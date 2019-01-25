2019職場預測：組織渴望迎接職場勞動力變化所帶來的挑戰

分享 facebook 【文/STACEY ENGLE】

隨著嬰兒潮退休、千禧年世代與Z世代逐漸接收了大多數的新職務，組織的組成架構無疑正在轉變。這一群年輕人帶入了一種勇敢無畏的公開溝通風格，對職場產生了很大的影響。

很多企業都感到茫然，不知如何適當因應這種轉變，以及隨之而來的公開關注。更糟糕的是，許多組織都受困於「好人文化」，組織架構又很複雜，導致業務問題無法解決，進而對整體營收產生嚴重的負面影響。

這個月稍早，我沿著東海岸去拜訪客戶。我們針對身為領導者的他們，如何努力面對最艱困的挑戰、並在這個過程中成功建立人際關係，進行了勁道對話。本年度職場預測的重點是，大家越來越意識到，有必要直接處理問題，這是新世代的員工在職場上展現出來的風格。

我們預測，在新的一年裡，下列趨勢將是最大重點：

1、企業不良行為的當責程度會提升：

過去幾年來，企業似乎深受越來越嚴重的負面醜聞、令人質疑的領導措施、以及不符倫理道德的決策方式所苦。當組織在2019年裡，要處理這些問題時，很多人會瞭解到，鴕鳥心態或完全對問題視而不見，並非真正的解決之道。領導者會努力更加瞭解組織內部的成員，並和成員建立更深的連結。這意味著員工訓練與投入課程會越來越普遍，其內容會觸及各種主題，包括多樣性、無意識的偏見、倫理與包容等。

2、受困於「好人文化」的組織會越來越少：

這是我們從全球客戶那裡，會一再聽到的問題。在這樣的環境裡，不可能提出真正富有生產力的反饋意見，大家都很怕提出不同的看法或開口說話，不願意真正處理問題，也很少能夠挑戰現況。這種「好人」文化本身就會帶來一堆挑戰，包括缺乏信任、流動率升高、生產力降低等──其中沒有一件是「好事」。隨著組織持續提升與反饋意見相關的對話技巧，比較年輕的員工又持續表達希望獲得更多的反饋意見，受困於這種「好人文化」的組織數目應該會減少。

3、Z世代不再受到忽視：

美國明年度將有大約六千一百萬的Z世代員工準備求職。在2019年，組織將被迫調整因應，以面對這種新的現實狀況，而為了力求成功發展，他們必須找出一些富有創意的新方法，從一開始就加強投資進行員工訓練。我們相信在新的一年裡，這方面將有所成長，因為組織會試圖找出一些最好的方式，來和這群新世代的員工互動，其中無疑包括為善用科技的這個世代，提供適當的資源，協助他們短期與長期的成功。

4、組織會逐漸遠離權力階層的架構，趨向機動性更強的團隊型態：

組織開始熱切地瞭解到，策略性結盟是成功的關鍵，而要做到這點最好的方式，就是確保企業內部各階層都保有彈性，能夠機動回應外界的需求。我們會看到一種轉變，從原本只有團隊最高階層互動的形式，轉為比較扁平的企業架構。而隨著這種轉變出現，對溝通技巧的需求會提升，因為主管必須同時嫻熟掌握授權技巧與決策技巧。只要能夠為團隊灌能，賦予團隊更大的機動性與協調合作的機會，就能在2019年提高生產力，加強員工的投入程度。

5、數位轉型會有真正的進展：

雖然大多數組織在許多業務領域，都已經開始慢慢地整合加入數位科技，但2019年會是在這方面大躍進的一年。組織會花更多的時間，真正去徹底瞭解終端使用者──包括員工、客戶或顧客──的需求，同時和本身的科技部門密切合作，確保這些需求都能夠獲得滿足。創新不再是件奢侈的事，組織如果無法適應數位科技，並設法停留在數位趨勢的頂端，就會被時間淘汰。

企業領導者或許會覺得，自己還沒有準備好面對這些轉變，但好消息是，到頭來，只要提早擁抱這些特定的轉變，每個人都可以因此受益。而這些改變要能成功落實的部分關鍵，就在於如何溝通與執行，這部分就要取決於每一次的對話。