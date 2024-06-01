中醫師教你去溼、減肥、消腫

文／葉語容 圖片提供／達志影像、李俊儀

受發胖所苦的阿貞，在朋友建議下嘗試各種辦法，喝過紅豆水、薏仁水，做過一點運動，吃過蜂王乳、整腸固胃的健康食品，看似有點效果，但始終無法恢復到以往30 代的身形。如今阿貞更是每天喝足2,000C.C. 的水、每周1 個小時的深層按摩，才稍微多進步了一點。但對阿貞來說，擔憂始終沒有減少，究竟自己的身體發生了什麼改變！

從中醫角度來說，阿貞的情形可能是「脾」出了問題，是因體內廢物、「痰溼」積存太多而引起的肥胖。白話一點，就是廢物阻礙了氣血循環，讓體內無法順利代謝，演變成不健康的「虛胖」。對中醫而言，「水腫」與「肥胖」都是體質出了問題。日明耀、漢補世家中醫師李俊儀分析說：「痰溼在中醫也叫做『水飲』，形容黏濁稠厚的物質，包括水分、脂肪都屬於痰溼中的一種。因為超過了身體的排除能力，於是滯留在體內形成痰溼，也是一種毒素。」痰溼不只造成肥胖，還容易引發多種疾病，包括脂肪肝、關節炎、高血壓、糖尿病、溼疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎、禿髮、不舉、不孕症等。

台灣夏季多溼

偏溼體質留意排溼

中醫所謂的「溼氣重」、「體質偏溼」指的不只是水分滯留，還包括一切液體的廢物，而痰溼現象有可能發生在全身，成為一個人體質的主要現況，也可能發生在局部。例如，每到溼氣重、溫度高的夏日，人體內的痰溼與熱性會更加重，對體質偏熱的人，更容易出現頭暈、頭脹、疲勞等影響注意力，或身體覺得沉重不適、飯後噁心、食慾不振、消化功能變差，或大便黏膩、常常油頭垢面、咳嗽有痰（無感冒卻發生）等現象。

李俊儀醫師分析：「有句話說『肥人多痰溼』，一般來說體型胖的人之中，有較多的溼性體質，瘦體型的較少；不過，胖又分成『實胖』跟『虛胖』，實胖常見於有運動習慣但又吃得多的人，因為有在運動，所以這種類型的痰溼不多。然而，沒有運動習慣的人因為少發汗，所以可能形成『虛胖』，虛胖是最主要的痰溼族群。」

李醫師補充，所謂「胖」的定義，可以參考肌肉比率、體脂率的標準；成年男性的肌肉比率正常範圍為30% ∼ 35%、成年女性為25% ∼30%。以上肌肉比率是在沒有定期運動、健身的條件下；常常運動的人一定要高於正常值，如果你有運動習慣，但是肌肉比率上不去，那就是身體出問題或是運動方法錯了，要找專業教練和醫師一起探討原因。體脂率方面，男性介於15% ∼ 25%、女性體脂率介在 20% ∼ 30% 為正常值。確切的數據會因為年齡而有所差別，年齡越大體脂率通常會越高。體脂率是簡單讓我們知道身體有沒有三高隱患的指標，長期體脂率過高，會讓身體痰溼漸漸變多，三高、心血管疾病、糖尿病也會越容易找上門。

不過，即便是其他的體型、體質者，也可能因為夏季溼氣重，而感覺到季節性不適，例如還有一種「脾虛又瘦巴巴」的體質，痰溼代謝問題大，容易身體水腫，加上現代人工作長期久坐，便會造成上半身細長，下半身尤其是大、小腿腫大，漸漸就會形成西洋梨體型，這類型的人也有四肢冰冷和四肢容易痠痛的問題。總之，只要是以上溼氣較重的體質，改善原則都是多發汗、促進血液循環，讓多餘的痰溼排出體外。

脾受後天因素影響大

適當運動、休息可改善

讀者如像阿貞一樣，試過多種方法但效果有限的話，可以嘗試尋求中醫師的幫助，透過調整體質，來改善脾臟甚至腸胃的功能。李醫師解釋中醫理論道：「脾主運化，運化指的是一切吸收、消化之後的營養物，包含水、熱量、維生素等等，脾臟的功能使其轉化為小分子，然後運輸到全身各個臟器，以供應人體所需的能量和營養。可想而知，如果脾臟功能不好，養分、水分不能順利地輸送到各部位且被良好地使用，就會出現多餘的『痰溼』儲存在體內。」

李醫師進一步解釋，脾臟的功能與「後天因素」較有關，像是飲食均衡、疾病、意外、運動、活動、情緒壓力等，還有用腦過度、長期疲勞，也會使脾的機能受損。也就是說，如已經出現上述諸多「痰溼」現象，多半是長期生活習慣不良、累積下來的結果，若想要改善的話，症狀輕者可以增加運動量、促進發汗、改善生活習慣，嚴重者就需使用藥物調理體質。

此外，即便都是溼氣較重的體質，也還有熱性與寒性之分，熱性體質的人在夏天比寒性者更怕熱、更感到不適。李醫師分析，脾胃溼熱是台灣人最常見的體質，溼熱蘊結在脾胃，通常是因為飲食不調、多飲酒、進食肥膩、油炸辣等食物引起，可能出現胃腹部悶脹、飯後噁心、食慾不振、肢體困重（容易疲勞）、大便黏膩、小便黃且量少等症狀。長期來看，想要適應未來屢破高溫紀錄的溫室效應氣候，宜儘量讓飲食清淡，並減輕腸胃負擔。脾胃溼熱的人可能出現某種惡性循環，例如：「虛胖水腫愛吃肥甘厚膩、重口味食物更傷脾胃加重痰溼症狀更虛胖。」當類似這種循環無法自行破除時，建議找到合適的中醫師，以藥物介入，較可能出現改善契機。

運動健「脾」

提昇腸胃功能

如今社會普遍認知運動的重要性，擁有運動習慣的人數逐漸增多。李醫師解釋，運動確實可以健脾，進而改善痰溼，年紀大了後因脾胃功能下滑，許多人會出現消化不良、腸胃不適，也可能有痰溼致胖等情況發生。此時靠運動、練肌肉來健脾，是可以明顯提昇脾胃功能，讓這些症狀改善。

脾胃功能天生最佳的時間點約是在20 歲，一般只要恢復到20 歲的7 至9 成左右，就不會有不適感發生，但如果想藉由運動讓脾胃狀態維持在百分之百，是不太可能的。對中老年人來說，適當的運動，不只能預防肌少症、提昇活動能力，也是改善腸胃不適、增加新陳代謝的妙招。

脾功能也常影響到腸胃功能，兩者又與人的胖瘦息息相關。民眾起初關心的，可能只是外表的胖瘦、好不好看，但若深究其原因，我們平常所說：「年紀大了新陳代謝會變差」，其實與脾臟的功能有不小的關聯性。

李醫師補充說：「脾是調節體內溼氣最重要的臟腑，另外肺、腎也有一些影響性，這三者只要其中一個受到影響，就可能導致身體溼氣累積，進而引發一連串問題，其中肺與呼吸、皮膚流汗功能有關，而腎臟與排尿有關。」

無時間運動者

去溼排汗茶飲配方

現代人工作忙碌、難有運動時間，虛胖者卻不想身體一直糟糕下去，想維持健康體態，李醫師也提供幾種簡單的茶飲改善方式。「即使是實胖的人喝了以下的茶飲，也不至於不舒服，只是多發一點汗而已，不必擔心。」李醫師說。

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