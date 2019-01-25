適當時拒絕上司的五個策略

分享 facebook 【文/John Hester】

績效表現良好的附帶「報酬」之一，就是會被要求承擔越來越多的工作，直到有一天，你赫然發現，自己實在已經受不了了，為了趕上進度，你必須不斷加班，工作與生活都充滿痛苦，而且沒有時間陪伴家人與朋友。事情不一定要變成這樣，管理時間（與上司）的一項重要技巧，就是在適當的時候，學會拒絕。但是在拒絕他人（尤其拒絕的對象是上司）時，如何繼續保持良好的人際關係，並建立信任？

首先，你需要清楚瞭解本身承諾的任務。為了釐清何時應該拒絕，你需要對本身的狀況有全盤的認識。你應該先把目前手上所有的專案／任務列出來，如此一來，碰上有人提出新的要求時，你就可以判斷，自己的時間表是否能夠負荷，而對方提出的要求又是否屬於優先事項，值得加入你的工作清單。

「拒絕」的真正秘訣，在於內在燃燒著更大的「接受」熱情！

接下來，在有人提出要求時，花時間認真傾聽，並充分瞭解對方提出要求的原因與事項內容。然後你就可以判斷，這項要求是否屬於優先要務，或是否能夠加入你的時間表。

最後，在適當的情況下，你需要以充滿尊重的方式，清楚拒絕。以下是提出拒絕的五個策略：

● 協商延後完成的期限──「我很樂意接下這份任務，但從我手上目前其他的優先事項來看，我可以在這個日期之前完成這件事。」

● 問問看這和你目前手上的工作量如何搭配，然後進行協商──「我很樂意做這件事，你能不能幫我看看，這件事和我其他的優先要務，要如何彼此配合？」

● 建議另一個可以代替你完成這件工作的人──「我目前沒有時間做這件事，你可以問問看派特或克里斯。」

● 如果拒絕是你唯一的選項，拒絕時態度要堅決，但保持禮貌──「很抱歉，我目前沒辦法做這件事。」

● 讓大家瞭解你的工作量和你手上的優先要務，預防大家來找你。

不要讓自己的工作陷入筋疲力盡，隨時準備辭職走人的狀況。在適當時學會拒絕，負起責任，為自己打造一個能夠投入的工作環境。

切記……

「深刻而堅定的拒絕，要比只為取悅他人，或者──更糟糕的是──只為避免麻煩的接受更好。」