法感覺起來有些冒險──尤其如果領導者屬於高度掌控型、完美主義者、或者本身的工作量很大時，更是如此。但能夠在企業組織內層層爬升的高效率領導者，都很善於授權與培養他人。

在授權給他人時，要保留嘗試與失敗的空間，因此要多留一點時間。正如肯布蘭佳的「情境領導二」模型所示，在第一種領導風格（指示）中，需要額外的時間說明細節、示範與解釋作法、經常監控、並給予反饋意見，才能培養團隊成員接受新任務。而隨著學習者逐漸成長發展，領導者最終就能進入第四種領導風格（授權），在這個團隊成員身上花的時間也會比較少。

要想有效培養他人，需要花時間，並精心規劃作法，但這一切都是值得的。授權與培養他人成長發展其實是一體的兩面！

如果有些內在因素妨礙授權，領導者可以捫心自問，自己需要掌控的原因是什麼。為什麼我害怕放手，不願相信他人可以把事情做對？我真的覺得自己是唯一可以做這件事的人嗎？我是不是只是希望引人注目？有些主管只是喜歡享受那種成就感：因為他們不需要絞盡腦汁，就可以把事情做得又快又好！（認知緊張）

準備好要開始放手了嗎？以下七個戰略可以協助你更加成功。

1、建立一個授權任務的詳細計畫。

2、釐清任務的目標與成果。

3、建立時程表。

4、確立監控進度的方法與時間點。

5、不要假設。

6、創造學習與失敗的安全空間。

7、提供即時的反饋意見。

在很多情況下，妨礙主管成功的因素都是掌控。領導者如果需要保留對某個任務或專案的掌控權，終究會讓主管與直屬下屬雙方，都感到失望。加強授權可以讓你和你的員工，都有更多成長與專業發展的機會。運用此處這些建議，深呼吸，今天就認真一試！

【完整內容請見《管理雜誌》537期；訂閱管理雜誌電子版

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